Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:20

«Сибирь» вылетела из плей-офф. Главный тренер обещал остаться, но ему пора на новый уровень

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты «Сибири»
Фото ХК «Сибирь»
Игроки и тренерский состав «Сибири» благодарят болельщиков за поддержку
Фото ХК «Сибирь»
Андрей Мартемьянов
Андрей Мартемьянов.
Фото ХК «Сибирь»
1/3
Обзор дня Алексея Шевченко.

«Сибирь» завершила выступление в сезоне, уступив в пяти матчах «Авангарду». Команда показала максимум. С клубом-то все понятно, а что дальше произойдет в карьере главного тренера?

После вылета из плей-офф Андрей Мартемьянов признался, что у него была предварительная беседа с руководством клуба о новом контракте. И он согласился остаться. Правда, добавил, что теперь переговоры будет вести агент. Согласие — небольшая сенсация. Главный тренер новосибирцев мог бы выйти на рынок и осмотреться. С его квалификацией он может поднять любую команду. Хоть топовую, хоть ту, которой надо выйти из кризиса.

Игроки &laquo;Авангарда&raquo; радуются выходу во&nbsp;второй раунд плей-офф КХЛ. «Авангард» — во втором раунде плей-офф. А был ли шанс у «Сибири»?

Тренер два сезона проработал в Новосибирске и доказал, что может добиваться успеха с любыми игроками. Да, многим хоккей Мартемьянова не совсем нравился. Он был довольно закрытым, скучным, с трудом можно вспомнить игры, когда команда действовала первым номером, а не ждала, когда ошибется соперник. Но тренер как раз и показывал, что при построении игры может отталкиваться от состава.

Андрей Мартемьянов
Андрей Мартемьянов.
ХК «Сибирь»

В «Автомобилисте» у него, например, было все иначе. На команду из Екатеринбурга при Мартемьянове было приятно смотреть, он позволял играть в довольно интересный хоккей, так как осознавал, какие мастера есть у него в распоряжении. В «Сибири» все не так. С трудом можно было наскрести хоккеистов на одно атакующее звено, и, кстати, реально сильные хоккеисты Александр Шаров с Тэйлером Беком установили личные рекорды по результативности. Но остальные при всем желании не могли показать такую статистику и потому на льду трудились и отбивались.

Хоккеисты &laquo;Сибири&raquo;. «Сибирь» впервые за восемь лет первая на «Востоке»! Главный прорыв сезона в КХЛ

В этом году Мартемьянов превзошел себя. Вы же помните, что новосибирцы какое-то время лидировали в конференции. Про то, что команда могла не попасть в плей-офф, и речи не шло, команда всегда была в восьмерке и находилась ближе к первой тройке, чем к последней. Он нашел роль для каждого, а хоккеисты в меру своих сил старались не выпадать. Но никто бы не удивился, если бы новосибирский клуб не попал в плей-офф.

Принципы Мартемьянова известны и не меняются со времен работы в «Амуре». Полное подчинение интересам команды, ровное отношение ко всем хоккеистам вне зависимости от гражданства и возраста, неукоснительное выполнение требований. Да взять того же Бека. Где-то в начале сезона он попытался выбить себе особую роль на правах легионера, но быстро наткнулся на жесткий ответ Мартемьянова и с тех пор был ниже травы. И тренер его не унизил (тогда бы Тэйлор не показал такую статистику), а дал понять, кто здесь руководитель.

Игроки и тренерский состав "Сибири" благодарят болельщиков за поддержку
ХК «Сибирь»

Проблема новосибирского клуба (да и всего российского хоккея) в том, что теперь опять придется собирать новую команду. Александр Шаров, вероятнее всего, уйдет, так как получит более выгодное предложение. Покинет команду Тревор Мерфи (хотя его попытки вернуться в НХЛ смешны), наверняка не останется кто-то еще. Придется вновь искать лидеров, брать кого-то на рынке без малейшей гарантии на успех. И в следующем сезоне тренеру опять придется строить новый коллектив, чтобы потом вылететь в первом раунде плей-офф.

Мартемьянов же готов к тому, чтобы побороться за кубок. Да, в «Автомобилисте» не получилось, но там ему мешали, не позволяя по-настоящему руководить. Иностранцы бегали жаловаться менеджерам, а те вставали на их сторону. Чем все это закончилось для клуба, например в прошлом сезоне, вы помните.

Андрей Мартемьянов. Русский тренер поставил на место обнаглевших легионеров. Это сразу дало результат

Если дать тренеру исполнителей, а также поддержку менеджеров, то Мартемьянов точно готов побороться за главный трофей. Работа в «Сибири» была передышкой, но там невозможно что-то выиграть. Непонятно, зачем дал устное согласие. Но разговоры — это еще не контракт. Стороны могут не договориться по условиям.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
Кубок Гагарина
7
5
Читайте также
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Каменский поздравил «Адмирал» с выходом во второй раунд плей-офф КХЛ
Кубок Гагарина: «Нефтехимик» — «Ак Барс», «Динамо» (Минск) — СКА и другие матчи 11 марта
«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в следующую стадию плей-офф КХЛ
Воробьев покинет пост главного тренера «Магнитки» в случае поражения в первом раунде плей-офф
Кудашов — о поражении от «Торпедо»: «В хоккее нелогичного не бывает»
Никулин: «Вроде только сезон начинался, а уже регулярный чемпионат пролетел»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларионов в шаге от победы над «Динамо»! Новый бешеный матч самой крутой серии плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
0 - 0
3 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
3 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
0 - 0
3 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
3 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
3 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
3 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
3 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
11.03 10:00
Адмирал – Сал. Юлаев
 3 : 2
11.03 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
11.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости