«Сибирь» вылетела из плей-офф. Главный тренер обещал остаться, но ему пора на новый уровень
«Сибирь» завершила выступление в сезоне, уступив в пяти матчах «Авангарду». Команда показала максимум. С клубом-то все понятно, а что дальше произойдет в карьере главного тренера?
После вылета из плей-офф Андрей Мартемьянов признался, что у него была предварительная беседа с руководством клуба о новом контракте. И он согласился остаться. Правда, добавил, что теперь переговоры будет вести агент. Согласие — небольшая сенсация. Главный тренер новосибирцев мог бы выйти на рынок и осмотреться. С его квалификацией он может поднять любую команду. Хоть топовую, хоть ту, которой надо выйти из кризиса.
Тренер два сезона проработал в Новосибирске и доказал, что может добиваться успеха с любыми игроками. Да, многим хоккей Мартемьянова не совсем нравился. Он был довольно закрытым, скучным, с трудом можно вспомнить игры, когда команда действовала первым номером, а не ждала, когда ошибется соперник. Но тренер как раз и показывал, что при построении игры может отталкиваться от состава.
В «Автомобилисте» у него, например, было все иначе. На команду из Екатеринбурга при Мартемьянове было приятно смотреть, он позволял играть в довольно интересный хоккей, так как осознавал, какие мастера есть у него в распоряжении. В «Сибири» все не так. С трудом можно было наскрести хоккеистов на одно атакующее звено, и, кстати, реально сильные хоккеисты Александр Шаров с Тэйлером Беком установили личные рекорды по результативности. Но остальные при всем желании не могли показать такую статистику и потому на льду трудились и отбивались.
В этом году Мартемьянов превзошел себя. Вы же помните, что новосибирцы какое-то время лидировали в конференции. Про то, что команда могла не попасть в плей-офф, и речи не шло, команда всегда была в восьмерке и находилась ближе к первой тройке, чем к последней. Он нашел роль для каждого, а хоккеисты в меру своих сил старались не выпадать. Но никто бы не удивился, если бы новосибирский клуб не попал в плей-офф.
Принципы Мартемьянова известны и не меняются со времен работы в «Амуре». Полное подчинение интересам команды, ровное отношение ко всем хоккеистам вне зависимости от гражданства и возраста, неукоснительное выполнение требований. Да взять того же Бека. Где-то в начале сезона он попытался выбить себе особую роль на правах легионера, но быстро наткнулся на жесткий ответ Мартемьянова и с тех пор был ниже травы. И тренер его не унизил (тогда бы Тэйлор не показал такую статистику), а дал понять, кто здесь руководитель.
Проблема новосибирского клуба (да и всего российского хоккея) в том, что теперь опять придется собирать новую команду. Александр Шаров, вероятнее всего, уйдет, так как получит более выгодное предложение. Покинет команду Тревор Мерфи (хотя его попытки вернуться в НХЛ смешны), наверняка не останется кто-то еще. Придется вновь искать лидеров, брать кого-то на рынке без малейшей гарантии на успех. И в следующем сезоне тренеру опять придется строить новый коллектив, чтобы потом вылететь в первом раунде плей-офф.
Мартемьянов же готов к тому, чтобы побороться за кубок. Да, в «Автомобилисте» не получилось, но там ему мешали, не позволяя по-настоящему руководить. Иностранцы бегали жаловаться менеджерам, а те вставали на их сторону. Чем все это закончилось для клуба, например в прошлом сезоне, вы помните.
Если дать тренеру исполнителей, а также поддержку менеджеров, то Мартемьянов точно готов побороться за главный трофей. Работа в «Сибири» была передышкой, но там невозможно что-то выиграть. Непонятно, зачем дал устное согласие. Но разговоры — это еще не контракт. Стороны могут не договориться по условиям.
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|П
|О
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|СКА
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|50
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|2
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|68
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|25
|94
|3
|Локомотив
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|42
|26
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|5
|Динамо М
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|34
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|37
|75
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|Динамо Мн
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|27
|41
|68
|9
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|28
|40
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|Куньлунь
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|21
|47
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|68
|11
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|11.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2
|11.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|11.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -