«Сибирь» впервые за восемь лет первая на «Востоке»! Главный прорыв сезона в КХЛ

Разбираемся в причинах подъема новосибирцев.

С того момента, как скромная «Сибирь» Андрея Скабелки впервые в своей истории вышла в финал конференции, прошло уже почти восемь лет. За это время новосибирцы успели поменять четырех тренеров, всего два раза преодолели стадию первого раунда и умудрились четыре раза финишировать на девятом месте, так и оставшись в статусе вечного середняка. Однако в этом сезоне клуб из третьего города страны шумит не только в соцсетях и медиа, но и в таблице «Востока», которую парни Андрея Мартемьянова возглавили после домашней победы над «Магниткой». Причем сделали это сибиряки, как и в далеком 2015-м, без огромного бюджета.

По сравнению с «бронзовым» годом, у нынешней «Сибири» куда менее яркий состав. В ней нет убойной пятерки легионеров, эпатажного рок-н-рольщика вроде Александра Салака, классной центральной оси и россыпи прогрессирующих россиян. Стоит ли говорить, что главные звезды новой команды — это ее генеральный директор Кирилл Фастовский и главный тренер Андрей Мартемьянов, собирающий благодаря своему острому языку миллионы просмотров на YouTube. Сходство лишь в одном — она по-прежнему проповедует рабоче-крестьянский хоккей. Только на этот раз отторгает малейшие витиеватые мотивы.

Игровую модель Мартемьянова сложно назвать откатной или сугубо оборонительной. Его «Сибирь» далеко не «Адмирал» Леонида Тамбиева, который закрывается на все замки, откатывается всей пятеркой к своей синей линии и выжимает все из нескольких своих моментов за матч. По количеству шайб (140) новосибирцы идут на восьмом месте в лиге и на «Востоке» по этому показателю уступают лишь упакованным мастерами «Автомобилисту» (154), «Авангарду» (148) и «Магнитке» (148).

Но в системе ценностей 59-летнего специалиста шаблоны в обороне, строгое и быстрое прохождение средней зоны, самоотверженность, блокированные броски и нацеленность на ворота котируются куда выше кружев в чужой зоне, короткого паса и размашистых позиционных атак. Если тот же Игорь Ларионов готов лишний раз пожертвовать результатом в угоду зрелищности и лоску, то его бывшему партнеру по тихоновскому ЦСКА романтика и лирика чужды без очков.

Андрей Мартемьянов. Фото ХК «Сибирь» Фото ХК «Сибирь»

При новом тренере большинство «Сибири» стали бояться

Одной из несущих стен новой «Сибири» однозначно можно назвать игру в неравных составах. В последние несколько лет, глядя на потуги команды в большинстве, каждый новосибирец испытывал боль, сравнимую с попаданием в девятибалльную пробку на площади Труда. Сравнение не самое понятное, но жители третьего города России точно им проникнутся. Менялись тренеры, менялись их помощники, но от игры команды в формате «5 на 4» стабильно кровоточили глаза.

В Хабаровске и Екатеринбурге Мартемьянов работал c признанным в КХЛ гуру большинства Константином Шафрановым, вообще не зная критики за игру спецбригад. Только начинать свой путь в Новосибирске ему пришлось не с верным Санчо Пансой, оказавшимся за время годичного отпуска занятым, а с куда менее опытным и понятным Александром Гольцом, при котором и без того никудышное большинство сибиряков с 14% реализации по итогам регулярки стало вторым с конца — хуже цифры в лиге были только у «Адмирала» (11,4). Ситуация изменилась лишь в это межсезонье с приходом в штаб некогда видного игрока, а ныне одного из самых перспективных тренеров лиги Сергея Кривокрасова, поднявшего большинство «Сибири» на седьмое место в лиге с 20% реализации.

Большинство «Сибири»

Сезон Большинство (%) Голы Место в лиге 2019/20 18 37 11-е 2020/21 16 34 20-е 2021/22 1 22 23-е 2022/23 20 36 7-е

«Решение о расставании с Гольцем было принято значительно раньше, чем появилась кандидатура Кривокрасова. Мы понимали, что эту позицию нужно усилить, и для начала сказали себе так: это место освободится и будем искать.

Поскольку Сергея мы, сотрудники и тренерский штаб клуба, знаем давно, и знаем очень хорошо, то долгого изучения не потребовалось. Плюсом добавилось и то, что он после окончания карьеры развивал именно это направление — работу над большинством. А прошлый сезон он вообще провел в Финляндии в роли ассистента главного тренера именно по работе с нападающими. Опять же основной задачей у него был розыгрыш большинства. Клуб, в котором он работал («Юкурит». — Прим. ред.), достаточно средненький. При этом по показателю игры в большинстве он оказался в тройке лидеров финского чемпионата. Это и есть показатель его работы.

Конечно, Андрея Алексеевича нельзя назвать самым молодым и прогрессивным специалистом. Но я скажу, что его подход не столь консервативен, как, наверное, это может кому-то казаться. С другой стороны, у нас все помощники в том же возрасте примерно, как и Кривокрасов. Хотели ли мы его приглашением осовременить штаб? Да. Модернизировать? Да. Внести какие-то новые вещи в тренировочный процесс, в отношения с игроками? Безусловно, да. Это все нужно делать для того, чтобы двигаться вперед», — рассказывал летом в интервью «СЭ» Фастовский.

С Кривокрасовым в роли архитектора большинства спецбригады действительно задышали по-новому. Практически сразу врезалось в глаза, что новосибирцы отказались от долгих розыгрышей и зачастую доводили дело до броска в первые несколько секунд после выигранного вбрасывания. Гораздо эффективнее стали подключать к завершению защитника и увеличили общую вариативность розыгрышей.

Немаловажно, что летом «Сибирь» получила два важных элемента, которых, возможно, и не хватило Гольцу — вернувшегося домой Владимира Бутузова и светлоголового плеймейкера Тэйлора Бека. В прошлом сезоне у команды Мартемьянова банально не нашлось праворукого снайпера, который мог бы завершать из района левого круга вбрасывания, и это серьезно било по вариативности. С возвращением домой собственного воспитанника эта проблема мгновенно отпала. Поэтому здесь друг Андрея Разина резонно может дуть щеки за то, что ему не докупили необходимые винтики.

Канадец же, настрелявший уже 43 (16+27) очка и побивший клубный рекорд результативности, в роли главного дирижера оказался на две, а то и на три головы выше уехавшего перед началом прошлого плей-офф американца Ника Шора. Сейчас именно он вместе с одним из лучших бомбардиров-защитников лиги Тревором Мерфи определяет движение шайбы в первой бригаде и запускает все розыгрыши.

При этом роль самого Мерфи изменилась. В системе Гольца небольшой подвижный защитник скорее был завершителем и чаще занимался не тем, чем надо, поливая без разбора по воротам при первой же возможности. С приходом же Кривокрасова он стал куда больше заточен на передачи и изящные диагонали, разрезающие оборонительную четверку соперника.

А ведь изначально фигура Бека ставилась под сомнение. Всему виной не самая ответственная игра без шайбы и нелюбовь к пахоте, без которых в системе Мартемьянова тяжело задержаться. Симптоматично, что с неординарным и мастеровитым нападающим за последние два годы в статусе лучшего бомбардира последовательно и без особых сожалений расставались в Магнитогорске и Минске. А в кулуарах то и дело ходили слухи о его непростых взаимоотношениях с партнерами, которые нередко готовы были сорваться на него в рукопашную.

Однако в Новосибирске он ведет себя тише воды, ниже травы. Поговаривают, в начале сезона вингер, которого уже давненько используют в центре второго звена, пытался поддушивать партнеров авторитетом и частенько перетягивал одеяло на себя при контроле шайбы. Но сейчас каких-то глобальных претензий к Беку в команде нет. Он неплохо борется в силовой, достойно отрабатывает на возврате в оборону и не отлынивает от игры без шайбы.

Особого внимания заслуживает и еще один момент — Кривокрасов, как и его коллега Шафранов, дает хоккеистам право на мнение и позволяет принимать участие в дискуссии. Например, в начале регулярки Бек занимал место Бутузова на левом фланге. Однако после обсуждения коллективный разум вернул его на куда более привычное место на вершине правого круга вбрасывания. С тех пор первый атакующий квинтет «Сибири» при отсутствии травм и прочих препятствий остается без изменений. Мерфи активно действует по всей синей линии, Бутузов — располагается слева, Шаров — на лицевой около правой штанги, Пьянов — работает в самом центре и при необходимости поднимается на пятак, Бек — дирижирует из правого круга.

«Для меня методы Кривокрасова в новинку. Он сам говорит: «Если вы не согласны со мной, то не надо молчать, не надо бояться». Раньше я ни с чем подобным не сталкивался. Есть схема — по ней работаем. Не было таких длинных собраний. Сейчас же мы вместе пытаемся улучшить большинство. Я давно хотел такое сам привнести, но я просто игрок и не могу диктовать тренерам.

У Бека есть своя позиция. В начале сезона у нас большинство немного не ладилось. Да и было видно, что соперники стали с Тэйлором играть плотнее. Мы подумали, что можно поменять ему фланг. После этого начали забивать, но было видно, что Бек не на своей позиции. В итоге его вернули обратно и стали искать другие варианты.

Мы нашей спецбригадой с тренером можем по полчаса сидеть, разбирать видео большинства, обсуждать. У нас нет такого, что «как сказал тренер, так и будет». Вступаем в дискуссии, совместно решаем, как лучше», — восхищался новым подходом в интервью официальному сайту КХЛ Александр Шаров.

Откровенно пугает лишь ужасающее классовое расслоение между спецбригадами. Пока более рабочий и прямолинейный второй юнит, который по большей части доедает секунды, оставшиеся после лидеров, работает в разы хуже и лишь изредка способен дать результат, когда не идет игра у Бека и компании.

Хоккеисты «Сибири». Фото ХК «Сибирь» Фото ХК «Сибирь»

Больше «Сибири» в меньшинстве не забивает никто

Забраться наверх команде без звезд было бы нереально и без нормального меньшинства (80% нейтрализации, 13-е место в лиге). Причем за него отвечает Евгений Шалдыбин, который формально специализируется на физической подготовке. Уроженец Новосибирска и бывший защитник «Сибири», в юности уехавший в Ярославль и отыгравший три года в системе «Бостона», работал помощником Мартемьянова еще в «Амуре» и с тех пор шагает с ним бок о бок.

Лидеры КХЛ по голам в меньшинстве в сезоне-2022/23

Команда Голы в меньшинстве «Сибирь» 10 «Нефтехимик» 8 «Торпедо» 7 «Ак Барс» 6 «Куньлунь» 6 «Витязь» 5

«Шалдыбин — MVP тренерского штаба? Это действительно так. По работе с защитниками Виталий Атюшов выполняет роль такого ассистента, а всю основную идеологическую и тактическую работу ведет Шалдыбин. Вообще Евгений Сергеевич у нас как монолит — стена сзади, чтобы ни шагу назад. Просто нельзя сделать шаг назад — все равно, хочешь не хочешь, придется от этой стены как-то отталкиваться и идти вперед. Он не то чтобы MVP... Это, наверное, не совсем правильное сравнение. Он такой незаметный герой. Евгений Сергеевич держится в тени, но при этом выполняет огромную и важнейшую роль в тренерском штабе», — отмечал вклад Шалдыбина Фастовский.

И меньшинство «Сибири» заслуживает внимание не столько процентом нейтрализации, сколько тем фактом, что в нем было забито сразу 10 голов. Здесь наказывать соперников помогает любовь атаковать сразу с места отбора и наличие линейки моторных нападающих во главе с местным воспитанником Никитой Коротковым — невысоким, но крайне крепким и коренастым вингером, чьи скоростные проходы через всю площадку уже успели стать его визитной карточкой.

Александр Шаров. Фото ХК «Сибирь» Фото ХК «Сибирь»

Сразу несколько игроков проводят лучший сезон в карьере

Немаловажной причиной подъема «Сибири» кажется и другой момент — у команды повзрослели ее лидеры. Свой лучший сезон в карьере проводит «вечно перспективный» Шаров, наконец-то ставший звездой лиги и наколотивший за неполную регулярку 26 шайб. Нападающий, которому Фастовский в свое время не побоялся дать четырехлетний контракт, несколько лет никак не мог преодолеть планку в 30 очков, но теперь ему принадлежит клубный рекорд по количеству голов за сезон. Нужно ли говорить, что следующей весной он будет одним из самых горячих игроков на рынке свободных агентов?

Продолжает прогрессировать и прибавлять в завершении пробивной Коротков, который три года назад вполне мог застрять в ВХЛ. Постепенно обретает себя и улучшает бросок потенциально элитный работяга Никита Шашков, чью карьеру постоянно тормозят травмы и повреждения. Начал работать в обе стороны и втыкаться после нескольких не самых счастливых лет на Дальнем Востоке некогда субтильный игровичок Владимир Бутузов. Закрепился в роли первого номера чуть раньше срока Антон Красоткин, достойно сменивший уехавшего финна Харри Сятери. С каждым матчем по шажочку матереет главный талант клуба последних лет Дмитрий Овчинников. Даже без россыпи очков и шайб из мнительного парня в характерного мужика на глазах превращается Валентин Пьянов.

Остепенился и избавился от репутации безответственного разгильдяя Тревор Мерфи, еще пару лет назад позволявший себе нарушать режим, будучи игроком «Куньлуня». Летом непростого канадца отпускали на родину из-за тяжелой болезни отца, а под Новый год дали ему провести каникулы дома с женой и новорожденной дочкой. И сейчас у него нет другого варианта, кроме как платить «Сибири» за человеческое отношение профессионализмом и результатом.

И весь этот окрепший костяк очень прилично держит удар, не позволяя себе безвольных поражений и частенько вытаскивая себя за шкирку по ходу откровенно слабых матчей. Самое наглядное подтверждение характера «Сибири» — отсутствие серьезных спадов, несмотря на короткую скамейку и травмы не самых последних игроков основы. По ходу этой регулярки парни Мартемьянова допустили серию из трех поражений подряд лишь два раза. И на фоне провалов других лидеров эти конфузы кажутся абсолютно несерьезными.

Кажется, меняется в лучшую сторону и сам Мартемьянов. Он не боится показаться смешным и легко соглашается на участие в клубных акциях, регулярно привлекая внимание к клубу. Никогда не отказывается от общения с журналистами и призывает к открытости своих помощников. А главное — даже в 59 лет главный тренер «Сибири» готов слушать того же Кривокрасова и становиться гибче в игровом плане. Чем не кандидат на приз лучшему тренеру сезона?

Да, делать глобальные выводы еще слишком рано. Тем более что по потерянным очкам новосибирцы все еще уступают «Автомобилисту» по дополнительным показателям. В биографии тренера уже есть выход в плей-офф с первого места на «Востоке». Чего пока нет, так это прохода дальше второго раунда. И тем ценнее будет, если стадия финала конференции покорится ему со скромным клубом из Новосибирска.