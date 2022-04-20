Селекционная работа спортивного директора Сергея Гомоляко— главный сюрприз сезона.

Гомоляко-тренера уволили из «Витязя» за незнание регламента

Когда владелец «Металлурга» Виктор Рашников прошлой зимой пошел на изменение в структуре руководства и пригласил на пост спортивного директора клубную легенду Сергея Гомоляко, за судьбу «Магнитки» было несколько тревожно. С одной стороны, простому уральскому мужику, работяге с завода, правдорубу и хозяйственнику Сергею Ласькову, пришедшему на смену некогда непотопляемому Геннадию Величкину и еще недавно заседавшему в цехах ММК, в напарники нужен был сугубо хоккейный человек, на которого можно было бы взвалить селекцию. С другой, послужной список и история Гомоляко-менеджера заставляли беспокоиться о будущем нынешнего финалиста Кубка Гагарина.

Управленческий бэкграунд одного из самых колоритных хоккеистов девяностых действительно не внушал доверия. После завершения карьеры он, как и многие коллеги, пробовал себя в разных ипостасях и пытался запустить тренерскую карьеру. Однако ни с чеховским «Витязем», где за босса тогда был нынешний главный тренер сборной России Алексей Жамнов, ни с «Автомобилистом», ни с «Магниткой» Гомоляко больших дел так и не сотворил. И если в Екатеринбурге и Магнитогорске уроженец Челябинска только ассистировал, то в Чехове в него поверили как в главного.

Только в итоге полтора года работы в «Витязе» обернулись провалом — под его руководством подмосковная ОПГ с россыпью канадских головорезов, за чью грубость он периодически извинялся на пресс-конференциях, набрала всего 18 очков и к середине регулярки прописалась на последнем месте в лиге. Но куда сильнее репутацию уральской легенды подмочил не результат чеховской гоп-компании во главе с Крисом Сайманом, а техническое поражение в матче с родным «Трактором», которое лига влепила «Витязю» за нарушение лимита на легионеров.

Все дело в том, что, согласно действующему на тот момент регламенту КХЛ, клуб мог заявить на матч четырех иностранных игроков вне зависимости от амплуа. В «Витязе», по-видимому, про этот момент попросту не знали и внесли в заявку на матч пять североамериканских громил. Лига же почему-то не проконтролировала законность чеховского состава, спокойно дала командам сыграть и уже постфактум отменила победу подмосковной команды (3:1), в довесок «наградив» ее полумиллионным штрафом. А вот руководство «Витязя» назначило крайним Гомоляко, которому до сих пор язвительно припоминают «проблемы с математикой», и через неделю отправило его в отставку.

«Меня уволили просто так. Ни компенсации не заплатили, ничего. Это немного странно. А ведь мы, тренеры, выплатили штраф КХЛ из своего кармана за то, что выпустили на лед пять легионеров. С каждого из четырех человек вычли по 125 тысяч рублей. Это, на мой взгляд, неправильно.

Я не знал регламент, поверьте мне. И меня многие поддерживают. Не дело тренера знать все эти технические моменты. Ведь как было-то: я пришел к руководителям в начале чемпионата и попросил регламент. Говорю, дайте нам на весь штаб один экземпляр. Мне говорят: документа еще нет. Через некоторое время я повторил просьбу, а мне в ответ: «Зачем вам этот регламент, у нас есть люди, которые за это отвечают». Мне же дали только календарь матчей. Так я и не стал настаивать. Думал: раз у руководства есть, нас будут посвящать в тонкости, когда будет необходимость.

Мне был дан четкий ответ: одновременно на льду могут появиться пять полевых игроков или три легионера и вратарь. Но мне же никто не говорил, что здесь речь идет о заявке на сезон. Не сказали, что выпускать можно только четырех иностранцев. Кроме того, за сутки до игры с «Трактором» пришел человек, я не буду называть его имени, и взял у меня для Сергея Сидоровского предполагаемый состав на игру. И там было указано пять легионеров.

Когда меня вызвали и объявили, что тренеры заплатят штраф, я спросил: «За что»? Директор клуба спрашивает: «Знал ли я регламент?». «Нет, — отвечаю, — а вы знали?» «Да», — говорит. «Ну вот, а что вы мне не сказали тогда про пять иностранцев?» Сейчас-то понимаю, что, наверное, просто повод искали", — вспоминал скандал Гомоляко после увольнения.

Менеджерские провалы в «Тракторе» и «Сочи»

А вот менеджерскую карьеру он начинал именно с «Магнитки», где в должности начальника помогал Геннадию Величкину и Майку Кинэну выигрывать первый в истории клуба Кубок Гагарина. Вот только влияние Гомоляко на селекцию чемпионской команды было минимальным, а найти в Европе Криса Ли и Яна Коваржа Величкину помог специалист по европейскому хоккею Андрей Яковенко.

После ухода из «Металлурга» он два года не очень удачно работал в «Тракторе» вице-президентом по хоккейным операциям. Впрочем, за этот период он успел провести две крайне удачные сделки, подписав результативного канадца Пола Щехуру и чешского голкипера Павла Францоуза, которые через пару лет станут ключевыми игроками бронзовой команды Анвара Гатиятулина. А еще именно Гомоляко называют первым, кто разглядел огромный потенциал в действующем главном тренере челябинцев.

Чуть позже колоритный форвард получил должность скаута в ФХР. И вряд ли можно назвать совпадением то, что, поработав с главным тренером СКА в федерации, он через некоторое время стал спортивным директором сочинского клуба. Правда, на руководящей должности он продержался всего один сезон, а после первого же пролета мимо плей-офф на его место усадили Андрея Зюзина, спрятав Гомоляко в скауты.

Примечательно, что незадолго до понижения Гомоляко привез в Сочи трех шведских легионеров, которые уже в середине регулярки отправились на выход — не задержался на берегу Черного моря даже лучший голкипер SHL Йоэль Лассинантти. По факту иностранцы, выписанные из Скандинавии, провалились уже после назначения Зюзина, но, так или иначе, эти трансферы показали, что он не потянул лямку. Но куда более показательно было, что легендарный нападающий не задерживался на одном месте дольше чем на два-три сезона.

Так почему же Рашников по ходу прошлой регулярки решил обратиться именно к нему? Во многом возвращение легенды произошло от безысходности. Смог бы президент «Металлурга» по ходу сезона найти более привлекательные варианты, чем старый знакомый, — большой вопрос. Да и болельщики «Магнитки» поддержали назначение бывшего 120-килограммового мастера, которого, несмотря на челябинскую прописку, считают своим. Для самого же Гомоляко возвращение в Магнитогорск было возможностью доказать, что его слишком рано похоронили как стоящего менеджера.

Скрытый MVP сезона

Теперь он полностью отвечает за селекцию «Металлурга», в том время как Ласьков заведует хозяйственной частью и платиновой картой оплачивает покупки напарника, а Илья Воробьев определяет клубную идеологию. В ансамбль Ласьков — Гомоляко — Воробьев мало кто верил, но так необходимую перестройку, постоянно оттягивавшуюся Величкиным, они провели за межсезонье, сколотив, пожалуй, самую сбалансированную команду лиги.

Еще по ходу прошлой регулярки они не побоялись взяться за реанимацию главного открытия этого плей-офф Николая Голдобина, от которого после провала в ЦСКА шарахались даже некоторые середняки. За невеликие деньги выменяли у «армейцев» праворукого и не умещавшегося под потолок зарплат ЦСКА технаря Никиту Коростелева. Грамотно подпитали центральную ось перед самым стартом регулярки Денисом Зерновым, отдав «Авангарду» Николая Прохоркина. Усилили нижние звенья далеко не дубовыми Анатолием Никонцевым и казахстанцем Павлом Акользиным. Угадали с подписаниями Филипа Майе, Джоша Карри и Брендана Лайпсика, которые на троих выбили в регулярке ровно 100 очков. Кто теперь скажет, что, потратив на канадскую троицу 165 миллионов, Гомоляко переплатил ноунеймам из АХЛ?

Но главное — президент и спортивный директор доверились идеям Ильи Воробьева, вопреки трендам сделав команду легче, мобильнее и техничнее. Что получилось на выходе, мы увидели уже в начале сезона: три равных атакующих звена, универсальная четвертая тройка, опытная оборона, все еще монументальный Кошечкин — чем не идеальная банда для похода за Кубком Гагарина? Ждать укола в этой команде можно от кого угодно. Лайпсик, Майе, Карпов, Голдобин, Зернов, Чибисов, Коростелев, Карри, Кошелев, Никонцев — полностью прикрыть такое количество игровиков нереально. Уделишь больше внимания одним — всегда выстрелят другие.

Даже изначально казавшееся сомнительным решение Гомоляко подписать прожженного, но давно сдавшего защитника Ярослава Хабарова в плей-офф сыграло в пользу «сталеваров». Когда у магнитогорцев вылетели Артем Минулин, Михаил Пашнин и Алексей Маклюков, именно 33-летний защитник с огромным кубковым опытом здорово залатал дыры в обороне уральцев и помог относительно безболезненно пережить эпидемию травм.

Своим шансом магнитогорская легенда воспользовалась сполна. И если «Металлург» в конце концов возьмет третий Кубок Гагарина, то его впору будет называть скрытым MVP нынешней «Магнитки». Как бы то ни было, его вклад в конечный результат будет не меньше, чем у Воробьева. Тем более что первую команду регулярки и финалиста плей-офф он, в отличие от рок-н-ролльного Величкина, собрал в эпоху жесткого потолка зарплат.