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15 апреля, 23:50

«Мы должны выиграть и забрать Кубок Гагарина». Как «Магнитка» готовится к финалу с ЦСКА

«Металлург» провел открытую тренировку перед финалом Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Тренировка «Металлурга».
Фото Максим Шмаков, «Металлург»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев общается с журналистами.
Фото Максим Шмаков, «Металлург»
Открытая тренировка «Металлурга».
Фото Максим Шмаков, «Металлург»
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Фото Максим Шмаков, «Металлург»
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Репортаж с открытой тренировки «Металлурга» перед финалом плей-офф КХЛ.

Как Гомоляко подписал Лайпсика?

Открытые тренировки не раскроют тактических секретов. Либо команда проведет занятие в энергосберегающем режиме без уклона на тактику, либо журналистов и операторов вежливо попросят удалиться, когда на льду перейдут к отработке большинства и меньшинства. Зато находясь рядом с командой, легко проникнуться настроением хоккеистов и тренеров. Понять, с какими мыслям они подходят к следующему раунду. Финал начнется в Магнитогорске — в городе, где я живу. Пропустить тренировку для СМИ никак было нельзя.

«Сталевары» вышли в финал раньше, чем ЦСКА, и получили больше времени для восстановления. Для «Магнитки», прошедшей утомительную серию с «Авангардом», каждый дополнительный день на отдых — благо.

— У нас было два выходных дня на восстановление. Они пошли нам на пользу. Сейчас в полной боевой готовности подходим к финалу, — рассказал защитник Илья Николаев, который проводит первый плей-офф в КХЛ.

Хоккеисты ЦСКА. «Магнитка» — ЦСКА. Суперфинал Суперкубка Гагарина

Перед каждой серией общение с журналистами открывал спортивный директор клуба Сергей Гомоляко. И перед «Авангардом», и перед «Трактором» селекционер отмечал, что для него нет никакой принципиальности во встречах с омичами и челябинцами. Как только до меня дошла очередь задать вопрос, я сразу начал с козырей.

— Вы и перед серией с «Авангардом», и перед «Трактором» говорили, что эти противостояния непринципиальны для вас. ЦСКА в финале — тоже непринципиальный соперник? — озадачил я Гомоляко.

Сергей Юрьевич не растерялся.

— А какая у меня должна быть принципиальность? Всегда говорю, что принципиальных соперников нет. Есть соперник, которого мы должны обыграть. На данном этапе это ЦСКА. Мы должны выиграть и забрать Кубок Гагарина.

Только я хотел блеснуть историческими знаниями, напомнив менеджеру, что в финале-2022 встретятся самые титулованные команды советской и российской истории. Передумал. Придет еще время полистать архивы. Сейчас интересовали более важные детали.

Спортивный директор "Металлурга" Сергей Гомоляко. Фото Максим Шмаков, "Металлург"
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Максим Шмаков, «Металлург»

— За «Металлург» играет Брендан Лайпсик, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Как вы пригласили его в «Магнитку»?

— Появился такой вариант, мы созвонились с агентом. Я смотрел на него в ЦСКА и знал, как он играл за океаном. Импонировали его техника и катание. Мне нравятся техничные ребята. Мы в то время искали центрального нападающего. Когда появился Филипп Майе, подумали, что это будет хорошая пара, и подписали Лайпсика, — объяснил Гомоляко.

Пара и правда сложилась крутая. Особенно когда в плей-офф к ним перевели Николая Голдобина. Три форварда ворвались в топ-5 бомбардиров КХЛ. Играют не просто полезно, но и эффектно. Впрочем, Гомоляко больше волнует результат.

— Главное, что они забивают голы. Красивые или нет — без разницы, — подытожил общение Гомоляко.

С кем хотел сыграть в финале Воробьев?

Илья Воробьев не любит говорить о травмах в плей-офф. Вопросы о здоровье игроков заканчиваются либо дежурными ответами, либо саркастической улыбкой главного тренера, которая передает всю информацию. Поэтому вопрос о состоянии Артема Минулина, пропустившего последние восемь матчей (три с «Авангардом» и пять с «Трактором»), я придержал на концовку.

Защитник тренировался сегодня с общей группой, выполнял все упражнения, улыбался и выкладывался в каждом моменте. Оптимистичные прогнозы подтвердились — Минулин готов к первому матчу с ЦСКА. Оказалось, Артем мог выйти в шестой игре с «Трактором», но магнитогорцы закольцевали финал «Востока» в пяти встречах. Думаю, ни Минулин, ни его партнеры сильно не расстроились.

Главный тренер Илья Воробьев общается с журналистами. Фото Максим Шмаков, «Металлург»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев общается с журналистами. Фото Максим Шмаков, «Металлург»
Максим Шмаков, «Металлург»

Прежде чем спросить про Артема, я разбавил общение философским вопросом.

— После пятого матча с «Трактором» вы говорили, что у вас есть предпочтения, с кем сыграть в финале. По итогам западной серии они подтвердились? — интересуюсь у тренера.

— Это мои предпочтения, — сухо ответил Воробьев. Но затем добавил: — С одной стороны, интересно снова сыграть с ЦСКА. С другой, интересно было бы отмазаться у СКА за 2017 год. Это мои внутренние мысли.

И я понимаю главного тренера «Металлурга». Финал-2017 оставил Магнитогорску болезненные шрамы. Да и сам Воробьев после увольнения перешел в СКА, где ему не дали спокойно работать, когда петербургский лагерь определял политику сборной. Совмещение постов не довело до добра — Воробьева уволили после чемпионата мира-2019.

Илья Петрович отметил, что «Магнитка» сможет обыграть ЦСКА за счет скорости и движения. Команда у уральцев мобильная. Это бросилось в глаза на тренировке, когда наблюдаешь за хоккеистами, стоя возле борта. Все упражнения на скорости. Никаких прокатов и вольностей. Завершилось занятие импровизированной эстафетой — но кто победил, я и не понял. Да и кого это волновало, когда финал через два дня?

Душевный Яковлев

Состав «Металлурга» разделили на две группы: игроки вышли на лед в белых и темных майках. Помню, что раньше команда каталась в четырех разных цветах. Мы попытались разузнать цель смены имиджа у Воробьева.

Открытая тренировка «Металлурга». Фото Максим Шмаков, «Металлург»
Открытая тренировка «Металлурга».
Максим Шмаков, «Металлург»

— То, что сегодня нет красных маек, — это потому что решающая стадия плей-офф?

— Красные майки — это цвет ЦСКА, — шутливо напомнил нам тренер «Металлурга». Но финал-то начнется в Магнитогорске, а армейцы на выезде играют в белых свитерах. Вопросы, вопросы.

Хоккеисты — суеверные люди. По традиции, которая стала победной, пресс-подход закрывал Егор Яковлев. Капитан «Металлурга» — самый медийный игрок команды. Это не значит, что остальные хоккеисты бегают от камер и микрофонов. Яковлев умеет найти правильные слова, которые звучат легко и торжественно. Не спортсмен, а праздник для коллег-телевизионщиков, монтирующих сюжеты.

— Это то, ради чего мы много тренируемся летом и готовимся весь сезон, — душевно начал Егор спич о финале. — Все это ради финала. Это время настало. Отличное настроение, готовимся с позитивом.

Сергей Плотников. Плотников отомстит за то, что его некрасиво убрали из «Магнитки»? Игрока сборной обвинили в токсичности

«Металлург» получил больше времени на отдых, чем ЦСКА. 21 апреля, после двух уральских матчей, узнаем, пошла ли пауза на пользу «сталеварам». «Магнитка» начала серии с «Барысом» и «Авангардом» не лучшим образом. Яковлев пообещал, что с армейцами подобные ошибки не повторятся.

— Не будем повторять прошлых ошибок. Мы хорошо отдохнули, сейчас интенсивно тренируемся, готовимся. Разбираем соперника. Будем получать удовольствие. Хоккей — наше любимое дело. Что может быть лучше финала?

Действительно, что? Перед сезоном в Магнитогорске мало кто верил, что команда зайдет так далеко. Но сейчас «Металлург» в финале — впервые с 2017 года. Не берусь предсказывать фаворита, но уверен, что встреча «Магнитки» и ЦСКА заслуживает семи матчей.

Илья Воробьев
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Плотников отомстит за то, что его некрасиво убрали из «Магнитки»? Игрока сборной обвинили в токсичности
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
1. Металлург - ЦСКА
0 - 0
2. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
0 - 0
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
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2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
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4. Нефтехимик - Трактор
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18.04 17:00
Металлург – ЦСКА
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