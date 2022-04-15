«Мы должны выиграть и забрать Кубок Гагарина». Как «Магнитка» готовится к финалу с ЦСКА
Как Гомоляко подписал Лайпсика?
Открытые тренировки не раскроют тактических секретов. Либо команда проведет занятие в энергосберегающем режиме без уклона на тактику, либо журналистов и операторов вежливо попросят удалиться, когда на льду перейдут к отработке большинства и меньшинства. Зато находясь рядом с командой, легко проникнуться настроением хоккеистов и тренеров. Понять, с какими мыслям они подходят к следующему раунду. Финал начнется в Магнитогорске — в городе, где я живу. Пропустить тренировку для СМИ никак было нельзя.
«Сталевары» вышли в финал раньше, чем ЦСКА, и получили больше времени для восстановления. Для «Магнитки», прошедшей утомительную серию с «Авангардом», каждый дополнительный день на отдых — благо.
— У нас было два выходных дня на восстановление. Они пошли нам на пользу. Сейчас в полной боевой готовности подходим к финалу, — рассказал защитник Илья Николаев, который проводит первый плей-офф в КХЛ.
Перед каждой серией общение с журналистами открывал спортивный директор клуба Сергей Гомоляко. И перед «Авангардом», и перед «Трактором» селекционер отмечал, что для него нет никакой принципиальности во встречах с омичами и челябинцами. Как только до меня дошла очередь задать вопрос, я сразу начал с козырей.
— Вы и перед серией с «Авангардом», и перед «Трактором» говорили, что эти противостояния непринципиальны для вас. ЦСКА в финале — тоже непринципиальный соперник? — озадачил я Гомоляко.
Сергей Юрьевич не растерялся.
— А какая у меня должна быть принципиальность? Всегда говорю, что принципиальных соперников нет. Есть соперник, которого мы должны обыграть. На данном этапе это ЦСКА. Мы должны выиграть и забрать Кубок Гагарина.
Только я хотел блеснуть историческими знаниями, напомнив менеджеру, что в финале-2022 встретятся самые титулованные команды советской и российской истории. Передумал. Придет еще время полистать архивы. Сейчас интересовали более важные детали.
— За «Металлург» играет Брендан Лайпсик, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Как вы пригласили его в «Магнитку»?
— Появился такой вариант, мы созвонились с агентом. Я смотрел на него в ЦСКА и знал, как он играл за океаном. Импонировали его техника и катание. Мне нравятся техничные ребята. Мы в то время искали центрального нападающего. Когда появился Филипп Майе, подумали, что это будет хорошая пара, и подписали Лайпсика, — объяснил Гомоляко.
Пара и правда сложилась крутая. Особенно когда в плей-офф к ним перевели Николая Голдобина. Три форварда ворвались в топ-5 бомбардиров КХЛ. Играют не просто полезно, но и эффектно. Впрочем, Гомоляко больше волнует результат.
— Главное, что они забивают голы. Красивые или нет — без разницы, — подытожил общение Гомоляко.
С кем хотел сыграть в финале Воробьев?
Илья Воробьев не любит говорить о травмах в плей-офф. Вопросы о здоровье игроков заканчиваются либо дежурными ответами, либо саркастической улыбкой главного тренера, которая передает всю информацию. Поэтому вопрос о состоянии Артема Минулина, пропустившего последние восемь матчей (три с «Авангардом» и пять с «Трактором»), я придержал на концовку.
Защитник тренировался сегодня с общей группой, выполнял все упражнения, улыбался и выкладывался в каждом моменте. Оптимистичные прогнозы подтвердились — Минулин готов к первому матчу с ЦСКА. Оказалось, Артем мог выйти в шестой игре с «Трактором», но магнитогорцы закольцевали финал «Востока» в пяти встречах. Думаю, ни Минулин, ни его партнеры сильно не расстроились.
Прежде чем спросить про Артема, я разбавил общение философским вопросом.
— После пятого матча с «Трактором» вы говорили, что у вас есть предпочтения, с кем сыграть в финале. По итогам западной серии они подтвердились? — интересуюсь у тренера.
— Это мои предпочтения, — сухо ответил Воробьев. Но затем добавил: — С одной стороны, интересно снова сыграть с ЦСКА. С другой, интересно было бы отмазаться у СКА за 2017 год. Это мои внутренние мысли.
И я понимаю главного тренера «Металлурга». Финал-2017 оставил Магнитогорску болезненные шрамы. Да и сам Воробьев после увольнения перешел в СКА, где ему не дали спокойно работать, когда петербургский лагерь определял политику сборной. Совмещение постов не довело до добра — Воробьева уволили после чемпионата мира-2019.
Илья Петрович отметил, что «Магнитка» сможет обыграть ЦСКА за счет скорости и движения. Команда у уральцев мобильная. Это бросилось в глаза на тренировке, когда наблюдаешь за хоккеистами, стоя возле борта. Все упражнения на скорости. Никаких прокатов и вольностей. Завершилось занятие импровизированной эстафетой — но кто победил, я и не понял. Да и кого это волновало, когда финал через два дня?
Душевный Яковлев
Состав «Металлурга» разделили на две группы: игроки вышли на лед в белых и темных майках. Помню, что раньше команда каталась в четырех разных цветах. Мы попытались разузнать цель смены имиджа у Воробьева.
— То, что сегодня нет красных маек, — это потому что решающая стадия плей-офф?
— Красные майки — это цвет ЦСКА, — шутливо напомнил нам тренер «Металлурга». Но финал-то начнется в Магнитогорске, а армейцы на выезде играют в белых свитерах. Вопросы, вопросы.
Хоккеисты — суеверные люди. По традиции, которая стала победной, пресс-подход закрывал Егор Яковлев. Капитан «Металлурга» — самый медийный игрок команды. Это не значит, что остальные хоккеисты бегают от камер и микрофонов. Яковлев умеет найти правильные слова, которые звучат легко и торжественно. Не спортсмен, а праздник для коллег-телевизионщиков, монтирующих сюжеты.
— Это то, ради чего мы много тренируемся летом и готовимся весь сезон, — душевно начал Егор спич о финале. — Все это ради финала. Это время настало. Отличное настроение, готовимся с позитивом.
«Металлург» получил больше времени на отдых, чем ЦСКА. 21 апреля, после двух уральских матчей, узнаем, пошла ли пауза на пользу «сталеварам». «Магнитка» начала серии с «Барысом» и «Авангардом» не лучшим образом. Яковлев пообещал, что с армейцами подобные ошибки не повторятся.
— Не будем повторять прошлых ошибок. Мы хорошо отдохнули, сейчас интенсивно тренируемся, готовимся. Разбираем соперника. Будем получать удовольствие. Хоккей — наше любимое дело. Что может быть лучше финала?
Действительно, что? Перед сезоном в Магнитогорске мало кто верил, что команда зайдет так далеко. Но сейчас «Металлург» в финале — впервые с 2017 года. Не берусь предсказывать фаворита, но уверен, что встреча «Магнитки» и ЦСКА заслуживает семи матчей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -