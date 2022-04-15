«Мы должны выиграть и забрать Кубок Гагарина». Как «Магнитка» готовится к финалу с ЦСКА

Репортаж с открытой тренировки «Металлурга» перед финалом плей-офф КХЛ.

Как Гомоляко подписал Лайпсика?

Открытые тренировки не раскроют тактических секретов. Либо команда проведет занятие в энергосберегающем режиме без уклона на тактику, либо журналистов и операторов вежливо попросят удалиться, когда на льду перейдут к отработке большинства и меньшинства. Зато находясь рядом с командой, легко проникнуться настроением хоккеистов и тренеров. Понять, с какими мыслям они подходят к следующему раунду. Финал начнется в Магнитогорске — в городе, где я живу. Пропустить тренировку для СМИ никак было нельзя.

«Сталевары» вышли в финал раньше, чем ЦСКА, и получили больше времени для восстановления. Для «Магнитки», прошедшей утомительную серию с «Авангардом», каждый дополнительный день на отдых — благо.

— У нас было два выходных дня на восстановление. Они пошли нам на пользу. Сейчас в полной боевой готовности подходим к финалу, — рассказал защитник Илья Николаев, который проводит первый плей-офф в КХЛ.

Перед каждой серией общение с журналистами открывал спортивный директор клуба Сергей Гомоляко. И перед «Авангардом», и перед «Трактором» селекционер отмечал, что для него нет никакой принципиальности во встречах с омичами и челябинцами. Как только до меня дошла очередь задать вопрос, я сразу начал с козырей.

— Вы и перед серией с «Авангардом», и перед «Трактором» говорили, что эти противостояния непринципиальны для вас. ЦСКА в финале — тоже непринципиальный соперник? — озадачил я Гомоляко.

Сергей Юрьевич не растерялся.

— А какая у меня должна быть принципиальность? Всегда говорю, что принципиальных соперников нет. Есть соперник, которого мы должны обыграть. На данном этапе это ЦСКА. Мы должны выиграть и забрать Кубок Гагарина.

Только я хотел блеснуть историческими знаниями, напомнив менеджеру, что в финале-2022 встретятся самые титулованные команды советской и российской истории. Передумал. Придет еще время полистать архивы. Сейчас интересовали более важные детали.

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко. Максим Шмаков, «Металлург»

— За «Металлург» играет Брендан Лайпсик, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Как вы пригласили его в «Магнитку»?

— Появился такой вариант, мы созвонились с агентом. Я смотрел на него в ЦСКА и знал, как он играл за океаном. Импонировали его техника и катание. Мне нравятся техничные ребята. Мы в то время искали центрального нападающего. Когда появился Филипп Майе, подумали, что это будет хорошая пара, и подписали Лайпсика, — объяснил Гомоляко.

Пара и правда сложилась крутая. Особенно когда в плей-офф к ним перевели Николая Голдобина. Три форварда ворвались в топ-5 бомбардиров КХЛ. Играют не просто полезно, но и эффектно. Впрочем, Гомоляко больше волнует результат.

— Главное, что они забивают голы. Красивые или нет — без разницы, — подытожил общение Гомоляко.

С кем хотел сыграть в финале Воробьев?

Илья Воробьев не любит говорить о травмах в плей-офф. Вопросы о здоровье игроков заканчиваются либо дежурными ответами, либо саркастической улыбкой главного тренера, которая передает всю информацию. Поэтому вопрос о состоянии Артема Минулина, пропустившего последние восемь матчей (три с «Авангардом» и пять с «Трактором»), я придержал на концовку.

Защитник тренировался сегодня с общей группой, выполнял все упражнения, улыбался и выкладывался в каждом моменте. Оптимистичные прогнозы подтвердились — Минулин готов к первому матчу с ЦСКА. Оказалось, Артем мог выйти в шестой игре с «Трактором», но магнитогорцы закольцевали финал «Востока» в пяти встречах. Думаю, ни Минулин, ни его партнеры сильно не расстроились.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев общается с журналистами. Фото Максим Шмаков, «Металлург» Максим Шмаков, «Металлург»

Прежде чем спросить про Артема, я разбавил общение философским вопросом.

— После пятого матча с «Трактором» вы говорили, что у вас есть предпочтения, с кем сыграть в финале. По итогам западной серии они подтвердились? — интересуюсь у тренера.

— Это мои предпочтения, — сухо ответил Воробьев. Но затем добавил: — С одной стороны, интересно снова сыграть с ЦСКА. С другой, интересно было бы отмазаться у СКА за 2017 год. Это мои внутренние мысли.

И я понимаю главного тренера «Металлурга». Финал-2017 оставил Магнитогорску болезненные шрамы. Да и сам Воробьев после увольнения перешел в СКА, где ему не дали спокойно работать, когда петербургский лагерь определял политику сборной. Совмещение постов не довело до добра — Воробьева уволили после чемпионата мира-2019.

Илья Петрович отметил, что «Магнитка» сможет обыграть ЦСКА за счет скорости и движения. Команда у уральцев мобильная. Это бросилось в глаза на тренировке, когда наблюдаешь за хоккеистами, стоя возле борта. Все упражнения на скорости. Никаких прокатов и вольностей. Завершилось занятие импровизированной эстафетой — но кто победил, я и не понял. Да и кого это волновало, когда финал через два дня?

Душевный Яковлев

Состав «Металлурга» разделили на две группы: игроки вышли на лед в белых и темных майках. Помню, что раньше команда каталась в четырех разных цветах. Мы попытались разузнать цель смены имиджа у Воробьева.

Открытая тренировка «Металлурга». Максим Шмаков, «Металлург»

— То, что сегодня нет красных маек, — это потому что решающая стадия плей-офф?

— Красные майки — это цвет ЦСКА, — шутливо напомнил нам тренер «Металлурга». Но финал-то начнется в Магнитогорске, а армейцы на выезде играют в белых свитерах. Вопросы, вопросы.

Хоккеисты — суеверные люди. По традиции, которая стала победной, пресс-подход закрывал Егор Яковлев. Капитан «Металлурга» — самый медийный игрок команды. Это не значит, что остальные хоккеисты бегают от камер и микрофонов. Яковлев умеет найти правильные слова, которые звучат легко и торжественно. Не спортсмен, а праздник для коллег-телевизионщиков, монтирующих сюжеты.

— Это то, ради чего мы много тренируемся летом и готовимся весь сезон, — душевно начал Егор спич о финале. — Все это ради финала. Это время настало. Отличное настроение, готовимся с позитивом.

«Металлург» получил больше времени на отдых, чем ЦСКА. 21 апреля, после двух уральских матчей, узнаем, пошла ли пауза на пользу «сталеварам». «Магнитка» начала серии с «Барысом» и «Авангардом» не лучшим образом. Яковлев пообещал, что с армейцами подобные ошибки не повторятся.

— Не будем повторять прошлых ошибок. Мы хорошо отдохнули, сейчас интенсивно тренируемся, готовимся. Разбираем соперника. Будем получать удовольствие. Хоккей — наше любимое дело. Что может быть лучше финала?

Действительно, что? Перед сезоном в Магнитогорске мало кто верил, что команда зайдет так далеко. Но сейчас «Металлург» в финале — впервые с 2017 года. Не берусь предсказывать фаворита, но уверен, что встреча «Магнитки» и ЦСКА заслуживает семи матчей.