Каким будет «Ак Барс» при Знарке? Продолжит ли карьеру Зарипов при его руководстве?
Легионеры
Непонятно, кто стал инициатором идеи сократить количество легионеров в КХЛ. То ли в недрах министерства спорта придумали такой ход, то ли им подсказали в федерации хоккея. Но в любом случае эта идея совершенно бессмысленная и даже вредная по нескольким причинам. Во-первых, легионеров в следующем сезоне и так будет не густо. Умные люди утверждают, что европейцы вряд ли поедут в нашу лигу. Только уж совсем отчаянные. Во-вторых, теперь зарплаты российских игроков опять пойдут вверх, притом что интерес к турниру упадет в любом случае. Мы долго боролись с тем, чтобы средние и слабые игроки не получали огромных денег, отчасти добились этого, но теперь все начинается сначала. Да, «потолок» ограничивает аппетиты, но 900 миллионов, включая трех легионеров, — это все равно много. В-третьих, раньше лимит на легионеров придумывали «во благо», мол, некем комплектовать сборные, везде засилье иностранцев. Это спорный аргумент, скорее даже вредный, но что об этом говорить.
Теперь у нас нет сборных, мы не играем на международных турнирах. Некоторые сейчас говорят, мол, два плохих легионера уедут, а три хороших останется. Это вообще не так работает. Например, условный «Нефтехимик» привезет не пять, а трех посредственных иностранцев, но они все равно будут лучше, чем российские ребята. И Минспорт, и ФХР сильно бьют по интересу к внутреннему турниру. А если мировой кризис завершится? И клубы уже не смогут позвать нормальных иностранцев, которые приносили результат и радовали болельщиков. Да и наши ребята не будут расти, если рядом с ними не будут лучшие. И самое главное, никто опять ничего не объясняет. Только принимают и принимают вредные решения.
Назначение
Олег Знарок все-таки назначен главным тренером «Ак Барса». Накануне клубные медиа выложили видео с экскурсией немецкого специалиста по офису, а затем опубликовали странную картинку с подписью: «Олег Знарок — топ». Видимо, обо всем уже договорились, но последняя подпись не поставлена. И сделано это должно быть в присутствии первого лица республики. Нам еще только предстоит узнать, на каких условиях подписан контракт. Важным будет не зарплата, а срок, задачи (тут, впрочем, вряд ли что-то изменится — минимум выход в финал конференции), хочется услышать имена помощников.
Пора бы уже начинать селекционную работу. А «дыр» в составе много, несмотря на то что контракты на следующий сезон у 16 человек. Что делать с вратарем, как формировать защиту? Интересно, действительно ли казанский клуб будет претендовать на дорогих хоккеистов из «Динамо»? Непонятно, в какой роли будет Данис Зарипов. Говорят, что он приложил много усилий, чтобы контракт с Дмитрием Квартальновым не был продлен. Видимо, ветеран планирует продолжить карьеру, но ведь не все так просто. Данис же не просто решил закончить, а сказал об этом президенту республики. Плюс если год назад Зарипов еще мог спорить о деньгах, то теперь вряд ли ему дадут больше 3—5 миллионов за сезон. Согласится ли нападающий играть за такую зарплату?
Не завидую и тем, кто отвечает в клубе за медиаактивность. Знарок — это каменный век с точки зрения современного освещения в хоккее. В его понимании все журналисты —враги, а сам он искренне считает, что занимается важнейшим делом. Подождем, с чего начнет новый тренер, но перспективы грустные. Мы теряем клуб, который стал самым современным в КХЛ.
Контракты
«Северсталь» подписала еще трех хоккеистов. В команде остаются Даниил Вовченко, Кирилл Пилипенко, а также Николай Тимашов. Еще до открытия трансферного окна Андрей Разин переподписал соглашения с девятью хоккеистами. Команда-то практически сформирована. У Игоря Гераськина контракт, договор на следующий год у Владислава Подъяпольского и Владислава Кодолы. Непонятно (как и у всех), что с легионерами, но костяк остался прежним.
Главный тренер клуба не зря боролся за Пилипенко, вытаскивая его из «Сочи». И это несмотря на то что у Кирилла вообще ничего не получалось на уровне КХЛ. Все попытки закрепиться в разных командах заканчивались конфузом. Взять даже южный клуб. Там Пилипенко был игроком первого звена, ему давали много времени, не нагружали другими обязанностями, а в итоге у форварда всего 1 шайба в 13 матчах. В Череповце Кирилл отличился 14 раз, проведя 32 игры. Это не просто серьезный рывок, а выход на другой уровень. Прав оказался тренер, рассказывая о том, что он прекрасно знает, как использовать хоккеиста. Но почему же у других не получалось? Ни в «Адмирале», ни в «Автомобилисте», ни в «Динамо» Кириллу не удавалось быть таким опасным на площадке. Видимо, все дело в умении работать. Что поделать, если наставник «Северстали» правильно видит хоккей. Плюс у Разина нет права на ошибку, так как денег не слишком много, чтобы исправлять их. И каждого он использует по максимуму. Посмотрим, как «Северсталь» поведет себя на рынке свободных агентов. Могут и найти жемчужину, хотя все вокруг будут думать, что это стекло.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|20.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -