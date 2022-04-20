Каким будет «Ак Барс» при Знарке? Продолжит ли карьеру Зарипов при его руководстве?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Легионеры

Непонятно, кто стал инициатором идеи сократить количество легионеров в КХЛ. То ли в недрах министерства спорта придумали такой ход, то ли им подсказали в федерации хоккея. Но в любом случае эта идея совершенно бессмысленная и даже вредная по нескольким причинам. Во-первых, легионеров в следующем сезоне и так будет не густо. Умные люди утверждают, что европейцы вряд ли поедут в нашу лигу. Только уж совсем отчаянные. Во-вторых, теперь зарплаты российских игроков опять пойдут вверх, притом что интерес к турниру упадет в любом случае. Мы долго боролись с тем, чтобы средние и слабые игроки не получали огромных денег, отчасти добились этого, но теперь все начинается сначала. Да, «потолок» ограничивает аппетиты, но 900 миллионов, включая трех легионеров, — это все равно много. В-третьих, раньше лимит на легионеров придумывали «во благо», мол, некем комплектовать сборные, везде засилье иностранцев. Это спорный аргумент, скорее даже вредный, но что об этом говорить.

Теперь у нас нет сборных, мы не играем на международных турнирах. Некоторые сейчас говорят, мол, два плохих легионера уедут, а три хороших останется. Это вообще не так работает. Например, условный «Нефтехимик» привезет не пять, а трех посредственных иностранцев, но они все равно будут лучше, чем российские ребята. И Минспорт, и ФХР сильно бьют по интересу к внутреннему турниру. А если мировой кризис завершится? И клубы уже не смогут позвать нормальных иностранцев, которые приносили результат и радовали болельщиков. Да и наши ребята не будут расти, если рядом с ними не будут лучшие. И самое главное, никто опять ничего не объясняет. Только принимают и принимают вредные решения.

Назначение

Олег Знарок все-таки назначен главным тренером «Ак Барса». Накануне клубные медиа выложили видео с экскурсией немецкого специалиста по офису, а затем опубликовали странную картинку с подписью: «Олег Знарок — топ». Видимо, обо всем уже договорились, но последняя подпись не поставлена. И сделано это должно быть в присутствии первого лица республики. Нам еще только предстоит узнать, на каких условиях подписан контракт. Важным будет не зарплата, а срок, задачи (тут, впрочем, вряд ли что-то изменится — минимум выход в финал конференции), хочется услышать имена помощников.

Пора бы уже начинать селекционную работу. А «дыр» в составе много, несмотря на то что контракты на следующий сезон у 16 человек. Что делать с вратарем, как формировать защиту? Интересно, действительно ли казанский клуб будет претендовать на дорогих хоккеистов из «Динамо»? Непонятно, в какой роли будет Данис Зарипов. Говорят, что он приложил много усилий, чтобы контракт с Дмитрием Квартальновым не был продлен. Видимо, ветеран планирует продолжить карьеру, но ведь не все так просто. Данис же не просто решил закончить, а сказал об этом президенту республики. Плюс если год назад Зарипов еще мог спорить о деньгах, то теперь вряд ли ему дадут больше 3—5 миллионов за сезон. Согласится ли нападающий играть за такую зарплату?

Не завидую и тем, кто отвечает в клубе за медиаактивность. Знарок — это каменный век с точки зрения современного освещения в хоккее. В его понимании все журналисты —враги, а сам он искренне считает, что занимается важнейшим делом. Подождем, с чего начнет новый тренер, но перспективы грустные. Мы теряем клуб, который стал самым современным в КХЛ.

Контракты

«Северсталь» подписала еще трех хоккеистов. В команде остаются Даниил Вовченко, Кирилл Пилипенко, а также Николай Тимашов. Еще до открытия трансферного окна Андрей Разин переподписал соглашения с девятью хоккеистами. Команда-то практически сформирована. У Игоря Гераськина контракт, договор на следующий год у Владислава Подъяпольского и Владислава Кодолы. Непонятно (как и у всех), что с легионерами, но костяк остался прежним.

Главный тренер клуба не зря боролся за Пилипенко, вытаскивая его из «Сочи». И это несмотря на то что у Кирилла вообще ничего не получалось на уровне КХЛ. Все попытки закрепиться в разных командах заканчивались конфузом. Взять даже южный клуб. Там Пилипенко был игроком первого звена, ему давали много времени, не нагружали другими обязанностями, а в итоге у форварда всего 1 шайба в 13 матчах. В Череповце Кирилл отличился 14 раз, проведя 32 игры. Это не просто серьезный рывок, а выход на другой уровень. Прав оказался тренер, рассказывая о том, что он прекрасно знает, как использовать хоккеиста. Но почему же у других не получалось? Ни в «Адмирале», ни в «Автомобилисте», ни в «Динамо» Кириллу не удавалось быть таким опасным на площадке. Видимо, все дело в умении работать. Что поделать, если наставник «Северстали» правильно видит хоккей. Плюс у Разина нет права на ошибку, так как денег не слишком много, чтобы исправлять их. И каждого он использует по максимуму. Посмотрим, как «Северсталь» поведет себя на рынке свободных агентов. Могут и найти жемчужину, хотя все вокруг будут думать, что это стекло.