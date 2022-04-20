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Сегодня, 10:45

Каким будет «Ак Барс» при Знарке? Продолжит ли карьеру Зарипов при его руководстве?

Знарок начинает работу в «Ак Барсе»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Знарок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Легионеры

Непонятно, кто стал инициатором идеи сократить количество легионеров в КХЛ. То ли в недрах министерства спорта придумали такой ход, то ли им подсказали в федерации хоккея. Но в любом случае эта идея совершенно бессмысленная и даже вредная по нескольким причинам. Во-первых, легионеров в следующем сезоне и так будет не густо. Умные люди утверждают, что европейцы вряд ли поедут в нашу лигу. Только уж совсем отчаянные. Во-вторых, теперь зарплаты российских игроков опять пойдут вверх, притом что интерес к турниру упадет в любом случае. Мы долго боролись с тем, чтобы средние и слабые игроки не получали огромных денег, отчасти добились этого, но теперь все начинается сначала. Да, «потолок» ограничивает аппетиты, но 900 миллионов, включая трех легионеров, — это все равно много. В-третьих, раньше лимит на легионеров придумывали «во благо», мол, некем комплектовать сборные, везде засилье иностранцев. Это спорный аргумент, скорее даже вредный, но что об этом говорить.

Игрок &laquo;Металлурга&raquo; Джош Карри. В КХЛ могут сократить число легионеров с пяти до трех. Зачем и есть ли в этом плюсы?

Теперь у нас нет сборных, мы не играем на международных турнирах. Некоторые сейчас говорят, мол, два плохих легионера уедут, а три хороших останется. Это вообще не так работает. Например, условный «Нефтехимик» привезет не пять, а трех посредственных иностранцев, но они все равно будут лучше, чем российские ребята. И Минспорт, и ФХР сильно бьют по интересу к внутреннему турниру. А если мировой кризис завершится? И клубы уже не смогут позвать нормальных иностранцев, которые приносили результат и радовали болельщиков. Да и наши ребята не будут расти, если рядом с ними не будут лучшие. И самое главное, никто опять ничего не объясняет. Только принимают и принимают вредные решения.

Назначение

Олег Знарок все-таки назначен главным тренером «Ак Барса». Накануне клубные медиа выложили видео с экскурсией немецкого специалиста по офису, а затем опубликовали странную картинку с подписью: «Олег Знарок — топ». Видимо, обо всем уже договорились, но последняя подпись не поставлена. И сделано это должно быть в присутствии первого лица республики. Нам еще только предстоит узнать, на каких условиях подписан контракт. Важным будет не зарплата, а срок, задачи (тут, впрочем, вряд ли что-то изменится — минимум выход в финал конференции), хочется услышать имена помощников.

Олег Знарок. Знарок пришел в «Ак Барс» и оставил клуб КХЛ без тренера

Пора бы уже начинать селекционную работу. А «дыр» в составе много, несмотря на то что контракты на следующий сезон у 16 человек. Что делать с вратарем, как формировать защиту? Интересно, действительно ли казанский клуб будет претендовать на дорогих хоккеистов из «Динамо»? Непонятно, в какой роли будет Данис Зарипов. Говорят, что он приложил много усилий, чтобы контракт с Дмитрием Квартальновым не был продлен. Видимо, ветеран планирует продолжить карьеру, но ведь не все так просто. Данис же не просто решил закончить, а сказал об этом президенту республики. Плюс если год назад Зарипов еще мог спорить о деньгах, то теперь вряд ли ему дадут больше 35 миллионов за сезон. Согласится ли нападающий играть за такую зарплату?

Не завидую и тем, кто отвечает в клубе за медиаактивность. Знарок — это каменный век с точки зрения современного освещения в хоккее. В его понимании все журналисты враги, а сам он искренне считает, что занимается важнейшим делом. Подождем, с чего начнет новый тренер, но перспективы грустные. Мы теряем клуб, который стал самым современным в КХЛ.

Контракты

«Северсталь» подписала еще трех хоккеистов. В команде остаются Даниил Вовченко, Кирилл Пилипенко, а также Николай Тимашов. Еще до открытия трансферного окна Андрей Разин переподписал соглашения с девятью хоккеистами. Команда-то практически сформирована. У Игоря Гераськина контракт, договор на следующий год у Владислава Подъяпольского и Владислава Кодолы. Непонятно (как и у всех), что с легионерами, но костяк остался прежним.

Главный тренер клуба не зря боролся за Пилипенко, вытаскивая его из «Сочи». И это несмотря на то что у Кирилла вообще ничего не получалось на уровне КХЛ. Все попытки закрепиться в разных командах заканчивались конфузом. Взять даже южный клуб. Там Пилипенко был игроком первого звена, ему давали много времени, не нагружали другими обязанностями, а в итоге у форварда всего 1 шайба в 13 матчах. В Череповце Кирилл отличился 14 раз, проведя 32 игры. Это не просто серьезный рывок, а выход на другой уровень. Прав оказался тренер, рассказывая о том, что он прекрасно знает, как использовать хоккеиста. Но почему же у других не получалось? Ни в «Адмирале», ни в «Автомобилисте», ни в «Динамо» Кириллу не удавалось быть таким опасным на площадке. Видимо, все дело в умении работать. Что поделать, если наставник «Северстали» правильно видит хоккей. Плюс у Разина нет права на ошибку, так как денег не слишком много, чтобы исправлять их. И каждого он использует по максимуму. Посмотрим, как «Северсталь» поведет себя на рынке свободных агентов. Могут и найти жемчужину, хотя все вокруг будут думать, что это стекло.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Олег Знарок
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1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
0 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
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4. Нефтехимик - Трактор
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20.04 17:00
Металлург – ЦСКА
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