Он весил под 140, играл с Федоровым и Буре, выигрывал чемпионат России. Уникальный технарь, которому не мешали лишние килограммы
У клубов КХЛ наступила жаркая пора — и дело не только в высокой температуре воздуха за окном. Хоккеисты проходят сложный, но очень важный этап — предсезонную подготовку. Отпуск закончился — пришло время изнурительных тренировок. Игроки проходят медицинское обследование и сдают обязательные нормативы. По ним легко определить, готовился ли спортсмен во время паузы или большей частью загорал на песчаных пляжах.
Даже незначительные отклонения, например, в проценте жира могут смутить тренеров. Однако еще пару десятков лет назад к этому относились намного лояльнее. Карьера чемпиона России и двукратного победителя Евролиги Сергея Гомоляко — отличный пример, подтверждающий это. Лишний вес, очень большой лишний вес, не мешал форварду издеваться над обороной соперников, раздавать эффектные передачи и забрасывать красивые шайбы. За счет великолепных кистей и правильной работы ног он как мощный внедорожник объезжал все преграды на своем пути. «СЭ» вспоминает карьеру одного из самых колоритных игроков российского хоккея на рубеже веков.
Проблемы с щитовидкой
Тренеры практически никогда не корили Гомоляко за лишние килограммы и не заставляли худеть. Они понимали, что все идет не только от неправильного питания. Сергей с детства был склонен к полноте. Причина — проблема с щитовидной железой. Тем не менее нападающий проходил предсезонку, по возможности бегал на длинные дистанции, выполнял все упражнения, просто чуть медленнее остальных. С Валерием Белоусовым они даже пришли к компромиссному варианту. Когда команда бежала десятикилометровый кросс, Сергей под присмотром доктора или массажиста отправлялся на место заранее и пробегал отдельно от партнеров, чтобы после финиша остальные не ждали его по 15-20 минут.
Такой же вариант Гомоляко предложил Сергею Михалеву, но тот оказался против. Тренер предложил купить Сергею велосипед и кататься вместе с ним, пока остальные развлекаются на кроссе.
Беседы о весе Сергей не любил. Все вопросы на эту тему он или обходил стороной, или отвечал очень общо. Уже после завершения карьеры в «Разговоре по пятницам» Гомоляко подтвердил, что максимум, которого он достиг, — 140 килограммов. Было это под конец карьеры, когда нападающий выступал за «Северсталь» и «Химик». На пике — в «Тракторе» и «Металлурге» — он весил около 120 кг при росте 192 сантиметра.
Главное, что Сергей научился скрывать свои недостатки на льду, сделав упор на сильные стороны: технику, габариты, работу рук и видение площадки. Попробуй останови такой танк, летящей в тебя на полной скорости. И остановить — только полдела. Разлучить Гомоляко с шайбой — задача со звездочкой. Приходилось использовать рабоче-крестьянские приемы: бить по рукам, хватать за свитер, цеплять клюшкой. Тогда судьи на все это по большей части закрывали глаза. Сергей же старался не отвечать.
По молодости свыкнуться с этим было непросто. Только в «Магнитке» Гомоляко понял, что ради команды можно и потерпеть. Именно в «Металлурге» к нему и пришла настоящая слава. На него, братьев Корешковых, Андрея Разина и Александра Гольца собирались стадионы. Простые работяги мчались с завода в ледовый дворец, чтобы посмотреть, как габаритный форвард огорчал вратарей соперников. Кричалка, посвященная Сергею, ярко передает колорит нападающего: «Если в поле будет драка, даст ***** всем Гомоляко».
Не уехал в «Калгари», но прославился в «Магнитке» и «Тракторе»
Сергей родился в Челябинске, но первые шаги в хоккее делал в Уфе, где тогда играл его отец. В 15 лет нападающий вернулся в столицу Южного Урала вместе с папой, которому предложили работу в местной школе высшего хоккейного мастерства (ШВСМ). Тренер Анатолий Картаев позвал Гомоляко-младшего в челябинский «Металлург», откуда Геннадий Цыгуров переманил его в «Трактор».
В 1987 году Геннадий Федорович пригласил Сергея в юниорскую сборную СССР. На турнире в Чехословакии Гомоляко завоевал бронзу и попал на карандаш скаутов сборной. Спустя два года его вызвали на молодежный чемпионат мира — самый значимый турнир для Гомоляко на международном уровне. Тогда уже форвард основы «Трактора» сыграл вместе с Сергеем Федоровым, Павлом Буре, Александром Могильным. Советская сборная заняла первое место, а на фактурного нападающего, забросившего в семи матчах четыре шайбы, положили глаз заокеанские скауты.
На драфте-1989 «Калгари» выбрал Гомоляко в девятом раунде под общим 189-м номером. Правда, еще до церемонии «Флэймз» предложили Сергею сбежать в НХЛ. На МЧМ в Анкоридже с форвардом встретился их скаут Славо Ленер и сказал, что его ждут в клубе с контрактом. А о весе не тревожься — за счет диет и грамотной работы похудеешь. Сергей от такого заманчивого предложения отказался.
— Не готов я был к такому шагу. Честно — испугался. Могильный потом в лифте шепнул: «О чем думать-то? Поехали!» — «Да ну...» Похоже, именно тогда у Саши закралась мысль рвануть в НХЛ, — говорил Гомоляко в «Разговоре по пятницам».
После драфта Сергея звали в тренировочный лагерь. Все шло к тому, что Гомоляко полетит в Калгари, но за неделю до этого он порвал ахилл. Ждать, пока нападающий восстановится, «Флэймз» не стали. Больше за океан Сергея не звали. Сам хоккеист совершенно не жалеет о несложившемся союзе с лучшей лигой планеты. Гомоляко прославился в России, выиграл все самые престижные награды Европы вместе с «Металлургом» и стал одним из самых титулованных игроков отечественного хоккея.
— Приятно было, когда я приехал после Евролиги, а у меня весь подъезд обклеен рисунками. Дети писали: «Дядя Сергей, поздравляем вас. Гордимся». С первого этажа все было обклеено, даже в лифте. Я никак особенно к своей популярности не стремился — просто старался, чтоб на льду от меня был толк. Можно, конечно, сидеть на лавке и постоянно давать интервью, но популярным ты от этого все равно не станешь, — вспоминал Гомоляко.
Мог закончить с хоккеем в 2001 году, но похудел и отыграл еще пять лет
Пути Гомоляко и «Металлурга» разошлись в 2000 году, после чего нападающий продолжил карьеру в «Ладе». Как позже признавался Сергей, тольяттинские старожилы не приняли магнитогорско-челябинскую банду: его, Валерия Карпова, Сергея Тертышного, Виталия Прохорова. Создать коллектив для больших задач не получилось. Простыми словами: Гомоляко выжили из «Лады», свалив на него поражение от «Авангарда» в плей-офф, хотя в той серии он сыграл только один матч.
Не сложилось у нападающего и в «Северстали», где рулил тогда Сергей Михалев. Главный тренер уволил хоккеиста без объяснения причин. Доигрывал сезон Гомоляко в Высшей лиге за воскресенский «Химик», а затем занялся своим здоровьем и сбросил 32 килограмма. Помогла клиника китайской медицины, где провели надлежащее обследование и подобрали рекомендации. Сергей сел на диету, отказался от пива и мяса и начал усерднее готовиться летом.
— Благодаря этому пять дополнительных лет на льду провел. Я ведь в 2001 году думал завязывать с хоккеем. А похудев, играл до 2006-го, пока травму не получил, — признавался Гомоляко.
После травмы, полученной на тренировке «Мечела», нос Сергея собирали по крупицам. Пришлось даже вставить специальные шурупы, чтобы они держали орбиту глаз. Гомоляко хотел вернуться в хоккей и даже договорился с Цыгуровым, что тот возьмет его в «Трактор». Но в один момент Сергей понял, что последствия операции не позволят выкладываться на льду, и решил, что пришло время отложить форму на дальнюю полку. Да и врачи советовали закончить, чтобы избежать проблем в будущем.
Расставаться с хоккеем надолго не входило в планы Гомоляко. Он работал тренером в «Витязе», «Автомобилисте» и «Металлурге», где позже перешел на управленческую должность. Далее — получил пост вице-президента «Трактора», занимался скаутингом в сборной России, был спортивным директором в «Сочи». Больших успехов Гомоляко-менеджер не достиг — ни один клуб, где он работал, не совершил прорыва и в лучшем случае остался топтаться на месте. Исключение — сезон-2013/14, когда «Магнитка», где он помогал Геннадию Величкину собирать чемпионскую банду, выиграла Кубок Гагарина.
С декабря 2020 года Сергей Юрьевич отвечает за комплектование состава «Металлурга» — и будет любопытно проследить, к чему с ним придет команда. Как игрок Гомоляко, несомненно, вошел в историю хоккейной «Магнитки». Каким же окажется его след в архивах как управленца — покажет предстоящий сезон.
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