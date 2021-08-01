Он весил под 140, играл с Федоровым и Буре, выигрывал чемпионат России. Уникальный технарь, которому не мешали лишние килограммы

История Сергея Гомоляко.

У клубов КХЛ наступила жаркая пора — и дело не только в высокой температуре воздуха за окном. Хоккеисты проходят сложный, но очень важный этап — предсезонную подготовку. Отпуск закончился — пришло время изнурительных тренировок. Игроки проходят медицинское обследование и сдают обязательные нормативы. По ним легко определить, готовился ли спортсмен во время паузы или большей частью загорал на песчаных пляжах.

Даже незначительные отклонения, например, в проценте жира могут смутить тренеров. Однако еще пару десятков лет назад к этому относились намного лояльнее. Карьера чемпиона России и двукратного победителя Евролиги Сергея Гомоляко — отличный пример, подтверждающий это. Лишний вес, очень большой лишний вес, не мешал форварду издеваться над обороной соперников, раздавать эффектные передачи и забрасывать красивые шайбы. За счет великолепных кистей и правильной работы ног он как мощный внедорожник объезжал все преграды на своем пути. «СЭ» вспоминает карьеру одного из самых колоритных игроков российского хоккея на рубеже веков.

Сергей Гомоляко. Фото Александр Вильф, —

Проблемы с щитовидкой

Тренеры практически никогда не корили Гомоляко за лишние килограммы и не заставляли худеть. Они понимали, что все идет не только от неправильного питания. Сергей с детства был склонен к полноте. Причина — проблема с щитовидной железой. Тем не менее нападающий проходил предсезонку, по возможности бегал на длинные дистанции, выполнял все упражнения, просто чуть медленнее остальных. С Валерием Белоусовым они даже пришли к компромиссному варианту. Когда команда бежала десятикилометровый кросс, Сергей под присмотром доктора или массажиста отправлялся на место заранее и пробегал отдельно от партнеров, чтобы после финиша остальные не ждали его по 15-20 минут.

Такой же вариант Гомоляко предложил Сергею Михалеву, но тот оказался против. Тренер предложил купить Сергею велосипед и кататься вместе с ним, пока остальные развлекаются на кроссе.

Беседы о весе Сергей не любил. Все вопросы на эту тему он или обходил стороной, или отвечал очень общо. Уже после завершения карьеры в «Разговоре по пятницам» Гомоляко подтвердил, что максимум, которого он достиг, — 140 килограммов. Было это под конец карьеры, когда нападающий выступал за «Северсталь» и «Химик». На пике — в «Тракторе» и «Металлурге» — он весил около 120 кг при росте 192 сантиметра.

Главное, что Сергей научился скрывать свои недостатки на льду, сделав упор на сильные стороны: технику, габариты, работу рук и видение площадки. Попробуй останови такой танк, летящей в тебя на полной скорости. И остановить — только полдела. Разлучить Гомоляко с шайбой — задача со звездочкой. Приходилось использовать рабоче-крестьянские приемы: бить по рукам, хватать за свитер, цеплять клюшкой. Тогда судьи на все это по большей части закрывали глаза. Сергей же старался не отвечать.

По молодости свыкнуться с этим было непросто. Только в «Магнитке» Гомоляко понял, что ради команды можно и потерпеть. Именно в «Металлурге» к нему и пришла настоящая слава. На него, братьев Корешковых, Андрея Разина и Александра Гольца собирались стадионы. Простые работяги мчались с завода в ледовый дворец, чтобы посмотреть, как габаритный форвард огорчал вратарей соперников. Кричалка, посвященная Сергею, ярко передает колорит нападающего: «Если в поле будет драка, даст ***** всем Гомоляко».

Сергей Гомоляко. Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин

Не уехал в «Калгари», но прославился в «Магнитке» и «Тракторе»

Сергей родился в Челябинске, но первые шаги в хоккее делал в Уфе, где тогда играл его отец. В 15 лет нападающий вернулся в столицу Южного Урала вместе с папой, которому предложили работу в местной школе высшего хоккейного мастерства (ШВСМ). Тренер Анатолий Картаев позвал Гомоляко-младшего в челябинский «Металлург», откуда Геннадий Цыгуров переманил его в «Трактор».

В 1987 году Геннадий Федорович пригласил Сергея в юниорскую сборную СССР. На турнире в Чехословакии Гомоляко завоевал бронзу и попал на карандаш скаутов сборной. Спустя два года его вызвали на молодежный чемпионат мира — самый значимый турнир для Гомоляко на международном уровне. Тогда уже форвард основы «Трактора» сыграл вместе с Сергеем Федоровым, Павлом Буре, Александром Могильным. Советская сборная заняла первое место, а на фактурного нападающего, забросившего в семи матчах четыре шайбы, положили глаз заокеанские скауты.

На драфте-1989 «Калгари» выбрал Гомоляко в девятом раунде под общим 189-м номером. Правда, еще до церемонии «Флэймз» предложили Сергею сбежать в НХЛ. На МЧМ в Анкоридже с форвардом встретился их скаут Славо Ленер и сказал, что его ждут в клубе с контрактом. А о весе не тревожься — за счет диет и грамотной работы похудеешь. Сергей от такого заманчивого предложения отказался.

— Не готов я был к такому шагу. Честно — испугался. Могильный потом в лифте шепнул: «О чем думать-то? Поехали!» — «Да ну...» Похоже, именно тогда у Саши закралась мысль рвануть в НХЛ, — говорил Гомоляко в «Разговоре по пятницам».

После драфта Сергея звали в тренировочный лагерь. Все шло к тому, что Гомоляко полетит в Калгари, но за неделю до этого он порвал ахилл. Ждать, пока нападающий восстановится, «Флэймз» не стали. Больше за океан Сергея не звали. Сам хоккеист совершенно не жалеет о несложившемся союзе с лучшей лигой планеты. Гомоляко прославился в России, выиграл все самые престижные награды Европы вместе с «Металлургом» и стал одним из самых титулованных игроков отечественного хоккея.

— Приятно было, когда я приехал после Евролиги, а у меня весь подъезд обклеен рисунками. Дети писали: «Дядя Сергей, поздравляем вас. Гордимся». С первого этажа все было обклеено, даже в лифте. Я никак особенно к своей популярности не стремился — просто старался, чтоб на льду от меня был толк. Можно, конечно, сидеть на лавке и постоянно давать интервью, но популярным ты от этого все равно не станешь, — вспоминал Гомоляко.

Сергей Гомоляко. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Мог закончить с хоккеем в 2001 году, но похудел и отыграл еще пять лет

Пути Гомоляко и «Металлурга» разошлись в 2000 году, после чего нападающий продолжил карьеру в «Ладе». Как позже признавался Сергей, тольяттинские старожилы не приняли магнитогорско-челябинскую банду: его, Валерия Карпова, Сергея Тертышного, Виталия Прохорова. Создать коллектив для больших задач не получилось. Простыми словами: Гомоляко выжили из «Лады», свалив на него поражение от «Авангарда» в плей-офф, хотя в той серии он сыграл только один матч.

Не сложилось у нападающего и в «Северстали», где рулил тогда Сергей Михалев. Главный тренер уволил хоккеиста без объяснения причин. Доигрывал сезон Гомоляко в Высшей лиге за воскресенский «Химик», а затем занялся своим здоровьем и сбросил 32 килограмма. Помогла клиника китайской медицины, где провели надлежащее обследование и подобрали рекомендации. Сергей сел на диету, отказался от пива и мяса и начал усерднее готовиться летом.

— Благодаря этому пять дополнительных лет на льду провел. Я ведь в 2001 году думал завязывать с хоккеем. А похудев, играл до 2006-го, пока травму не получил, — признавался Гомоляко.

После травмы, полученной на тренировке «Мечела», нос Сергея собирали по крупицам. Пришлось даже вставить специальные шурупы, чтобы они держали орбиту глаз. Гомоляко хотел вернуться в хоккей и даже договорился с Цыгуровым, что тот возьмет его в «Трактор». Но в один момент Сергей понял, что последствия операции не позволят выкладываться на льду, и решил, что пришло время отложить форму на дальнюю полку. Да и врачи советовали закончить, чтобы избежать проблем в будущем.

Расставаться с хоккеем надолго не входило в планы Гомоляко. Он работал тренером в «Витязе», «Автомобилисте» и «Металлурге», где позже перешел на управленческую должность. Далее — получил пост вице-президента «Трактора», занимался скаутингом в сборной России, был спортивным директором в «Сочи». Больших успехов Гомоляко-менеджер не достиг — ни один клуб, где он работал, не совершил прорыва и в лучшем случае остался топтаться на месте. Исключение — сезон-2013/14, когда «Магнитка», где он помогал Геннадию Величкину собирать чемпионскую банду, выиграла Кубок Гагарина.

С декабря 2020 года Сергей Юрьевич отвечает за комплектование состава «Металлурга» — и будет любопытно проследить, к чему с ним придет команда. Как игрок Гомоляко, несомненно, вошел в историю хоккейной «Магнитки». Каким же окажется его след в архивах как управленца — покажет предстоящий сезон.