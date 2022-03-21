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И иностранцы не нужны: «Салават» продолжает побеждать без сбежавших легионеров

«Салават Юлаев» одолел «Трактор» в третьем матче и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеисты «Салавата Юлаева».
Фото ХК «Салават Юлаев»
21 марта. Уфа. «Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:1. Виктор Тихонов.
Фото ХК «Салават Юлаев»
1/2
Уфимцы повели в серии с «Трактором».

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Третий матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кузьмин — 3 (Санников, Картаев), 10:19 — 1:0. Тихонов — 3 (бол., Кадейкин, Хафизуллин), 23:44 — 2:0. Гика — 2 (мен., Седлак, Кулик), 37:03 — 2:1. Кулемин — 3 (п.в., Башкиров, Картаев), 59:53 — 3:1.
Вратари: Шарыченков — Вилл (58:29 — 59:53). Штраф: 10 — 6. Броски: 33 (10+16+7) — 20 (6+7+7). Судьи: Сидоренко, Юдаков.
21 марта. Уфа. Уфа-Арена.
Счет в серии: 2-1.

Серия «Салавата Юлаева» и «Трактора» по праву считается самой незрелищной во втором раунде Кубка Гагарина. «Авангард» и «Магнитка» устраивают голевое пиршество, «Спартак» дает бой СКА, а ЦСКА с «Динамо» забивают минимум по два гола в ворота друг друга за матч. Но в битве Уфы и Челябинска нереальный накал — даже отъезд легионеров из «Салавата» не облегчил задачу «Трактору». В Челябинске команды обменялись победами, и второй матч должен был вселить оптимизм в местных болельщиков — хозяева смотрелись очень уверенно. Но надолго их не хватило.

Глеб Кузьмин — один из главных сюрпризов этого плей-офф. И один из тех, кто использовал шанс закрепиться в составе после отъезда Хартикайнена, Маннинена и Гранлунда. До этого плей-офф Кузьмин последний раз забивал в КХЛ в декабре 2017-го и большую часть времени проводил в фарм-клубе уфимцев — «Торосе». Но за плей-офф Кузьмин уже забил больше, чем за предыдущие 54 матча в лиге (два гола). В серии с «Сибирью» Глеб отличился дважды, а в третьей игре с «Трактором» открыл счет. Санников в борьбе с Куликом откинул шайбу на Кузьмина, который в касание отправил шайбу в сетку.

Увеличили преимущество уфимцы в начале второго периода: Виктор Тихонов добил шайбу в сетку после того, как Вилл отразил бросок Кадейкина перед собой.

Еще одно большинство принесло «Салавату» только расстройство, хотя челябинцы остались втроем. Седлак перехватил шайбу и увидел выбежавшего со скамейки штрафников Томаша Гику. Чех уверенно переиграл Шарыченкова.

По ходу плей-офф у «Салавата» открылась уникальная способность: если раньше считалось, что уфимцы играют от атаки, то в кубковых матчах, да еще и без иностранцев, команда Томи Лямся показала грамотную и дисциплинированную игру в обороне. При том, что Шарыченков заметно уступает в классе Метсоле, отсутствия финна никто не заметил.

Хозяева уверенно удержали преимущество, а настоящим героем концовки стал опытнейший защитник Евгений Бирюков, который на последних секундах дважды накрыл броски лучшего снайпера «Трактора» Пулккинена. А Николай Кулемин за семь секунд до конца установил окончательный счет. «Салават» снова вышел вперед в серии, но есть чувство, что в этой серии до развязки еще далеко.

Кубок Гагарина-2022. Кубок Гагарина-2022: расписание и результаты всех матчей 1/4 финала
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ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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1 - 6
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0 - 0
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
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0 - 0
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
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2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
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0 - 0
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0 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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1 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
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Ак Барс - Авангард
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
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4 - 0
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4 - 0
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Металлург - Барыс
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2 - 3
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