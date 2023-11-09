«Не повышаю голос на игроков. Не вижу смысла». Почему «Трактор» резко стал выигрывать

Интервью главного тренера челябинцев Алексея Заварухина.

— Что изменилось в вашей жизни после официального назначения на пост главного тренера?

— Ничего. Как работали, так и работаем.

— Знаю некоторых людей, которых переход на должность главного сильно менял. Вплоть до походки.

— Поговорите с нашими ребятами, пусть все расскажут. У нас ничего не поменялось. Единственное, я стал над ними еще больше шутить. Последняя тренировка была эмоционально разгрузочная. Парни даже не поверили, что такое возможно.

— Вы понимали, что для улучшения результатов нужно было изменить эмоциональный фон, а не игровые детали?

— Ну, игровые детали мы тоже немножко поменяли. Что касается эмоционального фона, то чуть-чуть расслабили ребят, дали им немножко воли и свободы на площадке. Они занимаются любимым делом, а свою энергию должны отдавать болельщикам, когда выходят на игры.

— Могут ли из-за этого возникнуть трудности? Сначала шутки, но потом надо ведь будет спрашивать за результат.

— После проигранных матчей никто игроков по головке не гладит. Мы всегда высказываем претензии, если что-то не получается, ребятам все могут рассказать. Если все претензии по делу, то они все это отлично воспринимают.

— А вы уже ругались на них?

— Конечно! Но я стараюсь вообще не кричать. Эмоции могут быть на площадке. В раздевалке смысла кричать уже нет. Надо просто сказать все по делу, указать на ошибки. Но голос я старался не повышать, уже когда работал с молодежной командой. Просто не вижу в этом смысла.

— Нервировала ситуация, когда у вас была приставка «исполняющий обязанности», а СМИ писали, что «Трактор» ищет тренера в Америке?

— Честно говоря, нет. Должен же быть вариант. Просто так привезти специалиста из-за океана тяжело. И пока после того, как он приедет, должно пройти время на адаптацию к команде и к быту. Наш штаб продолжал работать, как и работал.

Фото ХК «Трактор»

— Одна из главных проблем «Трактора» — нестабильность. Команда может провалить отдельный период.

— Считаю, это надуманная вещь. Все зависит от соперника. Да, в какой-то момент мы можем отыгрываться, и соперник нас ловит на этом. Где-то мы, наоборот, начинаем активно играть — и выигрываем первые периоды. Так что не сказал бы, что это тенденция.

— Очень яркий матч получился в Магнитогорске, в который вы добирались из Нижнекамска сутки. Как удалось показать такую игру в экстремальной ситуации?

— Мы провели неудачный матч с «Нефтехимиком». После него мы не просто сидели в гостинице и ждали вылета, а разбирали ошибки, провели собрание, показывали видео. Да, был тяжелый переезд, но ребята были в хорошей физической форме. Плюс вернулся в состав Антон Бурдасов, сильно нам помог. Тройки начинают сыгрываться, и от этого получается хороший результат.

— Есть ли у вас решение проблемы Тертышного (в сезоне-2021/22 форвард забил 22 гола, но больше такой результативностью не отличался. - Прим. «СЭ»)?

— С Никитой мы разговариваем на эту тему, он все прекрасно понимает. Он игрок «Трактора», никуда не собирается.

— Вы его реанимируете до состояния позапрошлого года?

— Он должен сам себя реанимировать. Когда произошла отставка (главного тренера Анвара Гатиятулина. - Прим. «СЭ»), мы много давали ему игрового времени, выпускали в большинстве. Мы прекрасно понимаем, что резко такая результативность не вернется. Потом дали ему отдохнуть. Сейчас он снова доказывает, набирает очки.

У нас равные тройки, мы всем доверяем. В большинстве выходят ребята из третьего и четвертого звеньев, мало где такое встретишь. Каждый понимает свой функционал.