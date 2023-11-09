«Не повышаю голос на игроков. Не вижу смысла». Почему «Трактор» резко стал выигрывать
— Что изменилось в вашей жизни после официального назначения на пост главного тренера?
— Ничего. Как работали, так и работаем.
— Знаю некоторых людей, которых переход на должность главного сильно менял. Вплоть до походки.
— Поговорите с нашими ребятами, пусть все расскажут. У нас ничего не поменялось. Единственное, я стал над ними еще больше шутить. Последняя тренировка была эмоционально разгрузочная. Парни даже не поверили, что такое возможно.
— Вы понимали, что для улучшения результатов нужно было изменить эмоциональный фон, а не игровые детали?
— Ну, игровые детали мы тоже немножко поменяли. Что касается эмоционального фона, то чуть-чуть расслабили ребят, дали им немножко воли и свободы на площадке. Они занимаются любимым делом, а свою энергию должны отдавать болельщикам, когда выходят на игры.
— Могут ли из-за этого возникнуть трудности? Сначала шутки, но потом надо ведь будет спрашивать за результат.
— После проигранных матчей никто игроков по головке не гладит. Мы всегда высказываем претензии, если что-то не получается, ребятам все могут рассказать. Если все претензии по делу, то они все это отлично воспринимают.
— А вы уже ругались на них?
— Конечно! Но я стараюсь вообще не кричать. Эмоции могут быть на площадке. В раздевалке смысла кричать уже нет. Надо просто сказать все по делу, указать на ошибки. Но голос я старался не повышать, уже когда работал с молодежной командой. Просто не вижу в этом смысла.
— Нервировала ситуация, когда у вас была приставка «исполняющий обязанности», а СМИ писали, что «Трактор» ищет тренера в Америке?
— Честно говоря, нет. Должен же быть вариант. Просто так привезти специалиста из-за океана тяжело. И пока после того, как он приедет, должно пройти время на адаптацию к команде и к быту. Наш штаб продолжал работать, как и работал.
— Одна из главных проблем «Трактора» — нестабильность. Команда может провалить отдельный период.
— Считаю, это надуманная вещь. Все зависит от соперника. Да, в какой-то момент мы можем отыгрываться, и соперник нас ловит на этом. Где-то мы, наоборот, начинаем активно играть — и выигрываем первые периоды. Так что не сказал бы, что это тенденция.
— Очень яркий матч получился в Магнитогорске, в который вы добирались из Нижнекамска сутки. Как удалось показать такую игру в экстремальной ситуации?
— Мы провели неудачный матч с «Нефтехимиком». После него мы не просто сидели в гостинице и ждали вылета, а разбирали ошибки, провели собрание, показывали видео. Да, был тяжелый переезд, но ребята были в хорошей физической форме. Плюс вернулся в состав Антон Бурдасов, сильно нам помог. Тройки начинают сыгрываться, и от этого получается хороший результат.
— Есть ли у вас решение проблемы Тертышного (в сезоне-2021/22 форвард забил 22 гола, но больше такой результативностью не отличался. - Прим. «СЭ»)?
— С Никитой мы разговариваем на эту тему, он все прекрасно понимает. Он игрок «Трактора», никуда не собирается.
— Вы его реанимируете до состояния позапрошлого года?
— Он должен сам себя реанимировать. Когда произошла отставка (главного тренера Анвара Гатиятулина. - Прим. «СЭ»), мы много давали ему игрового времени, выпускали в большинстве. Мы прекрасно понимаем, что резко такая результативность не вернется. Потом дали ему отдохнуть. Сейчас он снова доказывает, набирает очки.
У нас равные тройки, мы всем доверяем. В большинстве выходят ребята из третьего и четвертого звеньев, мало где такое встретишь. Каждый понимает свой функционал.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|17
|12
|38
|2
|Ак Барс
|27
|18
|9
|38
|3
|Лада
|29
|16
|13
|37
|4
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|5
|Авангард
|27
|16
|11
|35
|6
|Трактор
|28
|16
|12
|34
|7
|Автомобилист
|30
|15
|15
|34
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|28
|13
|15
|29
|10
|Амур
|27
|11
|16
|28
|11
|Барыс
|29
|8
|21
|23
|12
|Адмирал
|25
|7
|18
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|40
|3
|Торпедо
|28
|17
|11
|36
|4
|Локомотив
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|27
|14
|13
|30
|6
|Северсталь
|26
|13
|13
|30
|7
|Динамо Мн
|25
|12
|13
|28
|8
|СКА
|26
|13
|13
|26
|9
|Сочи
|27
|12
|15
|26
|10
|Куньлунь РС
|32
|9
|23
|23
|11
|Витязь
|28
|7
|21
|18
|9.11
|12:00
|
Амур – Автомобилист
|5 : 1
|9.11
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|- : -
|9.11
|19:00
|
Нефтехимик – Спартак
|- : -
|9.11
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|9.11
|19:30
|
СКА – Трактор
|- : -
|9.11
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|- : -