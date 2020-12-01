Новый рейтинг зарплат КХЛ. 85 самых дорогих хоккеистов лиги

Публикуем зарплаты ведущих игроков КХЛ сезона-2020/21 и выделяем главную тенденцию — клубы стали экономить.

«СЭ» в четвертый раз публикует рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. В последний раз мы это делали в конце мая 2020 года, когда большинство контрактов на сезон-2020/21 уже были подписаны. Но за полгода в рейтинге все равно есть немало значимых изменений.

При составлении рейтинга мы учитывали игроков, зарабатывающих 45 миллионов рублей в год и более (речь о базовой зарплате без бонусов), составив топ-85 самых дорогих хоккеистов. В прошлом рейтинге был 71 игрок, правда и планка была выше — 50 миллионов рублей в год. Игроков, зарабатывающих такую сумму или более за полгода в лиге, стало меньше (64).

Рейтинг зарплат КХЛ в сезоне 2020/21. Фото «СЭ»

Что изменилось за полгода?

На первый взгляд, глобальных изменений нет. Самый высокооплачиваемый игрок лиги — центрфорвард московского «Динамо» Вадим Шипачев (120 миллионов рублей в год). Следом — его одноклубник Дмитрий Яшкин (95 миллионов). При этом уже в следующем сезоне чех получит на 20 миллионов рублей больше.

Но теперь в списке нет швейцарского нападающего «Авангарда» Свена Андригетто, который в мае делил третью строчку в рейтинге с Якубом Коваржем и Теему Хартикайненом. В дебютный сезон в КХЛ Андригетто не оправдал надежд, и в межсезонье руководство «Авангарда» потратило немало сил, чтобы найти оптимальный вариант расставания с игроком. По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, в итоге контракт, действовавший еще один сезон, был расторгнут без выплаты компенсации. А Андригетто подписался на пять лет с «Цюрихом».

А вот зарплата Сергея Калинина за полгода уменьшилась более чем в два раза. Если в ЦСКА он зарабатывал 85 миллионов рублей в год, то в «Тракторе» получает 40 миллионов в год. При этом в челябинском клубе он играет гораздо более важную роль — стал капитаном, играет в топ-6 нападения и уже набрал больше очков, чем в любом из двух последних сезонов. Калинин осознанно пошёл на понижение контракта и только выиграл от этого в игровом плане.

Тэйлор Бек после перехода из «Авангарда» в «Металлург» стал получать на 15 миллионов в год меньше (55 вместо 70), но также стал увереннее чувствовать себя на льду. В Магнитогорске канадец — второй бомбардир команды с 20 (8+12) очками.

Выпали из нашего рейтинга бывшие нападающие СКА Наиль Якупов, Илья Каблуков и Максим Карпов. Первый после обмена из «Амура» в «Авангард» за остаток сезона заработает 25 миллионов, зарплата Каблукова в омском клубе составляет 30 миллионов, а Карпов в «Магнитке» получает 40 миллионов рублей в год.

Главное пополнение списка — вернувшийся в июне из Северной Америки нападающий Николай Прохоркин. В «Магнитке» с ним подписали контракт с годовой зарплатой в 65 миллионов рублей, но травмы пока не дают одному из лучших российских центров раскрыться полностью. А вот ветеран Найджел Доус вполне оправдывает потраченные на него «Ак Барсом» 60 миллионов — на счету канадца с казахстанским паспортом уже 13 голов в этом сезоне. Неплохо адаптировался в КХЛ и американский новичок «Авангарда» Рид Буше. В 25 матчах на его счету 24 (10+14) очка.

Как повлиял жесткий потолок?

Несмотря на то что в лидерах КХЛ по-прежнему признанные топы и самые богатые клубы — ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард», СКА, «Локомотив», уровень конкуренции в лиге стал заметно выше по сравнению с предыдущими сезонами. И это при том, что из-за коронавируса и позднего комплектования в КХЛ есть очевидные аутсайдеры вроде рижского «Динамо» и «Куньлуня».

Пожалуй, лучше всех введением жесткого потолка зарплат воспользовался «Трактор». Если бы не нововведение, ЦСКА сохранил бы в составе Калинина, а «Авангард» — Романа Манухова. В Челябинске смогли договориться с ними и Алексеем Бывальцевым о понижении контрактов, при этом игроки получили доверие тренера и значимую роль в команде. В нашем рейтинге пять игроков «Трактора», и все они — легионеры. Но никто не обвинит челябинцев в том, что они переплачивают иностранцам: Лукаш Седлак, Томаш Гика, Лоуренс Пилут, Ник Бэйлен определяют игру команды. А вытащить из Северной Америки форварда уровня Понтуса Оберга за 45 миллионов рублей в год — действительно достижение.

Неплохо воспользовались новым регламентом в «Авангарде», правда, клубу пришлось потратиться на компенсации. У Сергея Толчинского и Дамира Шарипзянова заканчивались контракты, и омский клуб сделал квалификационные предложения игрокам. ЦСКА и «Нефтехимик» соответственно не стали их повторять, и прогрессирующие молодые хоккеисты оказались в «Авангарде». Сейчас они — лидеры команды.

Жесткий потолок зарплат оказывает существенное влияние на селекцию команд и по ходу сезона. В начале октября, например, сразу несколько сильных легионеров были готовы ехать из НХЛ в Россию. Но у топовых клубов просто не было возможности выложить 50-60 миллионов за качественного игрока. Поэтому и в аренду в КХЛ брали в основном молодых игроков — зарплаты хоккеистов до 21 года не попадают под потолок.

Больше всех игроков (11) в нашем рейтинге представляет СКА, но в топ-15 нет ни одного игрока армейского клуба. В Санкт-Петербурге договорились о понижении контракта со многими лидерами, и больше 60 миллионов рублей в год в СКА сейчас никто не получает.

Клубы в рейтинге зарплат КХЛ. Фото «СЭ»

Кто оправдывает затраты?

Долгое время лучшим бомбардиром нынешней регулярки был нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев, который не попал в наш рейтинг с зарплатой в 40 миллионов рублей в год. Сейчас он — на четвертом, а на втором — финский форвард «Спартака» Йори Лехтеря, зарабатывающий на 5 миллионов больше.

Лидирует же в списке Хартикайнен, который при этом пропустил несколько матчей из-за ковида. Вряд ли могут быть вопросы к Шипачеву и Яшкину: они хоть и не блистали на старте сезона, но со временем разыгрались и вернулись на вершину списка лучших бомбардиров. Хотя сейчас и выходят на лед в разных звеньях.

Пожалуй, больше всех переплачивает игрокам «Локомотив». 85 миллионов рублей в год платят Антону Ландеру, по 75 — Владимиру Ткачеву и Андре Петерссону. Но в системе Андрея Скабелки в целом сложно выделить кого-то, кроме вратаря Эдди Паскуале, а перечисленные выше игроки точно не проваливаются. Зато есть такие качественные подписания, как Атте Охтамаа за 50 миллионов рублей в год и тот же Паскуале.

Вряд ли полностью оправдывает ожидания нападающий «Магнитки» Сергей Плотников, который сохранил зарплату в 75 миллионов рублей после ухода из СКА. Да, он набрал больше всех очков в своей команде, но в некоторых матчах его просто не было видно на льду. Да и в недавнем внутрикомандном конфликте Плотников, по различной информации, был главным действующим лицом.

Есть у «Магнитки» и еще один неоправданный расход. Николаю Кулемину уже дважды понижали зарплату за два с небольшим года контракта, и теперь он получает 45 миллионов рублей в год. Но из-за травмы форвард в этом сезоне так ни разу и не сыграл. Всего же с возвращения в Магнитогорск перед сезоном-2018/19 Кулемин заработал около 300 миллионов рублей (зарплата в первом сезоне — 180 миллионов, во втором — 95). Статистика поскромнее: 56 (29+27) очков в 120 матчах.

Несмотря на то что завышенные зарплаты в КХЛ по-прежнему есть, тенденция к снижению расходов сохраняется. Клубы стараются делать свои составы более сбалансированными, тратясь только на суперзвезд.