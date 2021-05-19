Прежний ЦСКА мы уже не увидим. У армейцев будет новая команда

Обзор дня Алексея Шевченко.

Казань

Из «Ак Барса» ушел нападающий Михаил Фисенко, и на несколько часов казанская команда превратилась в плюшевую игрушку. В прошлом сезоне встречаться с этим клубом было довольно опасно. На льду были Андрей Педан, возле которого соперники автоматически становились более дисциплинированными, Патрис Кормье, умеющий не только недобро посмотреть на любого соперника, а также Фисенко, с удовольствием сбрасывающий перчатки в случае конфликта. Конечно, сейчас не прежние времена, когда нужны узкоспециализированные тафгаи. Но гораздо легче играть против команды, когда знаешь, что никто тебя не накажет в случае чего.

Не знаю, что происходит в клубе — неужели этот вопрос никак не обсуждался? — но, кажется, в «Ак Барсе» упускают важную деталь. Вечером стало известно, что мускулы все-таки будут. Двухлетний контракт с клубом подписал защитник Кирилл Адамчук. Парень довольно крупный, опасный, но вряд ли это реальная замена Андрею Педану — как в силовом, так и в игровом смысле. Дело в том, что Адамчук к 26 годам провел в КХЛ 74 матча, из них 57 — в прошлом чемпионате. В Череповце он был в скрытой аренде, а до этого четыре сезона находился в ВХЛ. Опыта маловато, а начав работать с Квартальновым, хоккеист вряд ли будет расслаблен. Грубо говоря, тот же Педан способен одновременно и выполнять требования тренера, и следить за порядком на льду, а Михаил еще не на том уровне. При этом с хоккейной точки зрения Адамчук очень сильно добавил, особенно к концу сезона. Казань все равно пока выглядит очень мягкой, может быть, что-то изменится со следующими трансферами.

Михаил Фисенко покидает «Ак Барс» — контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон. Благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/JJ6IcQThVF — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 18, 2021

Решение

Защитник «Авангарда» Семен Чистяков задрафтован «Нэшвиллом» и всерьез размышлял о том, чтобы поехать за океан уже нынешним летом. Но накануне стало известно, что хоккеист заключил двухлетнее соглашение с командой из Балашихи. Очень мудрое и правильное решение игрока. Прекрасно знаю, что работники клуба сделали все, чтобы уговорить Семена остаться, много беседовали с ним. Беда, что в таком вопросе хоккеисты вообще слушают других людей, до некоторых простые и понятные аргументы не доходят, и они предпочитают совершать ошибку.

? Хоккейный клуб «Авангард» заключил новый двусторонний контракт сроком на 2 года с 19-летним защитником Семеном Чистяковым: https://t.co/OGSHAomVG4 pic.twitter.com/nuXBomzpdK — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 18, 2021

Но у Семена есть мозги: он понял, что, уехав сейчас за океан, может просто погубить себя. Пусть он талантлив, пусть у него все в порядке с силовой игрой, но надо правильно анализировать ситуацию, а с нынешним подбором защитников у американского клуба просто нет никаких шансов закрепиться в основном составе. Да и в России-то еще ничего не сделано. Играл Чистяков мало, в редких матчах он проводил на площадке достаточно времени, а средняя цифра за регулярный чемпионат не превышает 9 минут. Нельзя с такой статистикой ехать за океан, если ты не планируешь погрязнуть в болоте АХЛ. При этом понятно, что в «Авангарде» в будущем сезоне Чистякова будут использовать по максимуму. И Бобу Хартли просто прикажут прекратить истории, когда Семену выделялось 16 или 23 секунды. Рассчитываю, что Чистяков в следующем чемпионате не только будет игроком основного состава, но и станет регулярно привлекаться в сборную.

ЦСКА

Накануне прошла пресс-конференция ЦСКА, на которой президент Игорь Есмантович сообщил, что клуб покидают все легионеры, за исключением Класа Дальбека. При этом он не считает изменения в команде «кардинальными», высчитав какие-то 80 процентов сохраненного состава. Наверное, это если считать хоккеистов «Красной армии» и «Звезды», да и то не получится требуемой цифры.

Ушли четыре легионера, хочет уехать в Северную Америку Максим Шалунов, не подписывают новые контракты Константин Окулов и Максим Мамин, расстались с Иваном Телегиным, в Канаду возвращается Дмитрий Саморуков. Строится другая команда. У верен, что многие хоккеисты, которым 1 сентября играть с «Авангардом» в Балашихе, будут незнакомы болельщикам.

Ни слова не было сказано о том, что основная проблема клуба в финале — излишняя роботизация хоккеистов. По мнению и президента, и главного тренера, не хватило «каких-то мелочей». Если отсутствие творческих людей — это мелочь, то в дальнейшем будет еще трудней. Не слишком понятно, почему клуб, собирающийся ставить большие задачи, решил входить в сезон с тройкой российских вратарей Федотов — Шарыченков — Скотников. Такое ощущение, что это не продуманное решение клуба, а выполнение «наказа» со стороны.

Смешно и то, что Игорь Есмантович осудил Сергея Толчинского, который в угаре прокричал знаменитую речевку. Мол, после этого президент понял, что не зря отказался от хоккеиста, раз у него такое нутро. Но форвард кричал это после того, как закончился финал, а он хорошенько отметил трофей на голодный желудок и мало что соображал. При этом Сергей на протяжении всего сезона отзывался о ЦСКА очень тепло, ни слова не говорил плохого про свою бывшую команду. Сказать бы честно, что сделали ставку не на тех игроков, но в армейском клубе ошибки не признают. До последнего будут считать, что поступили правильно, ведь тех, кто ошибается, можно легко заменить.