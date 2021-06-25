Обзор дня Алексея Шевченко.

Новички

«Адмирал» взял еще двух игроков, и один из них уже выступал за команду. Видимо, в клубе решили, что парням, знающим нюансы жизни во Владивостоке, будет легче. Федор Беляков возвращается в КХЛ после победы в Кубке Петрова с «Югрой». Защитник славится тем, что почти в каждой команде устанавливает рекорды по блокированным броскам. Трудно понять, как получилось, что он вообще выпал из обоймы игроков КХЛ.

Федор был неплох в «Сибири» пять лет назад, казалось, что он занял свою нишу. Такие хоккеисты нужны любой команде, спрос на них был всегда, тем более у подобных ребят скромная зарплата. Но сезон-2017/18 получился для Белякова ужасным. Начав в Новосибирске, он неожиданно был обменян в «Салават Юлаев». При этом главный тренер новосибирского клуба Павел Зубов сам разводил руками, не понимая, что происходит.

Менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд вроде бы был рад приобретению, но в последний день дедлайна отдал хоккеиста в «Торпедо». Оправиться от такого Беляков не смог, спустился в высшую лигу и застрял там. Была команда из Казахстана, «Звезда» и «Горняк». Из системы «Автомобилиста» Федор попал в «Югру», где и выиграл титул. Теперь новая попытка, но в «Адмирале» будет гораздо легче. Беляков умеет защищаться, вряд ли от него будут требовать чего-то другого.

Другой новичок команды, Максим Матушкин, стал знаменит, когда менеджер «Металлурга» Геннадий Величкин предрекал ему будущее в сборной России. Матушкин поиграл в Магнитогорске, провел странное время в Череповце, когда не договорился по деньгам, но понравился по игре. Был даже в системе СКА, но сезон заканчивал в Финляндии.

Штаб

В Санкт-Петербурге определились с тренерами всех команд системы низших лиг. Андрей Козырев — главный в клубе ВХЛ «СКА-Нева». Одним из его помощников стал Владимир Филатов, но на нем еще сборная 2004 года рождения, и непонятно, как он будет совмещать должности.

Весело в СКА-1946 — главной молодежной команде системы. В прошлом сезоне там были удивительные события. Практически весь чемпионат молодежкой руководил Лев Бердичевский, а затем его решили снять после трех матчей подряд без заброшенных шайб. Смысла в этом не было никакого, мало ли какие сложности бывают у пацанов, некоторые из которых реально еще мультики смотрят. Да и в целом ужасно, когда у таких клубов спортивная составляющая вообще имеет значение. Важно давать прогрессировать пацанам, а счет на табло и место в турнирной таблице не дают ничего.

То, что решение об отставке было эмоциональным и непродуманным, показали дальнейшие действия. Так, на ребят поставили Александра Титова. Через пару дней передумали, Титова перевели в главную команду, а в МХЛ отправили Андрея Козырева, но главным тренером назначили Альберта Лещева. Все закончилось крахом в плей-офф, «Локо» без труда выбил питерцев из борьбы за Кубок Харламова.

Сейчас новые изменения. Главным тренером назначен Дмитрий Вершинин. Это неплохой вариант, он был одним из кандидатов на замену Бердичевскому, но почему-то в тот момент тренеру не поверили. Его помощником будет Владимир Потапов. Только что в Сочи завершился турнир среди ребят 2006 года рождения. Российскую сборную возглавлял именно Потапов, а помогал ему Вершинин. В другой команде МХЛ, «СКА-Варяги», оставили Евгения Пастернацкого, который возглавил клуб по ходу прошлого чемпионата, но поменяли помощников.

Дебют

Поменялся тренерский штаб молодежного «Спартака». После перевода Владимира Тюрикова в первую команду его место занял Александр Филиппов. В этом назначении никакой сенсации нет. Филиппов пять лет работал в клубе МХЛ: на скамейке он был самым активным из штаба, ему давно было пора начинать собственную карьеру. Даже интересно, как получится, теперь ответственность совершенно другая.

Удивило, кого назначили помощником Филиппова. В профессиональный хоккей возвращается Аркадий Андреев. За его плечами довольно средняя хоккейная карьера, но знаменитым он стал как помощник Анатолия Емелина. Насколько известно, с ним постоянно конфликтовали хоккеисты и в «Салавате Юлаеве», и в «Автомобилисте». А уж когда Андреева назначили главным тренером в «Торос», то все закончилось оглушительным провалом. Обстановка в коллективе накалилась настолько, что решено было уволить тренера в январе.

Еще одним помощником стал Дмитрий Мегалинский. Год назад Дмитрий пытался пробиться в состав «Куньлуня», но сыграв в пяти встречах, он покинул мытищинцев и отправился в Казахстан. Последние три сезона уроженец Перми пытался продлить свою карьеру, поиграл даже в Финляндии, но теперь окончательно решил закончить и перейти на тренерскую должность.