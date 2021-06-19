«Спартак» взял защитника, готового подраться, а в «Сибирь» едет крепкий легионер

Обзор дня Алексея Шевченко.

Олег Евенко умеет играть жестко! ??

Посмотрим на игру Олега в прошедших сезонах. pic.twitter.com/GkBTeCg1KK — Spartak Moscow (@spartak_hc) June 18, 2021

Защитник

«Спартак» официально объявил о переходе Олега Евенко, белорусский защитник проведет в клубе ближайший сезон. Он стал не нужен «Трактору», хотя, казалось бы, в КХЛ трудно найти хоккеиста с кулаками, который к тому же стоит недорого. Но сейчас такие времена, что подобные парни не слишком и нужны.

Андрей Педан в прошлом сезоне не провел ни одной драки, два его больших штрафа связаны с ударом коленом и недисциплинированным поведением. Никита Комаров из «Авангарда» бился один раз, причем с Вячеславом Лещенко, который ему совсем не ровня. У Олега Евенко два боя. Самый знаменитый — против нынешнего тренера красно-белых Алексея Семенова, который завершился нокаутом защитника уфимского клуба. Была еще потасовка с Артемом Иванюженковым из «Витязя».

То есть когда мы автоматически говорим, что сильные и агрессивные парни делают жизнь лидеров спокойной, то уже даже не задумываемся над смыслом фразы. А она ведь из прошлого, типа телефонов-автоматов. Никак Олег Евенко не помогал раскрываться Виталию Кравцову или Алексею Бывальцеву. Сейчас и правила другие, и драться-то не с кем. В рижское «Динамо» приезжал боец из АХЛ, но никакого впечатления не произвел. Как помог Джей Си Лайпон рижанам? Никак. И дрался-то он с Виктором Балдаевым и Антоном Сизовым.

Евенко, конечно, не будет ни с кем биться. Его уровень подготовки вы видели в бое с Семеновым, у него тут только Андрей Педан может быть конкурентом. «Спартак» взял защитника, который неплох в силовой борьбе, не даст лезть на пятачок и увеличит длину скамейки. Мы бы хотели увидеть то, что Евенко делал в «Кливленде» и «Стоктоне», но для этого нужны другие условия.

???"Сибирь" укрепилась американским форвардом



Подписан однолетний контракт с 28-летним центральным нападающим Ником Шором (26.09.1992, 185/88).



305 матчей в НХЛ, Чемпион Швецарии-2021.

=> https://t.co/86x96RGwVR



Добро пожаловать! pic.twitter.com/EV1vfkLUnF — Hockey Club Sibir (@hcsibir) June 18, 2021

Новичок

«Сибирь» внезапно вернула в КХЛ нападающего Ника Шора, заключив с ним годичный контракт. Центральный нападающий провел один сезон в «Металлурге», но не получил предложения остаться на следующий сезон. Сложилось впечатление, что он провалил российский отрезок карьеры, но это не совсем так. Дело в том, что он попал в Магнитогорск, где уже несколько лет идет перестройка. Хоккеисты меняются группами, никто всерьез не анализировал, как именно играет тот или иной иностранец. Сейчас, впрочем, то же самое, и, к сожалению, все уже к этому привыкли.

Но Шор был очень даже неплох. Любители голой статистики к нему оставались равнодушными. Мол, три гола и тринадцать передач в 36 матчах, кому он нужен, но для центрального нападающего это не самый объективный критерий. На точке он выиграл 54 процента вбрасываний, а главное, играл достаточно мудро. В обороне помогал всеми силами, в единоборствах не уступал, мне всегда нравилось, как хоккеист действовал в средней зоне, перекрывая зоны и перехватывая шайбы. Да, по показателю полезности «0» Ник был в тройке худших форвардов сезона в команде, так его и выпускали в самые сложные моменты.

Поразило и то, как американец расцвел в плей-офф. В своей стихии он набрал пять очков в шести играх и смотрелся гораздо живее своих более дорогих и знаменитых партнеров. Совсем не удивлен, что после Магнитогорска Ник отправился в Северную Америку и, между прочим, сыграл в следующем сезоне 63 матча за два клуба в НХЛ. Так что это очень хорошее приобретение для «Сибири». Если новичка использовать правильно, то он принесет много пользы.

Рейтинг

Теперь мы знаем, что и у «Металлурга» превышение по зарплатам, то есть команда точно не начнет сезон в нынешнем составе. Но цифры удивительные. Главная неожиданность — новые легионеры команды Филипп Майле и Джош Керри забрали девятую часть платежки. Они получат 110 миллионов, хотя про них толком-то никто не знает, а парни играли в АХЛ, где весьма специфический хоккей. Да и там они были не на первых ролях.

Ожидалось, что отказ от проверенного Тэйлора Бека — это возможность сэкономить, но никакой экономии и нет, а Бек хотя бы был понятным. Удивительно, что клуб сделал квалификацию Николаю Голдобину, даже интересно, сколько ему предложили, а также что будут делать на Урале, если он подпишет контракт.

Но больше всего переплачивают защитникам. Линус Хультстрем — один из худших игроков «Витязя» в прошлом сезоне (его ошибки были ключевыми в концовке, когда команда боролась за место в плей-офф) — внезапно получил 40 миллионов. Какой российский хоккеист после провала может рассчитывать на повышение? Кажется, что не слишком справедливо выглядят 35 миллионов Алексею Маклюкову и 30 Артему Земченку.

Уже чуть ли не в открытую говорят, что клуб покинут Сергей Плотников и Егор Мартынов, освободится 105 миллионов, но станет ли клуб сильнее без них? У Плотникова 43 очка в прошлом сезоне, 9 баллов в плей-офф. Да с такими цифрами, наверное, можно закрыть глаза на сложный характер. Платежка клуба выглядит несуразной: кому-то сильно переплачивают, кто-то получает нормальные деньги, но при этом неспособен определить результат. Предскажу очень сложный сезон для клуба.