Большое исследование «СЭ».

На прошлой неделе «СЭ» провел исследование эффективности российских школ, которые подготовили игроков для НХЛ. Теперь выясняем, чьих воспитанников больше всего в КХЛ.

Примечание — воспитавшей хоккеиста мы считали школу, в которой он провел наибольшее количество времени в возрасте от 10 до 17 лет. В расчет брались хоккеисты, которые сыграли 20 и больше матчей в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2020/21.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

С большим отрывом в рейтинге лидирует школа московского ЦСКА — в КХЛ играют сразу 35 ее воспитанников. Представители армейской школы есть практически в каждой команде — от СКА и «Ак Барса» до «Амура» и «Нефтехимика». В списке как ветераны вроде Евгения Артюхина («Витязь») или Сергея Широкова («Спартак»), так и совсем молодые Максим Соркин (ЦСКА), Дэниел Буцаев («Нефтехимик») и Александр Никишин («Спартак»).

Вряд ли армейцы упустят лидерство в этом рейтинге в ближайшие годы — в открытом чемпионате Москвы школа ЦСКА стабильно занимает лидирующие позиции по всем возрастам. Да и в главной команде тренерский штаб Игоря Никитина постепенно подводит молодежь к КХЛ.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Следом идет магнитогорский «Металлург», и здесь поражает список защитников, которых воспитала школа. Егор Яковлев, Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Григорий Дронов входят в число лучших игроков обороны в КХЛ. Среди нападающих бросается в глаза большое количество возрастных игроков, но на подходе у магнитогорцев несколько молодых талантов именно в линии атаки. Данила Юров, сыгравший 21 матч в регулярке, уже блеснул и даже забил гол в плей-офф, а в следующем сезоне во взрослый хоккей могут пробиться несколько ярких нападающих 2004 года рождения.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Школа «Динамо» — лучшая в КХЛ по подготовке вратарей. Причем сразу двое, Иван Бочаров и Александр Еременко, выступают за родной клуб. В целом суперзвезд для КХЛ динамовская школа готовит редко — выделить можно преданного клубу защитника Андрея Миронова и нападающего Станислава Галиева, который в это межсезонье вернулся в «Динамо» из «Ак Барса».

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

«Локомотив» воспитывает хоккеистов в первую очередь для главной команды — больше половины выпускников школы (13 из 24) выступают в Ярославле. Отчасти это объясняется тем, что в «Локомотиве» всегда до последнего сохраняли права на своих воспитанников — например, Данил Романцев и Кирилл Капустин не один раз возвращались из других клубов. Но в целом местная школа готовит игроков хорошего уровня, и руководству «Локо» нет большого резона привозить взрослых российских игроков из других регионов.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

В «Ак Барсе» пару лет назад приняли стратегию, согласно которой к 2023 году в клубе должно быть 70 процентов собственных воспитанников. Пока казанцы безнадежно далеки от этого — их выпускники разбросаны по другим командам. А в это межсезонье покинул «Ак Барс», пожалуй, самый яркий представитель клубной школы в КХЛ на данный момент — Альберт Яруллин перешел в «Трактор». Там, кстати, собрались и Эмиль Гарипов с Владимиром Ткачевым.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

«Трактор», уверенно лидирующий по количеству собственных воспитанников в НХЛ, сдает позиции в КХЛ. В последние годы и главная команда из Челябинска получает все меньше подпитки из школы. Защитник «Авангарда» Семен Чистяков, например, уехал из школы в совсем юном возрасте. Хорошо хоть удалось вернуть из «Югры» Сергея Телегина, который с ходу стал основным игроком обороны.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

С приходом Александра Крылова «Авангард» тратит много сил и средств на клубную академию — планы по количеству своих воспитанников в составе у омичей тоже есть. Вот только пока они далеки от реализации: самый яркий представитель клубной школы Егор Чинахов весной подписал контракт новичка с «Коламбусом».

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

У «Нефтехимика» образцовая школа для не самого богатого клуба — почти каждый год появляется местный талант, за которого бьются топы. В минувшем сезоне таким стал Максим Грошев, которого забрал СКА. Но сейчас главный представитель нижнекамской школы в КХЛ — Дамир Шарипзянов, покоривший всех своей самоотверженностью в финальной серии Кубка Гагарина.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Муниципальная школа «Русь» не представлена в профессиональном хоккее, но это не мешает ей регулярно выпускать качественных игроков. Именно из «Руси» вышел один из лучших игроков минувшего сезона в КХЛ Дамир Жафяров, а также талантливые молодые защитники Даниил Мироманов и Егор Рыков.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Пожалуй, самая мощная школа по соотношению «количество/качество» — в «Северстали». Оттуда вышли главная звезда КХЛ Вадим Шипачев, один из лучших защитников лиги Богдан Киселевич, авторитетные Кагарлицкий и Чудинов. Плюс местные молодые таланты Вовченко, Гуслистов, Кудако.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

В Новосибирске всегда стараются сохранить местных воспитанников, но самые яркие из них в итоге все равно уезжают. Это касается не только Владимира Тарасенко, который транзитом через СКА отправился в свое время в «Сент-Луис», но и Константина Окулова, ставшего главной звездой ЦСКА.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Школа «Салавата Юлаева» не дает стабильного выхлопа — после одного удачного выпуска может идти несколько провальных. В последнее время картина налаживается: в основе стабильно заиграли молодые Мухамадуллин и Амиров, на подходе еще несколько перспективных игроков.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Школа «Торпедо» переживает не лучшие времена — даже чтобы нормально укомплектовать молодежную команду, руководству приходится приглашать игроков из других школ. А местные звездочки вроде Даниила Журавлева (перешел в школу «Ак Барса» в 12 лет) уезжают в другие города совсем рано.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Главный воспитанник школы «Автомобилиста» — по-прежнему Павел Дацюк. Чтобы понять, насколько давно он выпустился, просто вспомните, что тогда клуб в Екатеринбурге назывался «Динамо-Энергия».

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

«Витязь» может гордиться последними выпусками — на последнем молодежном чемпионате мира школу представляли сразу три игрока (Подколзин, Сафонов, Бардаков). Вот только какой от этого толк главной команде, если лучшую молодежь сразу разбирают другие?

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Похожая ситуация и в Тюмени, но там местные таланты сначала едут в «Югру», а потом уже — в топ-клуб. Так произошло, например, с Галенюком, Марченко и Морозовым, которые в 18 лет отправились в СКА.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

«Крылья Советов» выступают только в МХЛ, но известная в прошлом школа по-прежнему периодически выпускает неплохих игроков. Хотя, разумеется, не в том количестве, что раньше.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

СКА в последнее время активно закупается молодыми игроками, но под наши критерии определения воспитанника клуба они совсем не подходят.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Позади и лучшие годы школы «Спартака». Главная звезда среди ее выпускников — Александр Хохлачев — в это межсезонье вернулся в родной клуб. Но среди последних выпусков не видно игроков и близко подбирающихся к нему по уровню мастерства.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Давно забыли про профессиональный хоккей в Электростали, но выпускники местной школы по-прежнему востребованы в КХЛ.

Российские хоккейные школы, чьи воспитанники играют в КХЛ.

Играют в лиге три хоккеиста, который были еще в «Ладе» Петра Воробьева времен Суперлиги, — Василий Кошечкин, Григорий Панин, Алексей Емелин. Молодых талантов в школе «Лады» при этом хватает — сразу двое в межсезонье уехали в КХЛ (Федор Свечков — в СКА, Дмитрий Костенко — в «Спартак»).