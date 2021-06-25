ЦСКА — первый с большим отрывом, дальше — «Магнитка», «Динамо» и «Локо». Какая российская школа дает КХЛ больше всего игроков?
На прошлой неделе «СЭ» провел исследование эффективности российских школ, которые подготовили игроков для НХЛ. Теперь выясняем, чьих воспитанников больше всего в КХЛ.
Примечание — воспитавшей хоккеиста мы считали школу, в которой он провел наибольшее количество времени в возрасте от 10 до 17 лет. В расчет брались хоккеисты, которые сыграли 20 и больше матчей в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2020/21.
С большим отрывом в рейтинге лидирует школа московского ЦСКА — в КХЛ играют сразу 35 ее воспитанников. Представители армейской школы есть практически в каждой команде — от СКА и «Ак Барса» до «Амура» и «Нефтехимика». В списке как ветераны вроде Евгения Артюхина («Витязь») или Сергея Широкова («Спартак»), так и совсем молодые Максим Соркин (ЦСКА), Дэниел Буцаев («Нефтехимик») и Александр Никишин («Спартак»).
Вряд ли армейцы упустят лидерство в этом рейтинге в ближайшие годы — в открытом чемпионате Москвы школа ЦСКА стабильно занимает лидирующие позиции по всем возрастам. Да и в главной команде тренерский штаб Игоря Никитина постепенно подводит молодежь к КХЛ.
Следом идет магнитогорский «Металлург», и здесь поражает список защитников, которых воспитала школа. Егор Яковлев, Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Григорий Дронов входят в число лучших игроков обороны в КХЛ. Среди нападающих бросается в глаза большое количество возрастных игроков, но на подходе у магнитогорцев несколько молодых талантов именно в линии атаки. Данила Юров, сыгравший 21 матч в регулярке, уже блеснул и даже забил гол в плей-офф, а в следующем сезоне во взрослый хоккей могут пробиться несколько ярких нападающих 2004 года рождения.
Школа «Динамо» — лучшая в КХЛ по подготовке вратарей. Причем сразу двое, Иван Бочаров и Александр Еременко, выступают за родной клуб. В целом суперзвезд для КХЛ динамовская школа готовит редко — выделить можно преданного клубу защитника Андрея Миронова и нападающего Станислава Галиева, который в это межсезонье вернулся в «Динамо» из «Ак Барса».
«Локомотив» воспитывает хоккеистов в первую очередь для главной команды — больше половины выпускников школы (13 из 24) выступают в Ярославле. Отчасти это объясняется тем, что в «Локомотиве» всегда до последнего сохраняли права на своих воспитанников — например, Данил Романцев и Кирилл Капустин не один раз возвращались из других клубов. Но в целом местная школа готовит игроков хорошего уровня, и руководству «Локо» нет большого резона привозить взрослых российских игроков из других регионов.
В «Ак Барсе» пару лет назад приняли стратегию, согласно которой к 2023 году в клубе должно быть 70 процентов собственных воспитанников. Пока казанцы безнадежно далеки от этого — их выпускники разбросаны по другим командам. А в это межсезонье покинул «Ак Барс», пожалуй, самый яркий представитель клубной школы в КХЛ на данный момент — Альберт Яруллин перешел в «Трактор». Там, кстати, собрались и Эмиль Гарипов с Владимиром Ткачевым.
«Трактор», уверенно лидирующий по количеству собственных воспитанников в НХЛ, сдает позиции в КХЛ. В последние годы и главная команда из Челябинска получает все меньше подпитки из школы. Защитник «Авангарда» Семен Чистяков, например, уехал из школы в совсем юном возрасте. Хорошо хоть удалось вернуть из «Югры» Сергея Телегина, который с ходу стал основным игроком обороны.
С приходом Александра Крылова «Авангард» тратит много сил и средств на клубную академию — планы по количеству своих воспитанников в составе у омичей тоже есть. Вот только пока они далеки от реализации: самый яркий представитель клубной школы Егор Чинахов весной подписал контракт новичка с «Коламбусом».
У «Нефтехимика» образцовая школа для не самого богатого клуба — почти каждый год появляется местный талант, за которого бьются топы. В минувшем сезоне таким стал Максим Грошев, которого забрал СКА. Но сейчас главный представитель нижнекамской школы в КХЛ — Дамир Шарипзянов, покоривший всех своей самоотверженностью в финальной серии Кубка Гагарина.
Муниципальная школа «Русь» не представлена в профессиональном хоккее, но это не мешает ей регулярно выпускать качественных игроков. Именно из «Руси» вышел один из лучших игроков минувшего сезона в КХЛ Дамир Жафяров, а также талантливые молодые защитники Даниил Мироманов и Егор Рыков.
Пожалуй, самая мощная школа по соотношению «количество/качество» — в «Северстали». Оттуда вышли главная звезда КХЛ Вадим Шипачев, один из лучших защитников лиги Богдан Киселевич, авторитетные Кагарлицкий и Чудинов. Плюс местные молодые таланты Вовченко, Гуслистов, Кудако.
В Новосибирске всегда стараются сохранить местных воспитанников, но самые яркие из них в итоге все равно уезжают. Это касается не только Владимира Тарасенко, который транзитом через СКА отправился в свое время в «Сент-Луис», но и Константина Окулова, ставшего главной звездой ЦСКА.
Школа «Салавата Юлаева» не дает стабильного выхлопа — после одного удачного выпуска может идти несколько провальных. В последнее время картина налаживается: в основе стабильно заиграли молодые Мухамадуллин и Амиров, на подходе еще несколько перспективных игроков.
Школа «Торпедо» переживает не лучшие времена — даже чтобы нормально укомплектовать молодежную команду, руководству приходится приглашать игроков из других школ. А местные звездочки вроде Даниила Журавлева (перешел в школу «Ак Барса» в 12 лет) уезжают в другие города совсем рано.
Главный воспитанник школы «Автомобилиста» — по-прежнему Павел Дацюк. Чтобы понять, насколько давно он выпустился, просто вспомните, что тогда клуб в Екатеринбурге назывался «Динамо-Энергия».
«Витязь» может гордиться последними выпусками — на последнем молодежном чемпионате мира школу представляли сразу три игрока (Подколзин, Сафонов, Бардаков). Вот только какой от этого толк главной команде, если лучшую молодежь сразу разбирают другие?
Похожая ситуация и в Тюмени, но там местные таланты сначала едут в «Югру», а потом уже — в топ-клуб. Так произошло, например, с Галенюком, Марченко и Морозовым, которые в 18 лет отправились в СКА.
«Крылья Советов» выступают только в МХЛ, но известная в прошлом школа по-прежнему периодически выпускает неплохих игроков. Хотя, разумеется, не в том количестве, что раньше.
СКА в последнее время активно закупается молодыми игроками, но под наши критерии определения воспитанника клуба они совсем не подходят.
Позади и лучшие годы школы «Спартака». Главная звезда среди ее выпускников — Александр Хохлачев — в это межсезонье вернулся в родной клуб. Но среди последних выпусков не видно игроков и близко подбирающихся к нему по уровню мастерства.
Давно забыли про профессиональный хоккей в Электростали, но выпускники местной школы по-прежнему востребованы в КХЛ.
Играют в лиге три хоккеиста, который были еще в «Ладе» Петра Воробьева времен Суперлиги, — Василий Кошечкин, Григорий Панин, Алексей Емелин. Молодых талантов в школе «Лады» при этом хватает — сразу двое в межсезонье уехали в КХЛ (Федор Свечков — в СКА, Дмитрий Костенко — в «Спартак»).
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