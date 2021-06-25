Лучший бомбардир ЦСКА остался в команде, несмотря на интерес из НХЛ. Это большая удача для КХЛ

Константин Окулов упустил лучший момент для отъезда в Северную Америку.

Каждый раз, когда кто-то из россиян собирается уезжать в Северную Америку, журналисты, болельщики и эксперты делятся на два лагеря. Одни хотят, чтобы молодежь и кахаэловские звезды оставались на родине, повышая или хотя бы поддерживая уровень второй лиги мира, другие мечтают видеть как можно больше соотечественников, играющих среди лучших. У каждого правда своя.

Но что было бы полезнее для сборной? Наверное, все-таки второй вариант. «Хочешь постоянно прогрессировать? Регулярно играй против лучших» — это аксиома. И чем больше у нас хоккеистов, которые регулярно рубятся против сонма хоккейных богов, тем выше средний уровень сборной. Однако далеко не каждый россиянин, который полностью состоялся в КХЛ, стремится при первой же возможности уезжать в НХЛ.

Причины тому могут быть самые разные. Кто-то не хочет учить язык и выходить из зоны комфорта, кто-то боится, что ему придется пробиваться в основу через фарм-клуб, а кто-то банально живет по принципу «нас и здесь неплохо кормят», выбирая деньги, а не развитие. Константин Окулов не относится ни к одной из перечисленных категорий. Но в свои 26 лет после лучшего сезона в карьере выбрал не НХЛ, а новый двухлетний контракт с армейцами. При этом дефицита предложений из-за океана у лучшего бомбардира ЦСКА точно не было.

Интерес «Торонто» и «Монреаля»

Впервые предметный интерес к Окулову в Северной Америке начали проявлять еще в 2019-м, когда воспитанник «Сибири» наконец-то адаптировался к системе Игоря Никитина и начал выходить на высокий уровень, но еще был в тени Капризова, Григоренко и Слепышева. Тогда в Москву к незадрафтованному нападающему лично прилетал генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен, а незадолго до визита франкофона ему несколько раз звонил Майк Бэбкок и объяснял, в какой роли он видит его в «Торонто».

Только в 2020-м сибиряк решил остаться еще на один год в КХЛ и поступил правильно — после ухода Капризова и Григоренко он вместе с Максимом Шалуновым и Максимом Маминым сколотил лучшую российскую тройку лиги и доказал, что уже готов определять игру ЦСКА и наконец-то получил вызов в сборную на чемпионат мира. Чем не идеальный мостик, по которому можно шагнуть в НХЛ? Уровень родной лиги Константин, может быть, не перерос, но моментами задевал головой потолок и стабильно показывал, что он один из самых техничных игроков КХЛ. Таких тонких и умных нападающих можно пересчитать по пальцам одной руки.

То, что Сибирский Дацюк, как его называли в Новосибирске, созрел для покорения нового континента, сомнений не вызывает. За несколько лет в ЦСКА у Игоря Никитина он не только стал главным творцом армейцев в атаке, но и научился играть по системе, прибавил в игре без шайбы и стал физически крепче. Когда, если не сейчас? 26 лет — возраст, когда уезжать уже не рано и точно еще не поздно. Поэтому вчерашняя новость о подписании нового двухлетнего контракта с армейцами многих привела в недоумение.

Сделал выбор в пользу семьи

Еще две недели назад нас готовили к такому повороту сразу несколько источников, которые сообщали, что Окулов намерен остаться в России. Одновременно с этим нападающий ушел от своего первого агента Вадима Пешата к Евгению Варламову в агентство Winners, которое принадлежит Юрию Николаеву, и окончательно отказался переезжать в Северную Америку, не став даже вести полноценные переговоры с энхаэловскими клубами.

По нашей информации, зарплата лучшего бомбардира ЦСКА выросла с 45 до 60 миллионов рублей. А вот сколько ему предлагал «Монреаль», который до последнего сохранял интерес к нему, так и останется тайной. Однако похоже, что на родине его удержали не повышенные цифры, а семейные обстоятельства. Все дело в том, что в октябре Константин стал отцом двух дочек-близняшек. И причину, по которой он отказался срываться в неизвестность ради американской мечты, нужно уважать.

Осуждать его за нежелание оставлять жену с двумя грудными детьми в незнакомой стране, в то время пока он будет колесить по материку и играть в хоккей, как минимум непорядочно и попросту глупо. Вряд ли кто-то готов дать Окулову железобетонное место в основе и заранее обезопасить от потенциальной ссылки в АХЛ. А значит, велика вероятность, что его семье пришлось бы несколько раз за сезон сменить место жительства.

Свой выбор Константин сделал в пользу родных. Но кажется, что уроженец Новосибирска упустил лучший момент для того, чтобы попробовать свои силы за океаном. Вполне возможно, по окончании нового контракта с ЦСКА он все-таки решится на переезд в НХЛ. Вот только через два года ему будет уже 28, и возиться с ним в таком возрасте по ту сторону Атлантики никто не будет — либо приезжаешь и с ходу даешь результат, либо едешь в фарм и ждешь свой шанс в «автобусной лиге». Пример Вадима Шипачева перед глазами, и он очень показателен.

Правда, во всей этой ситуации есть и очевидный плюс — КХЛ сохранила одного из своих самых неординарных и техничных мастеров. Станет ли Окулов новым Мозякиным или все тем же Шипачевым? Возможно. Вот только не превратится ли он в ЦСКА в того самого сытого кота из нестареющего советского мультфильма — также большой вопрос.