«Адмирал» подписал первого новичка, а в Минске сохранили агрессивного защитника

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

Наконец-то хорошие новости из Владивостока. «Адмирал» получил возможность подписывать новичков, первый контракт заключен с Дмитрием Саюстовым. Известный нападающий выступает в КХЛ с сезона-2008/09, успел уже и за «Адмирал» поиграть. Дмитрий провел во Владивостоке два с половиной сезона и ушел в «Салават Юлаев» прямо в середине знаменитой регулярки-2017/18. Это тот сезон, когда «Адмирал» насобирал долгов и не мог расплатиться до нынешнего лета.

Нападающий был одним из тех, кто стал покидать Владивосток в период финансовой нестабильности. Тогда в клуб пришли безумные люди, которые говорили, что не собираются никому платить такие высокие, по их мнению, зарплаты, мол, денег на это нет и вообще надо затянуть пояса. Время знаменитого менеджера Сергея Сошникова, который хвастался тем, что экономит на всем, причем он понятия не имел, что делает.

В те времена игроки сами покупали себе спортивное питание, а некоторых заставляли за свой счет компенсировать перегруз багажа при перелетах. При этом в команду привозили таких хоккеистов, что тренеры хватались за голову. Можно вспомнить сотню безумных историй того периода. Да взять даже переход Дмитрия. Уфа была готова заплатить за Саюстова компенсацию, но «Адмирал» отказался продавать — отпустил просто так.

В «Салавате Юлаеве» дела у Дмитрия не пошли, но после перехода в «Сибирь» форвард стал одним из самых стабильных игроков. Он достаточно много забивал, старался, к нему с сезона-2018/19 было минимум претензий, хотя у команды дела шли неважно. Конечно, по первому новичку не скажешь, какой будет трансферная политика «Адмирала». Но сенсаций ждать не стоит. Взяли человека с рынка свободных агентов, у которого не было предложений. Но Саюстову сейчас 33 года. Все прекрасно понимают, что в таком возрасте выступать за клуб с Дальнего Востока очень тяжело. Постоянная смена часовых поясов, длительные перелеты, особенно при календаре, который не учитывает интересы клуба, — слишком большая нагрузка.

Защитник

Защитник Илья Шинкевич остаётся в минском «Динамо». Он тоже выходил на рынок свободных агентов, но белорусский клуб был единственным претендентом на игрока. Ничего удивительного. Илья — местный, почти всю карьеру провел в «Динамо». Дважды делал попытки попасть в российскую команду, оба раза его звали в «Витязь». И оба раза ничего хорошего из сотрудничества не получилось.

При этом Илья неожиданно для всех поехал от подмосковной команды на матч звезд КХЛ. Это было в прошлом году, когда КХЛ проводила худшее шоу за всю историю (а ведь конкурентов достаточно). Тогда Илью выбрали в голосовании, но сделали это белорусские болельщики, которые каждый год устраивают триумф своим игрокам. Интересно, что в свое время Илья отказался от спортивного гражданства, чтобы выступать в Подмосковье. Правда, в то время хоккеисты из соседней страны считались легионерами и нужно было что-то придумывать, чтобы заключить контракты с российскими командами.

Шинкевич габаритный защитник, который без сомнения скидывает перчатки, за его плечами хорошие бои. У Ильи неплохой бросок, но большие проблемы с выполнением прямых обязанностей. Совершенно ясно, почему Михаил Кравец в сезоне-2019/20 частенько оставлял его в запасе, да и Валерий Белов не слишком верил в игрока. На последнем чемпионате мира Шинкевич выступал за национальную команду своей страны (вернул все-таки спортивное гражданство), но ничем не запомнился, как и вся команда.

Обмен

В мае нижегородский клуб сделал два заведомо плохих квалификационных предложения некоторым игрокам. Местный защитник Александр Аляев до сих пор думает, что делать дальше. А Никита Бобряшов накануне был обменян в клуб ВХЛ. Прошлый чемпионат действительно получился у Никиты не самым лучшим. Он окончательно выпал из обоймы, Дэвид Немировски выделил ему всего 9 матчей в КХЛ, в которых хоккеист совершенно не впечатлил, заработав показатель полезности «минус 3». Часть сезона Никита просидел в Тольятти, ведь «Лада» была фарм-клубом, и там у него дела были чуть лучше.

Бобряшов — из Оренбурга, начал играть в местной команде МХЛ, а в 2015 году перешел на уровень ВХЛ. Почему-то считается, что он воспитанник «Магнитки», но только потому, что «Металлург» дал ему возможность провести первый матч в КХЛ. В 2017 году он выиграл чемпионат ВХЛ с «Динамо» из Балашихи, но после того сезона у бело-голубых все развалилось. Не заплатили деньги и парням из высшей лиги, в качестве компенсации все стали свободными агентами.

Бобряшов переехал на Урал, а еще через год провел полноценный сезон за «Адмирал» в КХЛ. На его счету лишь одна голевая передача в 54 матчах, но в то время никто и не требовал от защитника подключаться к атакам. У Сергея Светлова каждый хоккеист занимается своим делом, вот и Никита редко покидал свою зону. В том сезоне он заработал «минус 11», и это был совсем не худший показатель в команде. Но переход в «Торпедо» оказался ошибкой, а теперь придется ехать в ВХЛ. В 25 лет это не лучший вариант продолжения карьеры.