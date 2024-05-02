Эпатажный тренер, работавший в «Авангарде», пришел в «Куньлунь». Это должно помочь популярности клуба

Сможет ли Михаил Кравец добиться с китайской командой хоть каких-то результатов?

Михаил Кравец недолго оставался без работы и возглавил «Куньлунь». Смущает тот факт, что китайская команда не попрощалась с прежним главным тренером Виктором Игнатьевым, хотя в этом клубе аккуратно подходят к подобным новостям. Не знаю, чем все это закончится, но мы исходим из того, что Михаил Кравец недолго оставался без работы.

Работа в топ-клубах сопряжена с высоким давлением. Кравец трудился в «Авангарде», столкнулся со множеством проблем и был унизительно уволен во время плей-офф, хотя клубу это никак не помогло. Теперь он возвращается на свою орбиту.

Тренер он неплохой, но пока кажется, что его команды как раз «Амур» (прежний вариант хабаровского клуба с небольшим бюджетом), «Витязь» и сейчас клуб из Мытищ. Там всегда рады минимальному результату, достаточно спокойно относятся к поражениям, прекрасно понимая, что у них не такой уж и хороший подбор игроков, чтобы бороться за кубок. Правда, мы совсем не знаем, какой будет новая команда Кравца, там с составом определяются за пару часов до стартового вбрасывания. Но чем знаменит тренер, так это умением вытаскивать из хоккеистов максимум, о котором они сами не догадывались.

Это ведь у него в «Витязе» Станислав Гребенщиков забросил 14 шайб, а легионеры показали свой лучший хоккей, потом не сделав практически ничего без Кравца. Да и команда тогда смотрелась очень здорово, несмотря на то что прямо во время сезона несколько ребят уехали в Санкт-Петербург.

На второй год в Подольске что-то сломалось, но я бы не торопился обвинять тренера. Если вы помните, тогда команда была достаточно укомплектованной, но перед самым сезоном руководство заявило, что все игроки должны сократить свои зарплаты на 20 процентов, так как денег нет. С таким началом трудно было рассчитывать на какой-то результат, но в том сезоне увидели Данилу Моисеева, о чьих достижениях сейчас никто и не вспоминает.

Главная проблема Кравца в том, что он постоянно отвлекается на какие-то посторонние вещи, которые не должны касаться главного тренера. Что-то сказал журналист, что-то сказал какой-то эксперт. И ему зачем-то надо доказывать, что это было не так, что пресса или какие-то люди ошибаются. Это отвлекает и раздражает хоккеистов.

Но Кравец при этом очень честный. Если он добавит в своих профессиональных качествах, то точно будет одним из самых крутых тренеров КХЛ. Михаил здорово видит проблемы соперника, умеет моментально реагировать на них, достаточно тщательно готовиться к играм. Если бы ему помогли в Омске, не плели интриги, не вбили себе в голову, что он «тренер не для больших дел», то получили бы нормального специалиста на годы. Не сложилось.

Михаил Кравец с игроками «Авангарда». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сейчас у Кравца есть возможность показать, что он готов решать серьезные задачи. Выход в плей-офф с «Куньлунем», несмотря на довольно нелепую организацию дел в клубе, — задача-минимум. Теперь, когда клуб разошелся с Федерацией хоккея Китая в вопросе подготовки сборной, есть возможность собрать коллектив из неплохих легионеров и российских игроков. Последние с удовольствием поедут в Мытищи, а, например, не во Владивосток или Новосибирск. Но и «отдыхать» и ждать предложений из серьезных команд Кравец не позволит. Пришел в команду — работай.

И мы уже с нетерпением ждем матчей против СКА и «Авангарда». Не забывайте, что и к Хабаровску у тренера вопросы, да и «Витязь» не помог во втором сезоне. Может быть, теперь на игры будет ходить и тысячи по 3-4 зрителей.