Потасовки у касс, неприличный жест и растерзанный Кошечкин. Что происходило вокруг финала Кубка Гагарина

Кому предназначался знаменитый жест вратаря Ивана Федотова, что будет с «Магниткой» после сезона, как Сергей Плотников едва не потерял глаз и другие секреты, ставшие достоянием публики после вручения главного трофея КХЛ.

Автографы по пути к арене

«Металлург» проиграл седьмой матч финала Кубка Гагарина ЦСКА, но бывают такие поражения, когда ты честен перед собой. Вряд ли кто-то назовет результат несправедливым.

Накануне, в Магнитогорске рухнули все системы и купить билет по интернету стало невозможно. Люди пошли к кассам, а там им ничем помочь не могли. Билеты, вроде бы, есть, но они могли быть забронированы системой. А проверить нельзя — все зависло.

Возле касс собралась толпа, даже вспыхивали небольшие потасовки. Но как-то быстро останавливались. Драться ради билета на хоккей — это совсем уже. Но за последние сутки проход на матч был очень сильной валютой. Правда, как водится, уже ближе к вбрасыванию, спекулянты все скидывали по номиналу, а иногда и ниже. Именно потому по-настоящему полные трибуны были только в начале второго периода.

Сергей Андронов. Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Старался рассмотреть что-то в глазах игроков, направляющихся на матч, но не заметил ничего такого из чего можно было бы выстроить теорию. Хозяева прибыли раньше гостей, так как уже на 15 часов по местному времени было назначено собрание. Подавляющее большинство армейцев дошли до арены пешком. Причем, никто не показывал, что он сосредоточен и покружен в себя. Многие по пути раздавали автографы, фотографировались. Словно предсезонный турнир идет.

В автобусе, как это принято в Магнитогорске, прибыли три-четыре хоккеиста (среди них обязательно Сергей Андронов) и тренерский штаб. Сергей Федоров до сих пор носит маску, правда, как-то странно. В том смысле, что он надевает ее только в автобусе.

То, что хоккеисты сейчас не изображают из себя королей перед игрой и спокойно идут на контакт с окружающим миром, мы уже привыкли. Да и глупо накручивать себя за два-три часа до матча. Правда, это никогда не касалось вратарей, но Иван Федотов какой-то нетипичный голкипер.

«Спасибо за сезон»

При счете 1:4 всех удивил местный заводила на арене. Оставалось еще несколько минут, как он вдруг стал скандировать в микрофон странную кричалку в адрес хозяев: «Спасибо за сезон». Вообще-то такое можно говорить лишь после сирены. А вдруг бы забили, затащили? И тут такая подстава от своих.

Но мы-то не свои и все прекрасно понимали еще в середине второго периода. Уральцы хотели, но не могли. Николай Голдобин пытался заводить партнеров на скамейке, но все было напрасно. «Металлург» оказался хуже готов к седьмой игре, тут ничего позорного нет, бывает.

Кстати, именно Голдобин стал единственным, кто прослезился после сирены. Успокоился, впрочем, быстро.

Илья Воробьев долго не отпускал Сергея Федорова из объятий на послематчевом рукопожатии, что-то ему говорил, а потом, когда тренеры разошлись, стал кричать ему что-то вдогонку. Но вряд ли что-то злое.

Сергей Федоров. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Первым делом главный тренер хозяев сбрил бороду и стал единственным, кто так поступил прямо в раздевалке. Видимо, мешала она ему сильно. Из разговоров с прессой стало ясно, что он относится к поражению нормально.

— Пару дней все равно болеть будет, — вздохнул он после официальных интервью. — Но стоит признать, что мы показали хороший результат.

— Отличный, — кивнул я. — Сейчас вам за него еще новый контракт дадут.

— Разве? — удивился тренер. — Во время сезона я переговоры не вел, так что пока никаких новостей есть. А у вас, получается, есть?

Да, я уже был в курсе, так как Сергей Гомоляко мне все объяснил на льду, когда там еще хоккеисты ЦСКА кувыркались с кубком.

— Думаю, что в ближайшее время новое соглашение с Воробьевым будет заключено, — признался он. — Его работой все довольны.

«Магнитка» хочет сохранить команду

Но и для Воробьева, и для Гомоляко занозой сидит мысль, что при счете 3-1 в серии в их пользу, кубок был так близок.

— Злитесь теперь на Юхо Олкинуору и тренера по защитникам Виктора Игнатьева, которые уехали в феврале? — интересуюсь я у Гомоляко.

— Да что сейчас злиться, — пожал плечами он. — Но Юха уехал, увидев, что Виктор отправился домой. Не осуждаю никого, но тренера по защитникам явно не хватило. Какие-то разборы надо было проводить, не хватало рук.

Гомоляко остановил беседу и пошел к Евгению Корешкову, своему близкому товарищу. Затем обнял и поздравил Сергея Федорова.

— Мы постараемся сохранить эту команду, — вернулся Сергей Юрьевич, — Легионеры, например, обещают вернуться.

Но сохранить же все равно не получится. У 16 игроков заканчиваются контракты. Ясно, что будет новая команда, даже если оставят половину.

Было полное ощущение, что если когда-нибудь будет топ-празднований кубка, то армейцы не попадут и в первую тройку. Радостные были, но не сказать, что настолько, чтобы обезуметь.

Иван Федотов вспоминал про свой жест, который показал, по некоторым слухам, Ивану Налимову.

— Я не горжусь этим, но человек меня вывел, не скажу, кто именно, — улыбался он. — Впрочем, это никак не сказалось ни на моем настроении, ни на игре.

Сергей Плотников этим летом покинул «Металлург», сейчас от него стоило бы ждать каких-то дополнительных жестов, но Сергей был спокоен, словно выиграл кубок не двадцать минут назад, а прошло уже месяца три.

— Помните, тот случай, когда мне клюшкой по лицу попали?

— Еще бы.

— Мог глаз потерять, реально.

Сергей потом сказал обязательные слова про то, какой крутой была команда, как трудно пришлось им, чтобы выиграть кубок. Но, например, на иных аренах после вручения ни у кого не было сил на такие слова.

В раздевалке ЦСКА обливались шампанским, но при этом Сергей Федоров все время держался в сторонке. То ли понимал, что эта победа хоккеистов, то ли еще сам не осознал, что происходит.

Кошечкина обещали не терзать, но растерзали

Я побежал к раздевалке «Металлурга». Там собралась толпа, да такая, какой не было никогда. Пройти сквозь нее у хоккеистов не было никаких шансов. Позвали полицию, они попытались организовать что-то вроде коридора до клубного автобуса. Но у них мало что получалось.

— Друзья, сейчас команда выйдет, — громко объявил представитель клуба, удивленно оглядев людей. — Со всеми вами сфотографируются. Васю Кошечкина только сильно не терзайте.

Куда там! Василий вошел в автобус последним.

Пока он продирался рядом оказался Михаил Пашнин.

— Ну и сезон у меня получился, — вздохнул он. — Четыре раза пришлось восстанавливать после тяжелых травм.

— И еще сотрясение.

— Это вообще, — всплеснул руками Михаил. — Прилетело шайбой. Но я так до конца и не восстановился. Надо было выходить на матчи.

— В маске.

— Это даже не доктора посоветовали, а я сам себя решил обезопасить. Мало ли чего.

Обе команды отдали все для того, чтобы затянуть свой сезон до окончания действия контрактов. И он получился хорошим.