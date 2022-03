Доллар стоил по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть вратари КХЛ Кошечкин и Еременко

20 лет назад вышел «Брат-2», «Спартак» взял свое предпоследнее чемпионство, а Овечкина пока не позвали в НХЛ

Кубок Гагарина-2022 заставляет нас ностальгировать по прошлому. В нашем центре внимания — возрастные российские голкиперы московского «Динамо» и «Металлурга». Магнитогорцы с 38-летним вратарем Василием Кошечкиным спокойно вышли в 1/4 плей-офф КХЛ. Бело-голубые с 41-летним Александром Еременко в шаге от прохода в следующую стадию Кубка. Опытные хоккеисты вновь в полном порядке, как и 20 лет назад. Предлагаем вам сейчас совершить путешествие в начало 2000-х, когда Кошечкин и Еременко начинали карьеру. Вспоминаем, каким был мир тогда.

Овечкин еще не играл в НХЛ

10 октября 2002 года. Москва. ЦСКА — «Динамо». Александр Овечкин. Александр Вильф, Фото «СЭ»

В 2002 году Александру Овечкину было 17 лет. Талантливый форвард делал первые шаги в хоккее, выступая за «Динамо», в составе которого уже был Еременко. Кошечкин тогда играл в составе «Олимпии» из Кирово-Чепецка. В июне 2002-го «Тампа-Бэй» выбрала его на драфте НХЛ в 8-м раунде под общим 233-м номером.

Доллар стоил около 30 рублей

Доллары США. Фото AFP

Курс доллара постепенно рос к рублю. Максимальная стоимость доллара США в 2002 году составляла 31,86 рубля, а минимальная была в районе 26,9 рубля (январь 2000-го).

Зайдя в российский магазин в начале нулевых, вы могли бы наблюдать там следующие цены:

· банка кока-колы — около 10 рублей;

· батон хлеба — 8-9 рублей;

· говядина (1 кг) — 50-70 рублей;

· молоко — 12 рублей;

· проезд в автобусе — 5-6 рублей;

· билет в кино — 35-45 рублей.

«Спартак» взял предпоследнее чемпионство, основали РПЛ

27 октября 2001 года. Москва. «Спартак» — «Зенит» — 3:1. Футболисты «Спартака» подбрасывают в воздух Олега Романцева. Александр Вильф, Фото «СЭ»

В 2001-м «Спартак» под руководством Олега Романцева стал 9-кратным чемпионом России. Это чемпионство красно-белых было последним вплоть до золотого сезона-2016/17 во главе с тренером Массимо Каррерой.

В 2001 году была основана РПЛ. Ее первым победителем стал «Локомотив».

iPhone еще не придумали, все пользовались кнопочными телефонами

Nokia 3310.

В нулевые сотовые телефоны только развивались. Кнопочные мобильники небольшого размера были без сенсорного экрана и отличались высокой надежностью. На них можно было поиграть в «Змейку», послушать простые рингтоны и скинуть фотки другу по ИК-порту. Наверняка такие были у Кошечкина и Еременко.

Тогда iPhone еще не существовал. Первая модель была представлена в 2007 году.

Шарапова выступила на первых соревнованиях

Мария Шарапова. WTA Tour

В конце 90-х российская теннисистка Мария Шарапова переехала с отцом в США. В начале 2000-х в 13 лет она победила на юниорском турнире среди 16-летних девушек. В 2002 году спортсменка выиграла два титула ITF.

Было написано четыре книги о Гарри Поттере

Рон Уизли, Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер (слева направо).

К 2000 году британская писательница Джоан Роулинг закончила работу над четырьмя книгами о волшебнике Гарри Поттере. В 2001-м был снят фильм по первой части под названием «Гарри Поттер и философский камень».

Появились фильмы «Властелин колец» и «Большой куш»

Боромир из «Властелина колец».

Кроме «Гарри Поттера», в нулевые вышла трилогия фильмов Питера Джексона «Властелин колец». Проект стал одним из самых крупных в истории индустрии с огромным успехом. Вероятно, Кошечкин и Еременко (как и миллионы зрителей) смотрели эти картины в кинотеатрах.

В 2000-м Гай Ричи представил зрителям комедию «Большой куш». Картина получила признание по всему миру, несмотря на обилие в ней черного юмора.

Рабинер выпустил свою первую книгу

Игорь Рабинер. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В 2001 году вышла первая книга обозревателя «СЭ» под названием «Прощание с веком». В ней подробно рассказано о последнем футбольном сезоне XX века. В общей сложности у Игоря Рабинера на текущий момент 22 книги.

Выпустили игры Counter-Strike, The Sims. Начали продавать PlayStation 2

PlayStation 2.

В нулевые появился ряд игр, которые в дальнейшем стали легендарными: Counter-Strike, The Sims, Hitman и другие. Начался бум посиделок в компьютерных клубах.

В 2002-м на территории России стартовали продажи игровой консоли PlayStation 2.

Бритни Спирс получила феноменальную популярность

Бритни Спирс.

Первый альбом американской поп-певицы Бритни Спирс принес девушке мировую известность. Клип на композицию Baby One More Time насчитывает на YouTube почти 700 миллионов просмотров. У другой знаменитой песни Oops... I Did It Again — 360 миллионов просмотров.

Эрлин Холанн. Фото Instagram

В июле 2000-го родился норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн. В нулевые на свет также появились и многие другие звездные футболисты: Винисиус («Реал»), Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и прочие.

Балабанов снял «Брат-2»

Сергей Бодров-младший. Фильм «Брат-2».

В 2000 году режиссер Алексей Балабанов выпустил продолжение культового фильма «Брат» о приключениях Данилы Багрова в США. По мнению киноэкспертов, вторая часть получилась хуже первой, однако большинство зрителей положительно приняли картину.