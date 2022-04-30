Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:00

ЦСКА повторил подвиг «Динамо» — 2012. Уступал в серии 1-3, но выиграл кубок

ЦСКА повторил рекорд «Динамо», отыгравшись в серии со счета 1-3 в финале Кубка Гагарина
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Серии плей-офф Кубка Гагарина, в которых команда добилась победы, уступая 1-3.
Все финалисты Кубка Гагарина.
Финальные серии Кубка Гагарина.
Лучшие игроки плей-офф КХЛ.
Самые возрастные победные голы в истории Кубка Гагарина.
Самые возрастные голы в истории Кубка Гагарина.
1/7
Исторические и статистические показатели финальных серий Кубка Гагарина.

Армейцы выиграли седьмой матч финальной серии плей-офф КХЛ у «Металлурга» (4:1) и стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. ЦСКА — второй в истории клуб, которому удалось добиться успеха на решающей стадии после трех поражений в первых четырех матчах. Красно-синие повторили достижение «Динамо», которое десять лет назад также спаслось в серии с «Авангардом». Помимо двух московских команд камбэки совершали «Атлант», «Металлург», «Трактор» и СКА.

Серии плей-офф Кубка Гагарина, в которых добилась победы, уступая 1-3.
Серии плей-офф Кубка Гагарина, в которых команда добилась победы, уступая 1-3.

ЦСКА — четвертый клуб, выигравший два Кубка Гагарина в истории. Столько же титулов завоевали «Металлург», московское «Динамо» и СКА, больше — только «Ак Барс». При этом ЦСКА владеет рекордами по числу выходов в финал (пять) и поражениям в решающей серии (три). По две неудачи в финалах потерпели «Авангард» и «Металлург».

Все финалисты Кубка Гагарина.
Все финалисты Кубка Гагарина.

Соперники подтвердили теорию о том, что место первой игры финала мало влияет на результат серии. Из 13 розыгрышей семь остались за командами, начинавшими финал на чужой площадке. А седьмые встречи в четырех случаях из шести завершились в пользу гостей.

Финальные серии Кубка Гагарина.
Финальные серии Кубка Гагарина.

Самым ценным игроком Кубка Гагарина-2022 признан нападающий ЦСКА Александр Попов. 41-летний форвард стал самым возрастным игроком, получившим приз MVP. Ранее рекорд принадлежал Сергею Мозякину, который привел «Магнитку» к победе над ЦСКА в 35 лет. Форвард «Металлурга» признавался лучшим в плей-офф дважды, как и вратарь «Динамо» Александр Еременко. Из игроков атаки, помимо Мозякина и Попова, приза удостаивались казанцы Алексей Морозов и Джастин Азеведо, питерский армеец Илья Ковальчук и «ястреб» Сергей Толчинский.

Лучшие игроки плей-офф КХЛ.
Лучшие игроки плей-офф КХЛ.

В седьмом матче финальной серии Попов забил уже третий решающий гол в нынешнем плей-офф. Нападающий установил рекорд Кубка Гагарина, огорчив Василия Кошечкина в возрасте 41 года 242 дней. Результат Павла Дацюка, который в 2020 году принес победу «Автомобилисту» над «Сибирью», он превзошел на 10 дней.

Самые возрастные победные голы в истории Кубка Гагарина.
Самые возрастные победные голы в истории Кубка Гагарина.

Дацюку принадлежит и самый старый гол в истории Кубка Гагарина. Форвард «Автомобилиста» огорчил «Авангард» в 42 года и 233 дня. Попов вышел на третье место в истории, уступая еще нынешнему главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову, забившему за «Металлург» в возрасте 42 лет и 99 дней.

Самые возрастные голы в истории Кубка Гагарина.
Самые возрастные голы в истории Кубка Гагарина.
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
4
5
Читайте также
Как научиться правильно отжиматься: разбираем с тренером
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Материалы сюжета: Финал КХЛ-2022: ЦСКА забрал Кубок Гагарина в семи матчах с «Металлургом»
Дитц ответил на вопрос о будущем в составе ЦСКА
Потасовки у касс, неприличный жест и растерзанный Кошечкин. Что происходило вокруг финала Кубка Гагарина
Григоренко: «При счете 1-3 никто не паниковал, все понимали, что у нас сильная команда»
Матыцин — о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Поддержали великие традиции отечественной хоккейной школы»
Иван Федотов: «Весь сезон меня не меняли — это важный фактор для вратаря»
«Зенит» — «Локомотив»: Малком забил в первом тайме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главные герои плей-офф — легендарный ветеран и супервратарь ЦСКА. Без них не было бы кубка

Вечных фаворитов ненавидят в любой точке мира. Но сегодня армейскую крепость не взяли бы даже «Тампа» с «Колорадо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости