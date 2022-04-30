Исторические и статистические показатели финальных серий Кубка Гагарина.

Армейцы выиграли седьмой матч финальной серии плей-офф КХЛ у «Металлурга» (4:1) и стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. ЦСКА — второй в истории клуб, которому удалось добиться успеха на решающей стадии после трех поражений в первых четырех матчах. Красно-синие повторили достижение «Динамо», которое десять лет назад также спаслось в серии с «Авангардом». Помимо двух московских команд камбэки совершали «Атлант», «Металлург», «Трактор» и СКА.

Серии плей-офф Кубка Гагарина, в которых команда добилась победы, уступая 1-3.

ЦСКА — четвертый клуб, выигравший два Кубка Гагарина в истории. Столько же титулов завоевали «Металлург», московское «Динамо» и СКА, больше — только «Ак Барс». При этом ЦСКА владеет рекордами по числу выходов в финал (пять) и поражениям в решающей серии (три). По две неудачи в финалах потерпели «Авангард» и «Металлург».

Все финалисты Кубка Гагарина.

Соперники подтвердили теорию о том, что место первой игры финала мало влияет на результат серии. Из 13 розыгрышей семь остались за командами, начинавшими финал на чужой площадке. А седьмые встречи в четырех случаях из шести завершились в пользу гостей.

Финальные серии Кубка Гагарина.

Самым ценным игроком Кубка Гагарина-2022 признан нападающий ЦСКА Александр Попов. 41-летний форвард стал самым возрастным игроком, получившим приз MVP. Ранее рекорд принадлежал Сергею Мозякину, который привел «Магнитку» к победе над ЦСКА в 35 лет. Форвард «Металлурга» признавался лучшим в плей-офф дважды, как и вратарь «Динамо» Александр Еременко. Из игроков атаки, помимо Мозякина и Попова, приза удостаивались казанцы Алексей Морозов и Джастин Азеведо, питерский армеец Илья Ковальчук и «ястреб» Сергей Толчинский.

Лучшие игроки плей-офф КХЛ.

В седьмом матче финальной серии Попов забил уже третий решающий гол в нынешнем плей-офф. Нападающий установил рекорд Кубка Гагарина, огорчив Василия Кошечкина в возрасте 41 года 242 дней. Результат Павла Дацюка, который в 2020 году принес победу «Автомобилисту» над «Сибирью», он превзошел на 10 дней.

Самые возрастные победные голы в истории Кубка Гагарина.

Дацюку принадлежит и самый старый гол в истории Кубка Гагарина. Форвард «Автомобилиста» огорчил «Авангард» в 42 года и 233 дня. Попов вышел на третье место в истории, уступая еще нынешнему главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову, забившему за «Металлург» в возрасте 42 лет и 99 дней.