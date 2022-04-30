ЦСКА повторил подвиг «Динамо» — 2012. Уступал в серии 1-3, но выиграл кубок
Армейцы выиграли седьмой матч финальной серии плей-офф КХЛ у «Металлурга» (4:1) и стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. ЦСКА — второй в истории клуб, которому удалось добиться успеха на решающей стадии после трех поражений в первых четырех матчах. Красно-синие повторили достижение «Динамо», которое десять лет назад также спаслось в серии с «Авангардом». Помимо двух московских команд камбэки совершали «Атлант», «Металлург», «Трактор» и СКА.
ЦСКА — четвертый клуб, выигравший два Кубка Гагарина в истории. Столько же титулов завоевали «Металлург», московское «Динамо» и СКА, больше — только «Ак Барс». При этом ЦСКА владеет рекордами по числу выходов в финал (пять) и поражениям в решающей серии (три). По две неудачи в финалах потерпели «Авангард» и «Металлург».
Соперники подтвердили теорию о том, что место первой игры финала мало влияет на результат серии. Из 13 розыгрышей семь остались за командами, начинавшими финал на чужой площадке. А седьмые встречи в четырех случаях из шести завершились в пользу гостей.
Самым ценным игроком Кубка Гагарина-2022 признан нападающий ЦСКА Александр Попов. 41-летний форвард стал самым возрастным игроком, получившим приз MVP. Ранее рекорд принадлежал Сергею Мозякину, который привел «Магнитку» к победе над ЦСКА в 35 лет. Форвард «Металлурга» признавался лучшим в плей-офф дважды, как и вратарь «Динамо» Александр Еременко. Из игроков атаки, помимо Мозякина и Попова, приза удостаивались казанцы Алексей Морозов и Джастин Азеведо, питерский армеец Илья Ковальчук и «ястреб» Сергей Толчинский.
В седьмом матче финальной серии Попов забил уже третий решающий гол в нынешнем плей-офф. Нападающий установил рекорд Кубка Гагарина, огорчив Василия Кошечкина в возрасте 41 года 242 дней. Результат Павла Дацюка, который в 2020 году принес победу «Автомобилисту» над «Сибирью», он превзошел на 10 дней.
Дацюку принадлежит и самый старый гол в истории Кубка Гагарина. Форвард «Автомобилиста» огорчил «Авангард» в 42 года и 233 дня. Попов вышел на третье место в истории, уступая еще нынешнему главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову, забившему за «Металлург» в возрасте 42 лет и 99 дней.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4