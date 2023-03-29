Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:10

Против лома нет приема. ЦСКА провел идеальный седьмой матч серии, уничтожив «Локомотив»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
29 марта. ЦСКА — «Локомотив» — 5:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
В финале Западной конференции в пятый раз подряд сыграют армейцы Москвы и Петербурга.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Седьмой матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Слепышев — 5 (Светлаков, Классон), 4:26 — 1:0. Абрамов — 4 (Полтапов), 9:12 — 2:0. Каменев — 6 (Нестеров), 33:33 — 3:0. Светлаков — 1 (Слепышев, Карнаухов), 44:50 — 4:0. Григоренко — 6 (Соркин, Мамин), 55:17 — 5:0.
Вратари: Рейдеборн — Исаев.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 19 (5+3+11) — 30 (12+6+12).
Судьи: Бирин, Оленин.
29 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 10 168 зрителей.
Счет в серии: 4-3.

Перед решающим матчем серии с ЦСКА Игорь Никитин решился на вполне логичный ход, заменив во втором сочетании «Локомотива» достаточно субтильного Ивана Чеховича на куда более прямолинейного и физически мощного Артема Ильенко. Герой третьей игры мог бы внести ярославцам креатива в атаке. Но в рубке с монструозной машиной Федорова, к которой сам главный тренер «Локомотива» когда-то непосредственно приложил руку, меланхоличному Никитину куда важнее было добавить не техники, а жесткости, мышц, скорости и настырности в единоборствах. Правда, как бы он ни пытался усилить эти компоненты, именно они и решили исход противостояния не в его пользу.

Хоккеисты ЦСКА радуются победе над &laquo;Локомотивом&raquo;. Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»

ЦСКА не смог включить инстинкт убийцы при счете 3-1 в серии. Зато сегодня армейцы сумели сделать это уже в первые 10 минут, быстро организовав двоечку в ворота Даниила Исаева и показав, что два поражения подряд никак не ударили по уверенности команды. И злая ирония в том, что оба пропущенных гола влетели «Локомотиву» после проигранной борьбы у бортов, за которую так переживали ярославские коллеги перед матчем.

Уже на пятой минуте мощное давление в чужой зоне включило третье звено москвичей, которое сумело выцарапать шайбу в районе лицевой линии, поднять ее на синюю и открыть счет благодаря подставлению от Антона Слепышева.

А через несколько смен настырность помогла соорудить гол четвертой тройке Федорова. И на этот раз героем эпизода стал главный талант нынешнего ЦСКА Прохор Полтапов. Сперва фактурный 20-летний нападающий не потерялся под прессингом Никиты Черепанова и помог своей команде сохранить шайбу в зоне «Локомотива», а через пару секунд выдал шикарный пас из-за ворот на ближнюю штангу Виталию Абрамову. Подобного фортеля от молодого вингера не ждал ни дезориентированный Даниил Исаев, ни опытнейший Сергей Андронов, не сумевший помешать бывшим партнерам, ни Игорь Никитин, которого хозяева вынудили брать таймаут уже на 10-й минуте.

«Локомотив» почти весь второй период вынудил ЦСКА провести в обороне. Вот только заставить дрогнуть команду, знающую атмосферу седьмых матчей лучше всех в лиге, оказалось почти нереально. Пока ярославцы безуспешно давили и пытались пробить Адама Рейдеборна, красно-синие идеально играли без шайбы, не позволяли появляться разрывам между линиями и банально терпели, дождавшись своего шанса на 34-й минуте. Причем для того, чтобы окончательно похоронить надежды гостей на чудо, им оказалось достаточно первого же броска в створ за период от Владислава Каменева, который довел реализацию хозяев до сумасшедших 33,3%. И вряд ли можно назвать совпадением то, что он пришел после серии очередных выигранных единоборств у борта.

Стоит ли говорить, что после шквала безуспешных атак и 0:3 психология игроков «Локомотива» оказалась окончательно уничтожена? При этом не скажешь, что гости в чем-то глобально уступали действующему чемпиону. Чего точно не хватило Ярославлю в сравнении с машиноподобным соперником, так это банального опыта и того самого инстинкта убийцы, который методом проб и ошибок вписывался в генетический код команды Федорова еще при Никитине. Как бы железнодорожники ни пытались биться и выдавать свой максимум, иногда против лома нет приема. И если стержень своего инструмента ярославцы уже сформировали, то концы им еще предстоит заострить. В том числе и благодаря таким матчам.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
11
14
Читайте также
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Медведев прекрасен после дождя. Россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Майами
На севере Москвы найдено тело 24-летней девушки
Высадившего больного ребенка врача частной скорой задержали в Подмосковье
Дания подняла со дна обнаруженный рядом с «Северным потоком – 2» объект
Российский фильм «Накануне» получил две награды на французском кинофестивале
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»
Третьяк о седьмом матче ЦСКА — «Локомотив»: «Армейцы были более удачливее и реализовали свои шансы»
Тренер ЦСКА Федоров: «Мы умеем все, но эмоции иногда немного мешают»
Никитин — о будущем «Локомотива»: «Нужно почиститься»
Андронов — об итогах серии с ЦСКА: «Вышли не забирать серию, а достойно сыграть, это самое ошибочное»
Никитин — о поражении от ЦСКА: «Не скажу, что мы наиграли на 0:5»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»
Брагин отреагировал на выход ЦСКА в финал Западной конференции Кубка Гагарина
В седьмой раз победитель «Запада» определится в армейском дерби
Стали известны полуфинальные пары Кубка Гагарина-2023
ЦСКА обыграл «Локомотив» всухую в седьмом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в шестом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Магнитка» меняет лицо. Тренером будет Разин, бюджет сократят

Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
29.03
1.04
3.04
5.04
7.04
29.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
 5 : 0
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости