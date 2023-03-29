Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»
Армейский финал «Запада» в пятый раз за последние шесть лет с единственным исключением из-за досрочного прекращения сезона в разгар пандемии — сомнительная реклама для одного из самых ярких розыгрышей Кубка Гагарина в истории. Однако не отдать должное ЦСКА, который с помощью колоссального опыта своих игроков в четвертый раз подряд вышел победителем в серии из семи матчей, было бы преступлением.
Высочайшая самоорганизация — признак выдающейся команды. Разгром невероятно мотивированного соперника в решающей игре убеждает в этом лучше сотни других аргументов.
В околохоккейных кругах второй год подряд применительно к главному тренеру армейцев Сергею Федорову циркулирует мысль, идеально подходящая для британского монарха, — «царствует, но не правит». Проверить эту точку зрения непросто. Никто из игроков и тренеров не будет публично раскрывать внутренние вопросы раздевалки. Так в нормальных домах делать не принято. Но нельзя отрицать очевидного. Федорову с самого начала его тренерской карьеры досталось очень богатое наследство.
Одним из тех, кто его собирал по частям несколько лет, был Игорь Никитин. Современный ЦСКА — самая доминирующая команда в истории КХЛ. Дело не только в мощном финансировании и влиятельном административном ресурсе. Еще несколько топ-клубов лиги тоже совсем не бедствуют. Однако именно красно-синие символизируют собой слово «стабильность». За прошлые семь лет они пять раз доходил как минимум до финала Кубка Гагарина, а весной 2020-го побороться за титул команде с Капризовым, Сорокиным и К помешал коронавирус. Одолеть такого Франкенштейна второй год подряд не смог даже один из его создателей.
«Локомотив» за полтора года работы Никитина бурно прогрессировал и затащил бывшую команду своего главного тренера в седьмой матч. На большее ярославцев не хватило — до выполнения максимальных задач они пока не доросли. Это не упрек им, а направление, в котором следует двигаться дальше. Сам Никитин после игры использовал слово «иллюзия», рассуждая о готовности биться на равных с ЦСКА.
Самое важное — понять, что будет с клубом дальше. Два года назад «Локомотив» находился точно в таком же положении, проиграв на этой арене армейцам. Тогда казалось, что железнодорожникам осталось сделать шаг, чтобы вторгнуться в армейские разборки с позиции силы. Президент клуба Юрий Яковлев тогда взялся за любимое дело и в начале следующего сезона уволил главного тренера Андрея Скабелку. Разбираться в хитросплетениях давней интриги сейчас нет смысла, если бы не ближайшее будущее. Сделать его для Ярославля светлым должна правильная работа менеджмента. «Нужно почиститься», — еще одна емкая и глубокая цитата от Никитина.
При всем уважении к прогрессу молодых Березкина и Никулина определяющая роль в кубковых битвах принадлежит состоявшимся, опытным мастерам. Двух-трех игроков такого уровня этому «Локомотиву» не хватает для того, чтобы замахнуться на большее и разрушить армейскую гегемонию.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|5 : 0