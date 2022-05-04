Свежие инсайды КХЛ: чего ждут Жафяров и Бурдасов? Сколько заработают новички «Локомотива»?

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Из «Динамо» в «Ак Барс»

Переход главных звезд «Динамо» Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова и Станислава Галиева в «Ак Барс» — дело решенное. Официально о переходе игроков должно быть объявлено уже в ближайшее время. Сделку точно можно назвать главной на данный момент в межсезонье — все трое в составе сборной России взяли в Пекине серебряные медали Олимпиады и входят в число главных звезд КХЛ.

Переговоры о переходе Шипачева и Войнова из «Динамо» в «Ак Барс» велись еще прошлой осенью — тогда Андрей Сафронов выходил на многие клубы с предложением об обмене. Ближе всего была Казань, но высшее руководство «Динамо» наложило запрет на обмен. Как оказалось, зря. Тогда была возможность не только уменьшить платежную ведомость (это главная причина сделки), но и получить несколько классных молодых игроков. В итоге «Динамо» до конца сезона платило зарплаты игрокам, а теперь они уходят из клуба безвозмездно.

Сумма компенсации будет символической, и это не должно удивлять. В «Ак Барсе» понимают, что «Динамо» нужно избавляться от дорогих контрактов Шипачева (оклад — 95 миллионов рублей) и Войнова (70), а команд, способных уместить под потолок обоих, не так много. Да и у игроков в контракте есть пункт о запрете на обмен — они могут диктовать клубу свою волю.

С Галиевым ситуация немного сложнее — скорее всего, в обмен на него «Динамо» получит кого-то из молодых хоккеистов системы «Ак Барса». Платежная ведомость москвичей будет сокращена в предстоящем сезоне почти вдвое. В итоге команду уже покинули пять ключевых игроков — помимо перечисленной троицы это вратарь Иван Бочаров и защитник Андрей Сергеев, перешедшие в «Локомотив». С новичками пока негусто — это форвард Павел Кудрявцев и вратарь Илья Коновалов, который пока играет в АХЛ. Впрочем, большего ожидать при таком бюджете сложно. Громких имен в «Динамо» точно не ждите.

Жафяров и Бурдасов — в ожидании

Если выносить за скобки Сергея Толчинского, подписавшего новый контракт с «Авангардом», то крупных сделок в первые дни работы рынка было немного. Это не должно удивлять. Из-за подвешенной ситуации с лимитом на легионеров российские агенты поставили переговоры по своим главным активам на паузу до тех пор, пока лига не даст финальную информацию.

И если Минспорт в тандеме с ФХР обяжет КХЛ сократить количество иностранцев в заявке до трех, цены на российских мастеров в статусе НСА ожидаемо подлетят на 15-20 миллионов рублей. Переоценка стоимости игроков на рынке в таком случае неминуема. Какой смысл Антону Бурдасову, Дамиру Жафярову, Сергею Шумакову форсировать ситуацию и соглашаться на текущие предложения, когда через пару недель они могут получить существенно больше.

Впрочем, основные претенденты на самые лакомые куски трансферного пирога не поменялись. Решения Бурдасова ждут в родном «Тракторе», а два других клиента Шуми Бабаева сейчас ближе всего к столице Башкирии. При этом по-прежнему существует вариант, при котором Жафяров все-таки рванет за океан и получит свой единственный шанс заиграть в НХЛ. Поэтому развязки здесь пока ждать не стоит.

Зарплаты новичков: Толчинский пошел на повышение, Сергеев остался при своих

Помимо самих фактов подписаний особый интерес вызывают зарплаты игроков. Не для того, чтобы думать, что они могут купить на эти деньги, — это их личное дело. А чтобы оценить работу менеджеров в эпоху жесткого потолка зарплат.

Из новых контрактов наибольшее удивление пока вызывает зарплата новичка СКА Николая Прохоркина. Центрфорвард получил трехлетний контракт с годовой зарплатой в 70 миллионов рублей, притом что в «Авангарде» средне провел регулярный чемпионат, прибавив лишь в плей-офф. Да, какая-то логика в его подписании есть — непонятно, что будет с легионерами, а качественных центров с российским паспортом на рынке практически нет.

Подписал новый контракт с «Авангардом» самый ценный игрок плей-офф-2020/21 Сергей Толчинский. Нападающий продлил соглашение на один год, а его зарплата стала выше на 10 миллионов — теперь она составит 60 миллионов в год. Первым новичком омского клуба стал нападающий Александр Горшков, который в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром «Амура». Цена — 45 миллионов за два сезона, поделенные примерно в равных пропорциях.

Сразу двое известных хоккеистов проследовали из московского «Динамо» в «Локомотив». И, что удивительно, оба сохранили свои зарплаты. Вратарь Иван Бочаров получит 35 миллионов за год, защитник Андрей Сергеев — 50. Оба контракта — двухлетние.

Сохранили в Ярославле одного из лучших своих нападающих — Егор Коршков продлил контракт с «Локомотивом» на два года. Зарплата прежняя — 55 миллионов за сезон. Остался в клубе и опытный форвард Егор Аверин. Он продлил контракт на один год с зарплатой 25 миллионов.

Пожалуй, самое мощное сокращение зарплаты в это межсезонье коснулось ветерана «Ак Барса» Артема Лукоянова. Форвард, зарабатывавший около 40 миллионов в год, теперь будет получать вдвое меньше. Похоже, игрок пошел на жертвы, чтобы у клуба было место под потолком для приглашения звездных хоккеистов. Ну и подписания Даниса Зарипова.