Главный обмен года в КХЛ: звезды лиги переезжают из «Динамо» в «Ак Барс»
Когда из одного топ-клуба в другой переходят три игрока олимпийской сборной России, эта сделка по умолчанию претендует на статус грандиозной. Если не знать подробностей, детали повергнут в легкое замешательство. Похоже, московское «Динамо» временно выходит из претендентов на Кубок Гагарина. Приставка «топ» пропала после внедрения нового вектора, выбранного в условиях антикризисного управления. Который исключает достойную борьбу с другими лидерами «Запада», не говоря о всей КХЛ.
Слухи о том, что «Динамо» покинут ведущие игроки — Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов, появились еще прошлой осенью. Разговоры подогрел советник президента Андрей Сафронов, искавший варианты для обмена дорогостоящих лидеров. Не сложилось — сделку отклонило высшее руководство москвичей. Троица доиграла сезон с благородной «Д» на свитере, а после бесславного вылета во втором раунде плей-офф от ЦСКА не осталось сомнений, что летом неугомонный Сафронов вернется к коварному плану и придумает, кому скинуть высокооплачиваемых хоккеистов.
Шипачев по контракту получит 95 миллионов в новом сезоне, Войнов — 70. А за счет щедрых бонусов каждый может повысить доход. К примеру, потолок для Вадима — 150 млн рублей. Игроки не вписываются во внедренную со следующего чемпионата программу по оптимизации затрат. Зарплатный фонд бело-голубых, по данным «СЭ», может сократиться вдвое (с 800 до 400 млн). Без жертв — а иначе, кажется, в нынешнем «Динамо» решать вопросы не умеют — не обошлось. Разгрузить платежку руководство решило самым легким способом — отказом от звезд. Шипачев и компания получают солидные деньги. Только контракты им предложили сами бело-голубые — и каждый полностью отрабатывает вложенные средства. Списывать провал в плей-офф на низкую полезность лидеров смеху подобно.
«Ак Барс» подсуетился первым и предложил приютить динамовских звезд. Об их переезде в республику Татарстан говорили еще осенью, но Сафронов провернул сделку только после сезона. Казанцы строят новую команду, которую возглавит опытный Олег Знарок, отлично знакомый и с Шипачевым, и с Войновым. Не удивляйтесь, что все трое (скоро должен состояться переход Станислава Галиева) перебрались в «Ак Барс». В контрактах каждого прописан пункт о запрете на обмен, то есть игроки сами выбирают, где хотят продолжить карьеру. За казанцев сыграло желание экс-динамовской тройки вместе пойти за Кубком Гагарина.
Ситуация с Шипачевым и Войновым проще, чем с Галиевым. Какой клуб лиги потянет внушительные контракты Вадима и Вячеслава? В СКА перестали сорить деньгами. «Салават Юлаев» нацелен на других свободных агентов. ЦСКА и «Магнитка», подписав обоих, превысят потолок. При этом не последнюю роль играет желание хоккеистов. Не исключаю, что «Автомобилист», на потеху лиге смело договаривающийся с бунтующими финскими легионерами, хотел видеть обоих в команде. Однако Шипачев нацелен на кубок — с «Ак Барсом» это более досягаемая цель, чем с уральцами.
Казанцы заплатят за трансфер Шипачева и Войнова символическую компенсацию. Условную 1000 рублей. Этих денег едва ли хватит Андрею Сафронову, чтобы сходить в ресторан. Москвичи при этом не тратят ни копейки на расторжения контрактов и будущие зарплаты звезд. Сделка по Галиеву оформляется отдельно. За Станислава бело-голубые получат кого-то из молодых игроков «Ак Барса». Лучше, чем ничего. Любопытно, что форвард прошлым летом переезжал в Москву, чтобы выдохнуть после требований Дмитрия Квартальнова и поиграть вместе с лучшим центром КХЛ Шипачевым. Но посмотрев, какой бардак творится в клубе, Галиев согласился вернуться в Казань, которая пойдет в сезон с новым тренером. Похвалить динамовцев можно только за то, что сильных игроков они обменяли в клуб из другой конференции, с которым теоретически встретятся только в финале. Верится в это, конечно, с трудом.
Расставание со звездами — вынужденная мера «Динамо», которое с нового сезона будет жить по средствам. Получившие власть руководители планируют откатить команду к настройкам 2010 года, когда Сафронов собрал рабоче-крестьянскую банду и шумел в лиге с ХК МВД. Долги заставили клуб пойти на оптимизацию бюджета. В первую очередь, в подобных ситуациях отказываются от роскоши, что москвичи и сделали. То, что «Динамо» изменится до неузнаваемости в новом сезоне, неоспоримый факт. Переход в эконом-режим ударит по турнирным перспективам. За счастье будет считаться выход в плей-офф или проход во второй раунд.
Казанцы нашли, как рационально использовать свободные средства под потолком. С Шипачевым, Войновым и Галиевым шансы «Ак Барса» на кубок нешуточно возросли. Все хоккеисты давно выступают в КХЛ и доказали, что готовы покрыть очками и передачами каждый вложенный в них рубль. Неожиданная для эпохи потолка зарплат сделка ослабила «Динамо» и всю Западную конференцию. С выходом из КХЛ «Йокерита» навязать конкуренцию СКА и ЦСКА на бумаге готов только «Локомотив». На «Востоке» казанцы возвращаются в пул главных фаворитов. С интересом следим за воссоединением Знарка и Шипачева.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4