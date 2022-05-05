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Сегодня, 12:30

Главный обмен года в КХЛ: звезды лиги переезжают из «Динамо» в «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил о переходе Шипачева и Войнова
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов продолжат карьеру в «Ак Барсе».
Фото ХК «Динамо» Москва
Вадим Шипачев.
Фото ХК «Динамо» Москва
Вячеслав Войнов.
Фото ХК «Динамо» Москва
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Шипачев и Войнова снова будут работать со Знарком.

Когда из одного топ-клуба в другой переходят три игрока олимпийской сборной России, эта сделка по умолчанию претендует на статус грандиозной. Если не знать подробностей, детали повергнут в легкое замешательство. Похоже, московское «Динамо» временно выходит из претендентов на Кубок Гагарина. Приставка «топ» пропала после внедрения нового вектора, выбранного в условиях антикризисного управления. Который исключает достойную борьбу с другими лидерами «Запада», не говоря о всей КХЛ.

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Слухи о том, что «Динамо» покинут ведущие игроки — Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов, появились еще прошлой осенью. Разговоры подогрел советник президента Андрей Сафронов, искавший варианты для обмена дорогостоящих лидеров. Не сложилось — сделку отклонило высшее руководство москвичей. Троица доиграла сезон с благородной «Д» на свитере, а после бесславного вылета во втором раунде плей-офф от ЦСКА не осталось сомнений, что летом неугомонный Сафронов вернется к коварному плану и придумает, кому скинуть высокооплачиваемых хоккеистов.

Шипачев по контракту получит 95 миллионов в новом сезоне, Войнов — 70. А за счет щедрых бонусов каждый может повысить доход. К примеру, потолок для Вадима — 150 млн рублей. Игроки не вписываются во внедренную со следующего чемпионата программу по оптимизации затрат. Зарплатный фонд бело-голубых, по данным «СЭ», может сократиться вдвое (с 800 до 400 млн). Без жертв — а иначе, кажется, в нынешнем «Динамо» решать вопросы не умеют — не обошлось. Разгрузить платежку руководство решило самым легким способом — отказом от звезд. Шипачев и компания получают солидные деньги. Только контракты им предложили сами бело-голубые — и каждый полностью отрабатывает вложенные средства. Списывать провал в плей-офф на низкую полезность лидеров смеху подобно.

Вадим Шипачев. Фото ХК «Динамо» Москва
Вадим Шипачев.
ХК «Динамо» Москва

«Ак Барс» подсуетился первым и предложил приютить динамовских звезд. Об их переезде в республику Татарстан говорили еще осенью, но Сафронов провернул сделку только после сезона. Казанцы строят новую команду, которую возглавит опытный Олег Знарок, отлично знакомый и с Шипачевым, и с Войновым. Не удивляйтесь, что все трое (скоро должен состояться переход Станислава Галиева) перебрались в «Ак Барс». В контрактах каждого прописан пункт о запрете на обмен, то есть игроки сами выбирают, где хотят продолжить карьеру. За казанцев сыграло желание экс-динамовской тройки вместе пойти за Кубком Гагарина.

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Ситуация с Шипачевым и Войновым проще, чем с Галиевым. Какой клуб лиги потянет внушительные контракты Вадима и Вячеслава? В СКА перестали сорить деньгами. «Салават Юлаев» нацелен на других свободных агентов. ЦСКА и «Магнитка», подписав обоих, превысят потолок. При этом не последнюю роль играет желание хоккеистов. Не исключаю, что «Автомобилист», на потеху лиге смело договаривающийся с бунтующими финскими легионерами, хотел видеть обоих в команде. Однако Шипачев нацелен на кубок — с «Ак Барсом» это более досягаемая цель, чем с уральцами.

Казанцы заплатят за трансфер Шипачева и Войнова символическую компенсацию. Условную 1000 рублей. Этих денег едва ли хватит Андрею Сафронову, чтобы сходить в ресторан. Москвичи при этом не тратят ни копейки на расторжения контрактов и будущие зарплаты звезд. Сделка по Галиеву оформляется отдельно. За Станислава бело-голубые получат кого-то из молодых игроков «Ак Барса». Лучше, чем ничего. Любопытно, что форвард прошлым летом переезжал в Москву, чтобы выдохнуть после требований Дмитрия Квартальнова и поиграть вместе с лучшим центром КХЛ Шипачевым. Но посмотрев, какой бардак творится в клубе, Галиев согласился вернуться в Казань, которая пойдет в сезон с новым тренером. Похвалить динамовцев можно только за то, что сильных игроков они обменяли в клуб из другой конференции, с которым теоретически встретятся только в финале. Верится в это, конечно, с трудом.

Вячеслав Войнов. Фото ХК «Динамо» Москва
Вячеслав Войнов.
ХК «Динамо» Москва

Расставание со звездами — вынужденная мера «Динамо», которое с нового сезона будет жить по средствам. Получившие власть руководители планируют откатить команду к настройкам 2010 года, когда Сафронов собрал рабоче-крестьянскую банду и шумел в лиге с ХК МВД. Долги заставили клуб пойти на оптимизацию бюджета. В первую очередь, в подобных ситуациях отказываются от роскоши, что москвичи и сделали. То, что «Динамо» изменится до неузнаваемости в новом сезоне, неоспоримый факт. Переход в эконом-режим ударит по турнирным перспективам. За счастье будет считаться выход в плей-офф или проход во второй раунд.

Казанцы нашли, как рационально использовать свободные средства под потолком. С Шипачевым, Войновым и Галиевым шансы «Ак Барса» на кубок нешуточно возросли. Все хоккеисты давно выступают в КХЛ и доказали, что готовы покрыть очками и передачами каждый вложенный в них рубль. Неожиданная для эпохи потолка зарплат сделка ослабила «Динамо» и всю Западную конференцию. С выходом из КХЛ «Йокерита» навязать конкуренцию СКА и ЦСКА на бумаге готов только «Локомотив». На «Востоке» казанцы возвращаются в пул главных фаворитов. С интересом следим за воссоединением Знарка и Шипачева.

Вадим Шипачев
Вячеслав Войнов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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Легионеры продолжают уезжать из КХЛ. За финнами и шведами потянулись чехи
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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