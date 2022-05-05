Главный обмен года в КХЛ: звезды лиги переезжают из «Динамо» в «Ак Барс»

Шипачев и Войнова снова будут работать со Знарком.

Когда из одного топ-клуба в другой переходят три игрока олимпийской сборной России, эта сделка по умолчанию претендует на статус грандиозной. Если не знать подробностей, детали повергнут в легкое замешательство. Похоже, московское «Динамо» временно выходит из претендентов на Кубок Гагарина. Приставка «топ» пропала после внедрения нового вектора, выбранного в условиях антикризисного управления. Который исключает достойную борьбу с другими лидерами «Запада», не говоря о всей КХЛ.

Слухи о том, что «Динамо» покинут ведущие игроки — Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов, появились еще прошлой осенью. Разговоры подогрел советник президента Андрей Сафронов, искавший варианты для обмена дорогостоящих лидеров. Не сложилось — сделку отклонило высшее руководство москвичей. Троица доиграла сезон с благородной «Д» на свитере, а после бесславного вылета во втором раунде плей-офф от ЦСКА не осталось сомнений, что летом неугомонный Сафронов вернется к коварному плану и придумает, кому скинуть высокооплачиваемых хоккеистов.

Шипачев по контракту получит 95 миллионов в новом сезоне, Войнов — 70. А за счет щедрых бонусов каждый может повысить доход. К примеру, потолок для Вадима — 150 млн рублей. Игроки не вписываются во внедренную со следующего чемпионата программу по оптимизации затрат. Зарплатный фонд бело-голубых, по данным «СЭ», может сократиться вдвое (с 800 до 400 млн). Без жертв — а иначе, кажется, в нынешнем «Динамо» решать вопросы не умеют — не обошлось. Разгрузить платежку руководство решило самым легким способом — отказом от звезд. Шипачев и компания получают солидные деньги. Только контракты им предложили сами бело-голубые — и каждый полностью отрабатывает вложенные средства. Списывать провал в плей-офф на низкую полезность лидеров смеху подобно.

Вадим Шипачев. ХК «Динамо» Москва

«Ак Барс» подсуетился первым и предложил приютить динамовских звезд. Об их переезде в республику Татарстан говорили еще осенью, но Сафронов провернул сделку только после сезона. Казанцы строят новую команду, которую возглавит опытный Олег Знарок, отлично знакомый и с Шипачевым, и с Войновым. Не удивляйтесь, что все трое (скоро должен состояться переход Станислава Галиева) перебрались в «Ак Барс». В контрактах каждого прописан пункт о запрете на обмен, то есть игроки сами выбирают, где хотят продолжить карьеру. За казанцев сыграло желание экс-динамовской тройки вместе пойти за Кубком Гагарина.

Ситуация с Шипачевым и Войновым проще, чем с Галиевым. Какой клуб лиги потянет внушительные контракты Вадима и Вячеслава? В СКА перестали сорить деньгами. «Салават Юлаев» нацелен на других свободных агентов. ЦСКА и «Магнитка», подписав обоих, превысят потолок. При этом не последнюю роль играет желание хоккеистов. Не исключаю, что «Автомобилист», на потеху лиге смело договаривающийся с бунтующими финскими легионерами, хотел видеть обоих в команде. Однако Шипачев нацелен на кубок — с «Ак Барсом» это более досягаемая цель, чем с уральцами.

Казанцы заплатят за трансфер Шипачева и Войнова символическую компенсацию. Условную 1000 рублей. Этих денег едва ли хватит Андрею Сафронову, чтобы сходить в ресторан. Москвичи при этом не тратят ни копейки на расторжения контрактов и будущие зарплаты звезд. Сделка по Галиеву оформляется отдельно. За Станислава бело-голубые получат кого-то из молодых игроков «Ак Барса». Лучше, чем ничего. Любопытно, что форвард прошлым летом переезжал в Москву, чтобы выдохнуть после требований Дмитрия Квартальнова и поиграть вместе с лучшим центром КХЛ Шипачевым. Но посмотрев, какой бардак творится в клубе, Галиев согласился вернуться в Казань, которая пойдет в сезон с новым тренером. Похвалить динамовцев можно только за то, что сильных игроков они обменяли в клуб из другой конференции, с которым теоретически встретятся только в финале. Верится в это, конечно, с трудом.

Вячеслав Войнов. ХК «Динамо» Москва

Расставание со звездами — вынужденная мера «Динамо», которое с нового сезона будет жить по средствам. Получившие власть руководители планируют откатить команду к настройкам 2010 года, когда Сафронов собрал рабоче-крестьянскую банду и шумел в лиге с ХК МВД. Долги заставили клуб пойти на оптимизацию бюджета. В первую очередь, в подобных ситуациях отказываются от роскоши, что москвичи и сделали. То, что «Динамо» изменится до неузнаваемости в новом сезоне, неоспоримый факт. Переход в эконом-режим ударит по турнирным перспективам. За счастье будет считаться выход в плей-офф или проход во второй раунд.

Казанцы нашли, как рационально использовать свободные средства под потолком. С Шипачевым, Войновым и Галиевым шансы «Ак Барса» на кубок нешуточно возросли. Все хоккеисты давно выступают в КХЛ и доказали, что готовы покрыть очками и передачами каждый вложенный в них рубль. Неожиданная для эпохи потолка зарплат сделка ослабила «Динамо» и всю Западную конференцию. С выходом из КХЛ «Йокерита» навязать конкуренцию СКА и ЦСКА на бумаге готов только «Локомотив». На «Востоке» казанцы возвращаются в пул главных фаворитов. С интересом следим за воссоединением Знарка и Шипачева.