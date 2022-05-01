Президент ЦСКА Есмантович после победы в Кубке Гагарина: «Замена Никитина на Федорова сработала на сто процентов»

Президент ЦСКА Есмантович считает, что ставка на Федорова сработала на сто процентов

— До последнего сохраняли веру в победу и что даже, проигрывая 1-3 в финале, реально поднять кубок?

— Это внутреннее спортивное чувство, которое всегда сочетается с желанием борьбы и побед. Оно не покидает спортсменов до момента, пока не происходит победа. Чувства поражения нет у профессиональных спортсменов.

— Сергей Федоров поражал спокойствием, даже когда команда проигрывала в серии. Вас, как руководителя, это беспокоило или вы полностью доверяли тренерскому штабу?

— Мы полностью доверяли тренерскому штабу. У нас проходили небольшие консультации. У ЦСКА есть важные консультанты: это и я, и Борис Петрович Михайлов. Мы часто получали отличные советы от Игоря Ивановича Сечина. Это общая и совокупная работа.

— Сейчас можно сказать, что замена Игоря Никитина на Сергея Федорова сработала?

— Она сработала на сто процентов, раз мы выиграли Кубок Гагарина. Ответ на этот вопрос намного глубже и детальнее, чем минутное интервью. Раз выиграли — безусловно, сработала.

Сергей Федоров. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

— Сергей Федоров менялся в течение сезона, как тренер?

— Конечно.

— В чем?

— Он менялся с точки зрения тактических вещей и психологии. Потому что знать и понимать хоккей — это одно. Руководить хоккеистами на льду — совсем другое. Это разные вещи. Для этого тренеру нужна выдержка, понимание, такт и психологическая работа. Сергей прошел сезон с хорошим тренерским пониманием. Считаю, что ему помогла практика на Олимпийских играх. Приехав в команду в плей-офф, они сработали с командой, как единое целое.

— Тренер-дебютант выиграл Кубок Гагарина в первый сезон. К чему стремиться дальше? Создать команду-династию?

— Почему бы и нет? Будем стремиться к этому.

— По ходу серии, особенно, когда ЦСКА проигрывал 1-3, припоминали, что армейцы отпустили Брендэна Лайпсика и Николая Голдобина? Беспокоили ли вас эти разговоры? Сейчас, когда кубок у вас, можно сказать, что клуб не ошибся, расставшись с форвардами?

— Спорт — гибкая вещь. Мы можем это понять, когда люди приходят и уходят, и когда есть окончательный результат. Но обратите внимание, как ЦСКА играет последние пять-шесть лет, и чего достиг клуб. Мы все время в лидерах, все время на первых ролях. Все, что происходит по селекции, делается осознанно, точечно и правильно. Для этого я здесь и работаю.

— Одно из таких точечных решений — приглашение Сергея Плотникова, который покинул «Магнитку» с темным шлейфом. Не сомневались, когда приглашали его?

— Не знаю, о каком шлейфе идет речь. Я уже давал интервью по этому поводу. Мы знали, на что Сергей способен. Более того, перед тем, как он ушел в «Магнитку», мы пытались договориться с ним и «Амуром», чтобы Сергей перешел к нам. Но тогда не сложилось. Потом, как появилась эта возможность, мы отработали этот вариант и забрали Сергея в наш клуб. Считаю, что это удачная сделка.

— Построить чемпионскую команду сложно, но гораздо сложнее ее сохранить. Состав ЦСКА сильно изменится в следующем сезоне?

— Ничего пока сказать не могу. Постараемся выполнить все, что у нас намечено. Сейчас приступим к переговорам к ограниченно свободными агентами и свободными агентами. Никто их не трогал, потому что шла тяжелая серия. Нельзя будоражить хоккеистов, когда они играют в таких тяжелых матчах. Сейчас спокойно остынем, отпразднуем и примем мудрые решения.

— Какая из трех линий — вратарская, оборонительная или атакующая — вас по селекции беспокоит больше всего?

— Никакая не беспокоит. У нас отличная команда. Если мы сохраним состав, то все будет хорошо.

— Вратарь Иван Федотов — приоритетная цель для ЦСКА? Говорят, что он собирается уехать в НХЛ.

— А Сан Саныч Попов — не приоритетная цель? А Плотников? А Каменев? А Светлаков? Для меня они все приоритетные цели. Будем с этими целями работать. По Ивану Федотову пока никаких комментариев.