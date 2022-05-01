Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:00

Президент ЦСКА Есмантович после победы в Кубке Гагарина: «Замена Никитина на Федорова сработала на сто процентов»

Президент ЦСКА Есмантович считает, что ставка на Федорова сработала на сто процентов
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Чебатуркин, Игорь Есмантович, Евгений Корешков, Равиль Якубов, Сергей Наумов, Сергей Федоров.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Алексей Трощинский, Игорь Есмантович (справа).
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Сергей Федоров.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
1/3
Интервью с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем.

— До последнего сохраняли веру в победу и что даже, проигрывая 1-3 в финале, реально поднять кубок?

— Это внутреннее спортивное чувство, которое всегда сочетается с желанием борьбы и побед. Оно не покидает спортсменов до момента, пока не происходит победа. Чувства поражения нет у профессиональных спортсменов.

Сергей Федоров с&nbsp;игроками ЦСКА. Вечных фаворитов ненавидят в любой точке мира. Но сегодня армейскую крепость не взяли бы даже «Тампа» с «Колорадо»

— Сергей Федоров поражал спокойствием, даже когда команда проигрывала в серии. Вас, как руководителя, это беспокоило или вы полностью доверяли тренерскому штабу?

— Мы полностью доверяли тренерскому штабу. У нас проходили небольшие консультации. У ЦСКА есть важные консультанты: это и я, и Борис Петрович Михайлов. Мы часто получали отличные советы от Игоря Ивановича Сечина. Это общая и совокупная работа.

— Сейчас можно сказать, что замена Игоря Никитина на Сергея Федорова сработала?

— Она сработала на сто процентов, раз мы выиграли Кубок Гагарина. Ответ на этот вопрос намного глубже и детальнее, чем минутное интервью. Раз выиграли — безусловно, сработала.

Сергей Федоров. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Сергей Федоров.
Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

— Сергей Федоров менялся в течение сезона, как тренер?

— Конечно.

— В чем?

— Он менялся с точки зрения тактических вещей и психологии. Потому что знать и понимать хоккей — это одно. Руководить хоккеистами на льду — совсем другое. Это разные вещи. Для этого тренеру нужна выдержка, понимание, такт и психологическая работа. Сергей прошел сезон с хорошим тренерским пониманием. Считаю, что ему помогла практика на Олимпийских играх. Приехав в команду в плей-офф, они сработали с командой, как единое целое.

— Тренер-дебютант выиграл Кубок Гагарина в первый сезон. К чему стремиться дальше? Создать команду-династию?

— Почему бы и нет? Будем стремиться к этому.

Иван Федотов. Главные герои плей-офф — легендарный ветеран и супервратарь ЦСКА. Без них не было бы кубка

— По ходу серии, особенно, когда ЦСКА проигрывал 1-3, припоминали, что армейцы отпустили Брендэна Лайпсика и Николая Голдобина? Беспокоили ли вас эти разговоры? Сейчас, когда кубок у вас, можно сказать, что клуб не ошибся, расставшись с форвардами?

— Спорт — гибкая вещь. Мы можем это понять, когда люди приходят и уходят, и когда есть окончательный результат. Но обратите внимание, как ЦСКА играет последние пять-шесть лет, и чего достиг клуб. Мы все время в лидерах, все время на первых ролях. Все, что происходит по селекции, делается осознанно, точечно и правильно. Для этого я здесь и работаю.

— Одно из таких точечных решений — приглашение Сергея Плотникова, который покинул «Магнитку» с темным шлейфом. Не сомневались, когда приглашали его?

— Не знаю, о каком шлейфе идет речь. Я уже давал интервью по этому поводу. Мы знали, на что Сергей способен. Более того, перед тем, как он ушел в «Магнитку», мы пытались договориться с ним и «Амуром», чтобы Сергей перешел к нам. Но тогда не сложилось. Потом, как появилась эта возможность, мы отработали этот вариант и забрали Сергея в наш клуб. Считаю, что это удачная сделка.

Никита Нестеров и&nbsp;Сергей Андронов.

— Построить чемпионскую команду сложно, но гораздо сложнее ее сохранить. Состав ЦСКА сильно изменится в следующем сезоне?

— Ничего пока сказать не могу. Постараемся выполнить все, что у нас намечено. Сейчас приступим к переговорам к ограниченно свободными агентами и свободными агентами. Никто их не трогал, потому что шла тяжелая серия. Нельзя будоражить хоккеистов, когда они играют в таких тяжелых матчах. Сейчас спокойно остынем, отпразднуем и примем мудрые решения.

— Какая из трех линий — вратарская, оборонительная или атакующая — вас по селекции беспокоит больше всего?

— Никакая не беспокоит. У нас отличная команда. Если мы сохраним состав, то все будет хорошо.

Иван Федотов. Потасовки у касс, неприличный жест и растерзанный Кошечкин. Что происходило вокруг финала Кубка Гагарина

— Вратарь Иван Федотов — приоритетная цель для ЦСКА? Говорят, что он собирается уехать в НХЛ.

— А Сан Саныч Попов — не приоритетная цель? А Плотников? А Каменев? А Светлаков? Для меня они все приоритетные цели. Будем с этими целями работать. По Ивану Федотову пока никаких комментариев.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
Кубок Гагарина
3
7
Читайте также
Дзюба и Генич разругались из-за спора о голах Сергеева: «Это позорно, прям фу!» — «Артем — фуфло»
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Материалы сюжета: Финал КХЛ-2022: ЦСКА забрал Кубок Гагарина в семи матчах с «Металлургом»
Защитник ЦСКА Дальбек может перейти в «Давос»
Президент ЦСКА Есмантович рассказал, в чем поменялся Федоров как тренер в течение сезона
Дитц ответил на вопрос о будущем в составе ЦСКА
Потасовки у касс, неприличный жест и растерзанный Кошечкин. Что происходило вокруг финала Кубка Гагарина
Григоренко: «При счете 1-3 никто не паниковал, все понимали, что у нас сильная команда»
Матыцин — о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Поддержали великие традиции отечественной хоккейной школы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потасовки у касс, неприличный жест и растерзанный Кошечкин. Что происходило вокруг финала Кубка Гагарина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
10.04
11.04
12.04
14.04
18.04
20.04
22.04
24.04
26.04
28.04
30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости