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Сегодня, 20:00

Уникальный матч плей-офф КХЛ. «Северсталь» использовала трех вратарей, но ЦСКА все равно набросал кучу шайб

Михаил Скрыль
Корреспондент
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«Северсталь» — ЦСКА — 3:9.
Фото ХК «Северсталь»
Армейцы возвращаются в Москву при равном счете в серии (2-2).

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 3:9 (0:4, 1:2, 2:3)
Голы: Плотников — 3 (Нестеров, Окулов), 8:41 — 0:1. Каменев — 2 (бол., Григоренко, Нестеров), 10:03 — 0:2. Карнаухов — 1 (Слепышев), 13:29 — 0:3. Слепышев — 2 (Светлаков), 16:44 — 0:4. Пресс — 2 (бол., Пыленков, Гераськин), 24:51 — 1:4. Мингачев — 1 (Классон, Абрамов), 25:27 — 1:5. Григоренко — 4 (бол., Окулов, Нестеров), 27:05 — 1:6. Абросимов — 1 (Тихонов, Моисеев), 50:28 — 2:6. Морозов — 2 (п.в.), 55:39 — 3:6. Слепышев — 3 (Светлаков), 55:59 — 3:7. Полтапов — 1 (Брюквин), 56:21 — 3:8. Мингачев — 2 (п.в.), 59:25 — 3:9.
Вратари: Самонов (Шугаев, 13:29, Самонов, 20:00, Шугаев, 24:51, Назаркин, 40:00, 53:27 — 55:39, 56:49 — 59:25) — Рейдеборн.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 32 (6+13+13) — 40 (13+9+18).
Судьи: Гофман, Юдаков.
8 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5276 зрителей.
Счет в серии: 2-2.

ЦСКА реабилитировался за два поражения от «Северстали» в лучших традициях кубкового бойца. Минимальное отставание в серии не смутило армейцев. Весь негатив они оставили в третьем матче, а на четвертый вышли с полным пониманием, какая команда завершила регулярку на втором месте Западной конференции, а какая — на седьмом.

Череповчане сделали маленький подвиг, выиграв два матча у машиноподобного ЦСКА. Чудеса в воротах творил Александр Самонов, отразивший 92 броска за вторую и третью игры. Магия голкипера «Северстали» растворилась в четвертом матче. Самонов за 14 минут пропустил три шайбы и уступил место Дмитрию Шугаеву.

7&nbsp;марта. &laquo;Нефтехимик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. В КХЛ шикарный плей-офф: фавориты больше не могут легко выиграть ни одной серии

Армейцы правильно отреагировали на тревожные сигналы прошлых матчей. Чтобы парни Сергея Федорова включились в ритм плей-офф, потребовалось две пощечины от номинального аутсайдера. Москвичи превосходят «Северсталь» по мастерству исполнителей. Равенство разве что во вратарской линии.

Победы приходили к череповчанам благодаря характеру, запредельной концентрации и выполнению игрового задания. Последние сезоны убедили в том, что Разин — не только грамотный мотиватор, но и тактик. И план, скорректированный после поражения в первой игре, сработал во втором и третьем матчах. Однако в четвертом ЦСКА практически не заметил сопротивления соперника.

Честь и хвала Разину за смелость и находчивость. «Северсталь», проигрывая в начале второго периода 0:4, сняла голкипера и разыгрывала большинство в формате «6х4». Хитрый ход череповчан, который они не раз практиковали в регулярке, сработал. Робин Пресс отыграл один гол, пробив Адама Рейдеборна дальним броском в касание. Однако радость хозяев длилась недолго. ЦСКА оперативно забросил еще две шайбы: отличились Тахир Мингачев и Михаил Григоренко, мастерски замкнувший поперечную передачу Константина Окулова в расстановке «5х4».

Третий период, который начался при счете 6:1 в пользу армейцев, превратился бы в формальность, если бы не очередной нестандартный ход тренеров хозяев. «Северсталь» на заключительную 20-минутку вывел третий — резервный — голкипер Артем Назаркин, заменивший Шугаева. Впервые в истории КХЛ команда использовала трех вратарей в игре. 20-летний Назаркин провел лишь один матч в КХЛ. Случилось это в декабре 2021 года. В текущем сезоне Артем не играл ни за «Северсталь», ни за «Буран» из ВХЛ, а МХЛ голкипер перерос. Сегодня он дебютировал в плей-офф КХЛ и пропустил две шайбы от действующего чемпиона. Правда, одну после того, как побежал меняться: Прохор Полтапов бросал по пустым воротам, а Назаркин в футбольном стиле пытался отразить шайбу.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Северсталь&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ЦСКА&raquo;. Суперсенсация от Разина: «Северсталь» вышла вперед в серии с ЦСКА!

Разница голов теряет актуальность в плей-офф. Что за 1:0, что за 7:0 команда награждается одной победой. Но «Северсталь» не из тех клубов, которые выключаются из матча раньше времени. Череповчане не бросили играть, пытались вскрыть армейскую крепость и наказали ЦСКА за преждевременную успокоенность двумя заброшенными шайбами. Но в концовке пропустили еще три гола, которые вернули москвичам преимущество в шесть шайб.

Концовка матча превратилась в настоящий рок-концерт на льду: обмен голами, потасовки, вытекающие из них удаления, замены вратаря на шестого полевого игрока. Череповчане сделали все, чтобы матч смотрелся до финального свистка, а болельщики оставались на трибунах, несмотря на приличное отставание. Это несомненно вызывает уважение. ЦСКА сравнял счет в серии, но не сомневаюсь, что череповчане дадут бой в Москве и попьют крови у фаворита. Шансы армейцев на проход во второй раунд по-прежнему предпочтительнее, но списывать «Северсталь» после крупного домашнего поражения не стоит. Это лишь одна игра.

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Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
2 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
2 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
2 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
3 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
2 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
6. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
3 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 0
6. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 2
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11.03
8.03 13:30
Сибирь – Авангард
 1 : 4
8.03 14:30
Металлург – Автомобилист
 0 : 4
8.03 17:00
Динамо М – Торпедо
 4 : 5 ОТ
8.03 17:00
Северсталь – ЦСКА
 3 : 9
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