Суперсенсация от Разина: «Северсталь» вышла вперед в серии с ЦСКА!

Вратари подвели армейцев.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч

«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)

Голы: Григоренко — 3 (бол., Окулов), 13:10 — 0:1. Лишка — 1 (Иванцов, Морозов), 16:01 — 1:1. Слепышев — 1 (Карнаухов, Макаров), 19:20 — 1:2. Морозов — 1 (бол., Пыленков, Пресс), 22:36 — 2:2. Мамин — 1 (Григоренко), 28:10 — 2:3. Вовченко — 1 (Гераськин, Петунин), 28:19 — 3:3. Вовченко — 2 (бол., Пыленков, Петунин), 44:10 — 4:3. Петунин — 1 (п.в., Рожков), 58:48 — 5:3.

Вратари: Самонов — Шарыченков (Рейдеборн, 40:00, 58:31 — 58:48).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 19 (3+11+5) — 43 (22+8+13).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

6 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5220 зрителей.

Счет в серии: 2-1

ЦСКА настолько уверенно обыграл «Северсталь» в первом матче серии, что в дальнейшие перспективы череповчан верилось с трудом. Но во второй игре в Москве команда Андрея Разина буквально легла костьми и вырвала победу во втором овертайме. А вратарь Александр Самонов, отразивший 52 броска, стал главным героем встречи.

Дома «Северсталь» была настроена не менее решительно, но в начале третьего матча команду подвели удаления. Когда хозяева остались втроем, армейцы классно разыграли преимущество: Григоренко отпасовал на Окулова, получил обратную передачу и в касание точно щелкнул.

Превосходство гостей по броскам в первом периоде было ужасающим — 22-3. Но проблемы ЦСКА во вратарской линии в плей-офф никуда не делись. Александр Шарыченков определенно не выручил после броска Адама Лишки.

Но на перерыв армейцы все равно ушли, ведя в счете. Успех принесла быстрая атака, которую после передачи Павла Карнаухова завершил Антон Слепышев.

В начале второго периода уже хозяева реализовали численное преимущество в два игрока. Брюквин и Провольнев одновременно отправились на скамейку штрафников, и Морозов снова сравнял счет.

Максим Мамин в середине периода опять вывел армейцев вперед, но сразу же после вбрасывания «Северсталь» воспользовалась небольшой расслабленностью соперника. Петунин и Гераськин быстро довели шайбу до Даниила Вовченко, который ушел от защитника и пробил Шарыченкова.

На третий период в воротах ЦСКА появился Адам Рейдеборн, но неспроста ведь тренеры доверили пост номер один на старте плей-офф не шведскому вратарю. Вовченко, конечно, классно бросил в касание, но неотразимым его щелчок не назовешь.

В итоге «Северсталь», нанеся в два с лишним раза меньше бросков (19-43), выиграла третий матч и повела в серии. Команда Разина умело пользуется проблемами соперника, и, если вратари ЦСКА продолжат играть настолько неуверенно, чемпион рискует закончить плей-офф в первом раунде.