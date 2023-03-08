В КХЛ шикарный плей-офф: фавориты больше не могут легко выиграть ни одной серии
Мучения «Салавата Юлаева» на Дальнем Востоке, ложащийся костьми в Нижнекамске опытный «Ак Барс», еле доползающий до победы со счета 4:1 «Авангард» в Новосибирске, острый на язык Игорь Ларионов и динамовское «болото», растерявшийся против Самонова многоопытный ЦСКА, с трудом сдерживающий эмоции после внезапного поражения от Минска Романа Ротенберг — эти кубковые картинки уже врезались в память. Хотя ни в одной из серий на данный момент нет полной ясности. Это фантастическая картина!
Когда я в своем телеграм-канале опубликовал прогнозы на стартовый раунд, то не дал ни одного исхода 4-0. За это мне сразу успели попенять в комментариях радикально настроенные болельщики. Невероятно рад тому обстоятельству, что ни в одной паре не случилось «выноса тела» и скромные по возможностям команды пьют у фаворитов кровь, словно тучи комаров где-нибудь в сибирской тайге летом.
Этот плей-офф становится индикатором того, в каком направлении движется лига. Уже можно не сомневаться, что это тенденция, а не случайное стечение обстоятельств. Регулярный чемпионат всего с одной паузой был выматывающим, поэтому перепады в игре любой команды легко объяснимы. Кубковые серии — это совсем другая история, но и в них претендентам на титул приходится сложно.
Вечный разрыв между богатыми и бедными клубами все равно никуда не денется. Это объективная реальность, которую не изменить одним стремлением к выравниванию возможностей. Казань и Владивосток в обозримом будущем останутся в разных весовых категориях. Однако сейчас на глазах лига принципиально перерождается в турнир с высокой конкуренцией. Теперь даже фаворитам приходится выкладываться на полную и доставать из себя все.
Легкая расслабленность и концентрация чуть ниже максимума приводят к тому, что в серии все идет наперекосяк, как в случае с ЦСКА, который уступает скромной «Северстали». Постоянные давление и ответственность заставляют действовать на максимуме всех, невзирая на прежние заслуги. Как следствие, эти факторы обеспечивают рост мастерства. Все самое лучшее человек в любой сфере деятельности выдает, оказавшись в максимально стрессовых для себя условиях. Тогда умственные и физические возможности выходят на принципиально иной уровень — иначе поставленную задачу не решишь.
Невероятно жаль, что в ближайшее время проверить справедливость этих наблюдений на международном уровне не получится, поэтому пока больше придется прибегать к теоретическим рассуждениям.
Зато точно от изменившейся ситуации в КХЛ должны выиграть тренеры. Даже у топ-команд нет составов, которые на голову выше остальных соперников. Поменять несколько человек на следующий матч — теперь обычной ротации мало. В запасе либо середняки, либо молодежь. Надо искать новые приемы. На сто процентов уверен, что тот же Ротенберг, оказавшись в непростой ситуации после неудачи в первом матче, вырос как специалист сильнее, чем за весь регулярный чемпионат. Доверие к провалившему игру вратарю Николаеву меня в этом убеждает. Раньше для того все могло бы закончиться скамейкой запасных. Что уж говорить про Андрея Разина, Леонида Тамбиева и Олега Леонтьева, которые с минимальными ресурсами выжимают воду из камней литрами. Нынешний плей-офф начался прекрасно, и от всей души хочется продолжения банкета.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -