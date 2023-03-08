В КХЛ шикарный плей-офф: фавориты больше не могут легко выиграть ни одной серии

«Ак Барс» и ЦСКА уже проиграли по два матча.

Мучения «Салавата Юлаева» на Дальнем Востоке, ложащийся костьми в Нижнекамске опытный «Ак Барс», еле доползающий до победы со счета 4:1 «Авангард» в Новосибирске, острый на язык Игорь Ларионов и динамовское «болото», растерявшийся против Самонова многоопытный ЦСКА, с трудом сдерживающий эмоции после внезапного поражения от Минска Романа Ротенберг — эти кубковые картинки уже врезались в память. Хотя ни в одной из серий на данный момент нет полной ясности. Это фантастическая картина!

Когда я в своем телеграм-канале опубликовал прогнозы на стартовый раунд, то не дал ни одного исхода 4-0. За это мне сразу успели попенять в комментариях радикально настроенные болельщики. Невероятно рад тому обстоятельству, что ни в одной паре не случилось «выноса тела» и скромные по возможностям команды пьют у фаворитов кровь, словно тучи комаров где-нибудь в сибирской тайге летом.

Этот плей-офф становится индикатором того, в каком направлении движется лига. Уже можно не сомневаться, что это тенденция, а не случайное стечение обстоятельств. Регулярный чемпионат всего с одной паузой был выматывающим, поэтому перепады в игре любой команды легко объяснимы. Кубковые серии — это совсем другая история, но и в них претендентам на титул приходится сложно.

Вечный разрыв между богатыми и бедными клубами все равно никуда не денется. Это объективная реальность, которую не изменить одним стремлением к выравниванию возможностей. Казань и Владивосток в обозримом будущем останутся в разных весовых категориях. Однако сейчас на глазах лига принципиально перерождается в турнир с высокой конкуренцией. Теперь даже фаворитам приходится выкладываться на полную и доставать из себя все.

6 марта. «Северсталь» — ЦСКА — 5:3. ХК «Северсталь»

Легкая расслабленность и концентрация чуть ниже максимума приводят к тому, что в серии все идет наперекосяк, как в случае с ЦСКА, который уступает скромной «Северстали». Постоянные давление и ответственность заставляют действовать на максимуме всех, невзирая на прежние заслуги. Как следствие, эти факторы обеспечивают рост мастерства. Все самое лучшее человек в любой сфере деятельности выдает, оказавшись в максимально стрессовых для себя условиях. Тогда умственные и физические возможности выходят на принципиально иной уровень — иначе поставленную задачу не решишь.

Невероятно жаль, что в ближайшее время проверить справедливость этих наблюдений на международном уровне не получится, поэтому пока больше придется прибегать к теоретическим рассуждениям.

Зато точно от изменившейся ситуации в КХЛ должны выиграть тренеры. Даже у топ-команд нет составов, которые на голову выше остальных соперников. Поменять несколько человек на следующий матч — теперь обычной ротации мало. В запасе либо середняки, либо молодежь. Надо искать новые приемы. На сто процентов уверен, что тот же Ротенберг, оказавшись в непростой ситуации после неудачи в первом матче, вырос как специалист сильнее, чем за весь регулярный чемпионат. Доверие к провалившему игру вратарю Николаеву меня в этом убеждает. Раньше для того все могло бы закончиться скамейкой запасных. Что уж говорить про Андрея Разина, Леонида Тамбиева и Олега Леонтьева, которые с минимальными ресурсами выжимают воду из камней литрами. Нынешний плей-офф начался прекрасно, и от всей души хочется продолжения банкета.