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Сегодня, 09:30

В КХЛ шикарный плей-офф: фавориты больше не могут легко выиграть ни одной серии

Михаил Зислис
Обозреватель
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7 марта. «Нефтехимик» — «Ак Барс» — 4:2.
Фото ХК «Ак Барс»
«Ак Барс» и ЦСКА уже проиграли по два матча.

Мучения «Салавата Юлаева» на Дальнем Востоке, ложащийся костьми в Нижнекамске опытный «Ак Барс», еле доползающий до победы со счета 4:1 «Авангард» в Новосибирске, острый на язык Игорь Ларионов и динамовское «болото», растерявшийся против Самонова многоопытный ЦСКА, с трудом сдерживающий эмоции после внезапного поражения от Минска Романа Ротенберг — эти кубковые картинки уже врезались в память. Хотя ни в одной из серий на данный момент нет полной ясности. Это фантастическая картина!

Когда я в своем телеграм-канале опубликовал прогнозы на стартовый раунд, то не дал ни одного исхода 4-0. За это мне сразу успели попенять в комментариях радикально настроенные болельщики. Невероятно рад тому обстоятельству, что ни в одной паре не случилось «выноса тела» и скромные по возможностям команды пьют у фаворитов кровь, словно тучи комаров где-нибудь в сибирской тайге летом.

7&nbsp;марта. &laquo;Нефтехимик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Лимит на чудеса не исчерпан. Главный фаворит «Востока» проиграл в Нижнекамске

Этот плей-офф становится индикатором того, в каком направлении движется лига. Уже можно не сомневаться, что это тенденция, а не случайное стечение обстоятельств. Регулярный чемпионат всего с одной паузой был выматывающим, поэтому перепады в игре любой команды легко объяснимы. Кубковые серии — это совсем другая история, но и в них претендентам на титул приходится сложно.

Вечный разрыв между богатыми и бедными клубами все равно никуда не денется. Это объективная реальность, которую не изменить одним стремлением к выравниванию возможностей. Казань и Владивосток в обозримом будущем останутся в разных весовых категориях. Однако сейчас на глазах лига принципиально перерождается в турнир с высокой конкуренцией. Теперь даже фаворитам приходится выкладываться на полную и доставать из себя все.

6 марта. «Северсталь» — ЦСКА — 5:3.
ХК «Северсталь»

Легкая расслабленность и концентрация чуть ниже максимума приводят к тому, что в серии все идет наперекосяк, как в случае с ЦСКА, который уступает скромной «Северстали». Постоянные давление и ответственность заставляют действовать на максимуме всех, невзирая на прежние заслуги. Как следствие, эти факторы обеспечивают рост мастерства. Все самое лучшее человек в любой сфере деятельности выдает, оказавшись в максимально стрессовых для себя условиях. Тогда умственные и физические возможности выходят на принципиально иной уровень — иначе поставленную задачу не решишь.

Невероятно жаль, что в ближайшее время проверить справедливость этих наблюдений на международном уровне не получится, поэтому пока больше придется прибегать к теоретическим рассуждениям.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Северсталь&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ЦСКА&raquo;. Суперсенсация от Разина: «Северсталь» вышла вперед в серии с ЦСКА!

Зато точно от изменившейся ситуации в КХЛ должны выиграть тренеры. Даже у топ-команд нет составов, которые на голову выше остальных соперников. Поменять несколько человек на следующий матч — теперь обычной ротации мало. В запасе либо середняки, либо молодежь. Надо искать новые приемы. На сто процентов уверен, что тот же Ротенберг, оказавшись в непростой ситуации после неудачи в первом матче, вырос как специалист сильнее, чем за весь регулярный чемпионат. Доверие к провалившему игру вратарю Николаеву меня в этом убеждает. Раньше для того все могло бы закончиться скамейкой запасных. Что уж говорить про Андрея Разина, Леонида Тамбиева и Олега Леонтьева, которые с минимальными ресурсами выжимают воду из камней литрами. Нынешний плей-офф начался прекрасно, и от всей души хочется продолжения банкета.

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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
2 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
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4. Динамо М - Торпедо
0 - 0
1 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
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0 - 0
1 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
2 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
6. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
3 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
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3. Адмирал - Сал. Юлаев
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4. Адмирал - Сал. Юлаев
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Северсталь – ЦСКА
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