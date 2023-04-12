ЦСКА — в финале. Москвичи переиграли петербуржцев по всем статьям

В решающий момент СКА ничем не смог удивить команду Федорова.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Шестой матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Соркин — 3 (Нестеров, Мамин), 0:13 — 1:0. Окулов — 6 (Плотников, Каменев), 30:36 — 2:0. Дитц — 3 (бол., Каменев), 45:17 — 3:0.

Вратари: Рейдеборн — Подъяпольский (55:12 — 55:43, 56:50 — 57:10, 58:32 — 58:44, 59:07).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 16 (4+6+6) — 22 (9+10+3).

Судьи: Беляев, Гашилов.

12 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 4-2.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг последовательно оставил Никиту Гусева вне состава на шестой матч финала «Запада». Олимпийский чемпион попал в немилость главному идеологу армейцев и пересел на трибуну с четвертой игры. Смелое решение принесло локальный успех. СКА победил, но в пятом матче получил сокрушительное поражение. Крупный счет справедливо вытекал из логики матча и превосходства ЦСКА, который ответственно отнесся к моментам и хладнокровно провел концовку. Мысли о камбэке быстро покинули петербуржцев. Шестая игра стала матчем жизни и перечеркнула все, что выстраивалось в Санкт-Петербурге весь чемпионат.

На шестой матч СКА неожиданно вывел Владислав Подъяпольский. Для голкипера, который весь плей-офф просидел на скамейке, игра началась кошмарно. На 13-й секунде Максим Соркин в воздухе изменил траекторию полета шайбы и направил ее в ворота. Гости явно рассчитывали на противоположный старт. Быстрый пропущенный гол не надломил Владислава. Подъяпольский остановил Соркина, который выскочил «один на один» в формате «4х4» в середине периода, выручив партнеров ловушкой. СКА пропускал острые контратаки, но в ответ не нагружали адекватной работой Адама Рейдеборна. Гости добавили к концу отрезка: шайба в воротах шведа побывала, но арбитры отменили гол из-за остановки и положения вне игры.

Когда во втором периоде Михаил Григоренко бросал в открытый угол, скамейка СКА едва не перенесла сердечный приступ. Пронесло. За Подъяпольского сыграл каркас ворот. Зато Константин Окулов не простил петербуржцев, организовав второй гол. ЦСКА включил инстинкт убийцы, которым москвичи задушили «Северсталь» и «Локомотив» в седьмых матчах прошлых раундов. У СКА не прослеживалось искры и понимания, что сегодняшнее поражение завершит славный армейский поход за Кубком Гагарина. Атаки гостей ограничивались периметром и не заканчивались серьезными угрозами воротам Рейдеборна. Из десяти бросков в створ за 20 минут большинство оказались прямолинейными. Отставание в две шайбы не заставило штаба Ротенберга изменить игровой рисунок.

Феноменальная реализация моментов отличает ЦСКА весь плей-офф. Десяти бросков за два периода хватило команде Сергея Федорова, чтобы создать комфортный отрыв. 0:2 против нынешнего ЦСКА — отложенный приговор. Перед третьим отрезом от СКА ждал радикальных перемен, которые помогли бы перевернуть матч и зацепиться за интригу. Не хватало игрока, который на индивидуальном мастерстве заставил бы москвичей поволноваться о результате. Даже когда петербуржцы получили большинство, самый опасный момент возник у ворот Подъяпольского. Остается только гадать, помог бы гостям скучающий на трибунах Гусев. ЦСКА не упустил свой шанс в расстановке «5х4». Даррен Диц реализовал неочевидное удаление Евгения Кетова.

Окончательно приговорил СКА Михаил Пашнин, оставив команду в очередном меньшинстве. Неизвестно, как гости планировали отыграться, если к середине третьего периода они лишь дважды довели шайбу до ворот Рейдеборна. Получив большинство за пять минут до сирены, Ротенберг заменил Подъяпольского на шестого полевого игрока. Правда, гости недолго играли в формате «6х4». Зыков удалением в чужой зоне уравнял составы. Все попытки СКА отыграть хотя бы одну шайбу в концовке завершились ничем. Полная апатия в атаке и отсутствие смелых и неожиданных решений. Хозяева без лишней нервотрепки довели матч и серию до победы.

ЦСКА третий год подряд выигрывает битву армейских грандов. Что бы ни менял Роман Ротенберг, сбить с пути московскую машину не удается. Опыт команды Федорова сказался в критический момент. СКА затянул серию только до шести матчей. «Северсталь» и «Локомотив» заставили ЦСКА понервничать до седьмой игры. Петербуржцы споткнулись с первым же серьезным соперником в плей-офф. Ни минское «Динамо», ни романтическое «Торпедо» Игоря Ларионова несопоставимы с армейцами с берегов Невы. Впереди Ротенберга ждут долгие бессонные ночи с размышлениями о том, как все-таки остановить ЦСКА и добраться до финала Кубка Гагарина. А штаб Федорова ждет разборка с «Ак Барсом».