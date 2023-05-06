Крикунов назвал двух лучших защитников Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал хоккеиста СКА Александра Никишина и игрока ЦСКА Никиту Нестерова лучшими защитниками Кубка Гагарина.

«Лучшими защитниками плей-офф Кубка Гагарина назову Никишина и Нестерова. Никишин хорошо читает игру, хорошо катается, прилично ведет силовую борьбу, обладает точным броском. Очень интересный парень. Нестеров же — капитан ЦСКА, чем и так многое сказано. Он надежный, видимо, он и командует. Я бы вообще не сказал, что ЦСКА проводил яркий сезон, но от игры к игре они прибавляли. У них есть такое, что чем сложнее игра, тем сильнее они играют. В этом есть и заслуга Нестерова как капитана. Он держит и настраивает команду», — приводит слова Крикунова Legalbet.

21-летний Никишин провел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 16 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре голевых передачи.

30-летний Нестеров отыграл в плей-офф КХЛ 27 встреч, забил два гола и сделал 16 результативных пасов.