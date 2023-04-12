Нынешний ЦСКА — самая доминирующая команда в истории КХЛ. Готов ли СКА сместить конкурента с трона?

Парни Федорова идут в финал.

Годы идут, а в финалах «Запада» с участием двух армейских тяжеловесов наблюдается одна и та же картина: СКА уступил ЦСКА в шестой раз подряд. У каждого сезона есть своя особенность, но если история повторяется, то легко выявить основную закономерность. Нынешний ЦСКА, несмотря на периодические потери, по-прежнему невероятно силен. Это самая доминирующая команда в истории КХЛ.

Шесть выходов в финал за семь последних розыгрышей Кубка Гагарина — галактический уровень, который почти нереально превзойти в эпоху жесткого потолка зарплат. А еще в 2020-м, когда армейская дрим-тим с Капризовым и Сорокиным находилась на пике, ее путь к очередному титулу прервала «корона».

Проиграть сопернику, укомплектованному опытным мастерами, которые на своем хоккейном пути видели все, всегда обидно, но еще не позор. При этом более скромные «Локомотив» и «Северсталь» в предыдущих сериях дотянули до седьмых матчей. Петербуржцам не удалось добиться и этого. Они выглядели старательно и, наверное, безыдейно. Таким образом обыграть этот ЦСКА невозможно.

Сергей Федоров. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг по окончании серии смело заявил, что чемпионское окно соперника скоро закончится. Эту фразу сейчас можно использовать только как самовнушение. СКА со своими ресурсами — финансовыми, игровыми, административными — обязан закрывать это окно своими руками, а не ждать, когда это произойдет само собой.

Ротенберг — еще начинающий тренер, который не всегда может совладать с переполняющими его эмоциями. Постоянные перестановки в составе по ходу плей-офф, когда не должны играть только мертвые, сложно оправдать. Почему, например, малоизвестный нападающий «СКА-Невы» Поляков, в КХЛ появлявшийся по большим праздникам, внезапно пользуется таким доверие, а Жафяров, Ожиганов, Воробьев смотрят за решающим матчем со стороны?

Есть и более фундаментальный фактор. Команда, замахивающаяся на титул, должна созреть ментально. Процесс порой затягивается на годы. СКА на фоне ЦСКА — не до конца выстроенная конструкция, а в межсезонье были большие изменения в составе. Чемпионский опыт есть у тренеров — Евгения Корешкова и Константина Шафранова. Гусев сидит на трибуне. Кетов немолод и близок к завершению карьеры. Волков едва засветился в «Тампе», а Рукавишников и Прохоркин в 2017-м находились в СКА на третьих ролях.

Лидеры, блиставшие в регулярке, раньше были «первыми парнями на деревне». Они еще не знают, что именно нужно делать для побед в плей-офф. Когда в СКА поймут, как можно решить проблему и что не стоит каждый год бросаться из крайности в крайности, то шансы закрыть чужое чемпионское окно значительно повысятся.