«От него не стыдно получить леща». Радулов не стал MVP плей-офф, но он — главная звезда КХЛ

Александр вернулся из НХЛ и перезапустил карьеру в «Ак Барсе».

Чемпионское празднование ЦСКА на льду дополнили вручением Михаилу Григоренко приза MVP плей-офф. Лига пошла по пути наименьшего сопротивления и отдала награду лучшему бомбардиру Кубка Гагарина. Второй сезон не разделяю позицию КХЛ по выбору обладателя местного «Конн Смайта». Год назад обделили Василия Кошечкина, который ворвался в плей-офф после отъезда Юхи Олкинуоры и дотащил «Металлург» до финала. Самым ценным игроком признали Александра Попова. Армейский «дед» — не менее легендарный, но в выборе между ним и Кошечкиным больше аргументов в пользу голкипера, без замен сыгравшего в плей-офф. Попов набрал только 9 (5+4) очков в 19 матчах.

Когда золотая серия затягивается до седьмого матча, приз — при относительно равных вводных главных претендентов — логичнее вручить проигравшей стороне. Это не утешение и не подачка с барского стола, а знак признания силы команды, которая дошла до седьмого матча финала, и значимости ее лидеров. ЦСКА и «Ак Барс», как и год назад «Магнитку», разделила одна победа. Одна решающая игра.

Мой MVP плей-офф-2023 — Александр Радулов. Не видел вживую хоккеиста, который сравнится с ним по энергетике на льду. Поражался драйву форварда в каждой смене, когда следил только за ним. Полезный опыт. Попробуйте как-нибудь вести одного игрока весь матч. На льду и на лавке. Узнаете много нового. За смену Радулов успевал напихать партнерам, пообщаться с арбитрами и соперниками, не говоря о полезных действиях с шайбой и борьбе у бортов. Хищник, вырвавшийся из клетки, — это описание подходит Александру, которому в июле исполнится 37 лет.

Александр Радулов и Никита Нестеров. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Приз MVP — про ценность и вклад в успех команды. Эти показатели охватывают не только голы и передачи. Впрочем, если возвращаться к цифрам, разрыв между Григоренко и Радуловым не такой значительный. Михаил набрал больше очков, но Александр провел меньше матчей. На результативность влияет игровой рисунок команд и соперники. «Ак Барс» не строил хоккей от атаки, а серии с «Адмиралом» и «Авангардом» получились не самыми содержательными на голы. Но MVP плей-офф выбрали Григоренко, чьи заслуги ни в коем случае не преуменьшаю.

Многих болельщиков откровенно бесит Радулов. И я понимаю почему. На месте хоккеиста или тренера хотел бы получить такого нападающего себе в команду. Игрока, которого если не боятся, то точно опасаются соперники. « От Сани Радулова не стыдно получить леща », — вспоминал драку с Александром Прохор Полтапов. 47-й номер «Ак Барса» искренне заводил команду и не позволял расслабляться партнерам. ЦСКА можно представить без Григоренко. Михаил забивал ценные голы, набрал больше всех очков, но все-таки форвард — лишь один из важных элементов машины Сергея Федорова. Радулов такой один. За год Александр прижился в Казани и вернул статус главной звезды лиги.

Радулов приехал в «Ак Барс» на щедрый контракт. Один из самых высоких в лиге. Большие деньги, которыми казанцы одарили игрока, вызывали вопросы. Александр регрессировал в «Далласе». Мешали травмы, сказывался возраст. Приглашение ветерана выглядело авантюрным, но Радулов все доказал на льду. Александр привлекает нестандартными решениями и делает все, чтобы за ним следили на играх. Неспроста он — лидер «Ак Барса» не только по очкам, но и по штрафным минутам. Прошлым летом казанцы подписали много ярких хоккеистов. Шипачева и Войнова. Кагарлицкого и Галиева. Лучшим в итоге стал Радулов, подтвердивший, что его рано отправлять на пенсию. Энергии 37-летнего Александра позавидуют молодые игроки.