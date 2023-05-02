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Сегодня, 12:00

«От него не стыдно получить леща». Радулов не стал MVP плей-офф, но он — главная звезда КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Радулов и Никита Нестеров.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Александр вернулся из НХЛ и перезапустил карьеру в «Ак Барсе».

Чемпионское празднование ЦСКА на льду дополнили вручением Михаилу Григоренко приза MVP плей-офф. Лига пошла по пути наименьшего сопротивления и отдала награду лучшему бомбардиру Кубка Гагарина. Второй сезон не разделяю позицию КХЛ по выбору обладателя местного «Конн Смайта». Год назад обделили Василия Кошечкина, который ворвался в плей-офф после отъезда Юхи Олкинуоры и дотащил «Металлург» до финала. Самым ценным игроком признали Александра Попова. Армейский «дед» — не менее легендарный, но в выборе между ним и Кошечкиным больше аргументов в пользу голкипера, без замен сыгравшего в плей-офф. Попов набрал только 9 (5+4) очков в 19 матчах.

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Когда золотая серия затягивается до седьмого матча, приз — при относительно равных вводных главных претендентов — логичнее вручить проигравшей стороне. Это не утешение и не подачка с барского стола, а знак признания силы команды, которая дошла до седьмого матча финала, и значимости ее лидеров. ЦСКА и «Ак Барс», как и год назад «Магнитку», разделила одна победа. Одна решающая игра.

Мой MVP плей-офф-2023 — Александр Радулов. Не видел вживую хоккеиста, который сравнится с ним по энергетике на льду. Поражался драйву форварда в каждой смене, когда следил только за ним. Полезный опыт. Попробуйте как-нибудь вести одного игрока весь матч. На льду и на лавке. Узнаете много нового. За смену Радулов успевал напихать партнерам, пообщаться с арбитрами и соперниками, не говоря о полезных действиях с шайбой и борьбе у бортов. Хищник, вырвавшийся из клетки, — это описание подходит Александру, которому в июле исполнится 37 лет.

Александр Радулов и Никита Нестеров.
Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Приз MVP — про ценность и вклад в успех команды. Эти показатели охватывают не только голы и передачи. Впрочем, если возвращаться к цифрам, разрыв между Григоренко и Радуловым не такой значительный. Михаил набрал больше очков, но Александр провел меньше матчей. На результативность влияет игровой рисунок команд и соперники. «Ак Барс» не строил хоккей от атаки, а серии с «Адмиралом» и «Авангардом» получились не самыми содержательными на голы. Но MVP плей-офф выбрали Григоренко, чьи заслуги ни в коем случае не преуменьшаю.

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Многих болельщиков откровенно бесит Радулов. И я понимаю почему. На месте хоккеиста или тренера хотел бы получить такого нападающего себе в команду. Игрока, которого если не боятся, то точно опасаются соперники. «От Сани Радулова не стыдно получить леща», — вспоминал драку с Александром Прохор Полтапов. 47-й номер «Ак Барса» искренне заводил команду и не позволял расслабляться партнерам. ЦСКА можно представить без Григоренко. Михаил забивал ценные голы, набрал больше всех очков, но все-таки форвард — лишь один из важных элементов машины Сергея Федорова. Радулов такой один. За год Александр прижился в Казани и вернул статус главной звезды лиги.

Радулов приехал в «Ак Барс» на щедрый контракт. Один из самых высоких в лиге. Большие деньги, которыми казанцы одарили игрока, вызывали вопросы. Александр регрессировал в «Далласе». Мешали травмы, сказывался возраст. Приглашение ветерана выглядело авантюрным, но Радулов все доказал на льду. Александр привлекает нестандартными решениями и делает все, чтобы за ним следили на играх. Неспроста он — лидер «Ак Барса» не только по очкам, но и по штрафным минутам. Прошлым летом казанцы подписали много ярких хоккеистов. Шипачева и Войнова. Кагарлицкого и Галиева. Лучшим в итоге стал Радулов, подтвердивший, что его рано отправлять на пенсию. Энергии 37-летнего Александра позавидуют молодые игроки.

Хоккеисты ЦСКА&nbsp;&mdash; победители Кубка Гагарина. Этот ЦСКА невероятен. Такой команды-династии в истории КХЛ еще не было

После метаний в «Далласе» форвард вернулся в КХЛ и сразу играл в финале. Прикоснуться к Кубку Гагарина не удалось, зато Александр провел сезон так, что отпали вопросы о возрасте и щедром контракте с «Ак Барсом». Радулов — третий бомбардир регулярки (после Яшкина и пока еще омского Ткачева) и плей-офф во всей лиге. Причем на первом этапе чемпионата пропустил шесть матчей, а в кубковой части провел все 23 игры. Роман «Ак Барса» и Радулова продолжится. Александр останется вождем Казани и поведет команду к кубку в следующем сезоне. В этом нет никаких сомнений.

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
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29.04
29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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