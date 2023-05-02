«От него не стыдно получить леща». Радулов не стал MVP плей-офф, но он — главная звезда КХЛ
Чемпионское празднование ЦСКА на льду дополнили вручением Михаилу Григоренко приза MVP плей-офф. Лига пошла по пути наименьшего сопротивления и отдала награду лучшему бомбардиру Кубка Гагарина. Второй сезон не разделяю позицию КХЛ по выбору обладателя местного «Конн Смайта». Год назад обделили Василия Кошечкина, который ворвался в плей-офф после отъезда Юхи Олкинуоры и дотащил «Металлург» до финала. Самым ценным игроком признали Александра Попова. Армейский «дед» — не менее легендарный, но в выборе между ним и Кошечкиным больше аргументов в пользу голкипера, без замен сыгравшего в плей-офф. Попов набрал только 9 (5+4) очков в 19 матчах.
Когда золотая серия затягивается до седьмого матча, приз — при относительно равных вводных главных претендентов — логичнее вручить проигравшей стороне. Это не утешение и не подачка с барского стола, а знак признания силы команды, которая дошла до седьмого матча финала, и значимости ее лидеров. ЦСКА и «Ак Барс», как и год назад «Магнитку», разделила одна победа. Одна решающая игра.
Мой MVP плей-офф-2023 — Александр Радулов. Не видел вживую хоккеиста, который сравнится с ним по энергетике на льду. Поражался драйву форварда в каждой смене, когда следил только за ним. Полезный опыт. Попробуйте как-нибудь вести одного игрока весь матч. На льду и на лавке. Узнаете много нового. За смену Радулов успевал напихать партнерам, пообщаться с арбитрами и соперниками, не говоря о полезных действиях с шайбой и борьбе у бортов. Хищник, вырвавшийся из клетки, — это описание подходит Александру, которому в июле исполнится 37 лет.
Приз MVP — про ценность и вклад в успех команды. Эти показатели охватывают не только голы и передачи. Впрочем, если возвращаться к цифрам, разрыв между Григоренко и Радуловым не такой значительный. Михаил набрал больше очков, но Александр провел меньше матчей. На результативность влияет игровой рисунок команд и соперники. «Ак Барс» не строил хоккей от атаки, а серии с «Адмиралом» и «Авангардом» получились не самыми содержательными на голы. Но MVP плей-офф выбрали Григоренко, чьи заслуги ни в коем случае не преуменьшаю.
Многих болельщиков откровенно бесит Радулов. И я понимаю почему. На месте хоккеиста или тренера хотел бы получить такого нападающего себе в команду. Игрока, которого если не боятся, то точно опасаются соперники. «От Сани Радулова не стыдно получить леща», — вспоминал драку с Александром Прохор Полтапов. 47-й номер «Ак Барса» искренне заводил команду и не позволял расслабляться партнерам. ЦСКА можно представить без Григоренко. Михаил забивал ценные голы, набрал больше всех очков, но все-таки форвард — лишь один из важных элементов машины Сергея Федорова. Радулов такой один. За год Александр прижился в Казани и вернул статус главной звезды лиги.
Радулов приехал в «Ак Барс» на щедрый контракт. Один из самых высоких в лиге. Большие деньги, которыми казанцы одарили игрока, вызывали вопросы. Александр регрессировал в «Далласе». Мешали травмы, сказывался возраст. Приглашение ветерана выглядело авантюрным, но Радулов все доказал на льду. Александр привлекает нестандартными решениями и делает все, чтобы за ним следили на играх. Неспроста он — лидер «Ак Барса» не только по очкам, но и по штрафным минутам. Прошлым летом казанцы подписали много ярких хоккеистов. Шипачева и Войнова. Кагарлицкого и Галиева. Лучшим в итоге стал Радулов, подтвердивший, что его рано отправлять на пенсию. Энергии 37-летнего Александра позавидуют молодые игроки.
После метаний в «Далласе» форвард вернулся в КХЛ и сразу играл в финале. Прикоснуться к Кубку Гагарина не удалось, зато Александр провел сезон так, что отпали вопросы о возрасте и щедром контракте с «Ак Барсом». Радулов — третий бомбардир регулярки (после Яшкина и пока еще омского Ткачева) и плей-офф во всей лиге. Причем на первом этапе чемпионата пропустил шесть матчей, а в кубковой части провел все 23 игры. Роман «Ак Барса» и Радулова продолжится. Александр останется вождем Казани и поведет команду к кубку в следующем сезоне. В этом нет никаких сомнений.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3