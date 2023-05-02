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Сегодня, 10:30

«Против ЦСКА в плей-офф было легче всего». Никишин — о сезоне в СКА и игре за сборную

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Никишин.
Фото Global Look Press
Александр Никишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Никишин.
Фото Global Look Press
1/3
Поговорили с защитником СКА и сборной России Александром Никишиным.

Александра Никишина пригласили на церемонию закрытия сезона МХЛ. Защитник СКА и сборной России вручил награду лучшему новичку чемпионата — Ивану Аношко из «Динамо-Шинника». Корреспондент «СЭ» встретился с Александром и поговорил о приглашении на церемонию, предстоящих матчах за сборную, сезоне в СКА и причинах поражения от ЦСКА в финале конференции.

Хотел бы увеличить количество матчей в регулярке

— Волновались, когда выходили на церемонию? Вы — недавний выпускник МХЛ, а теперь сами вручаете награды игрокам МХЛ.

— Да, переживал чуть-чуть, но что поделать. Быстро пытался сориентироваться, потому что меня предупредили, что я буду что-то говорить, только когда я сел за стол. Надеюсь, это был единственный случай, когда я волновался. В дальнейшем не буду даже думать об этом.

— Приятно, что вас пригласили на такую церемонию? Это значит, что вы — пример для молодежи, играющей в МХЛ.

— Если так считают, то я очень рад. Мне очень приятно. Буду стараться, чтобы так было всегда.

— Вы считаете себя ориентиром, на который стоит равняться? Поиграли в МХЛ, в КХЛ, за сборную — солидный путь.

— Нет, не считаю. Что тут говорить, это мои конкуренты здесь сидят.

Александр Никишин.
Фото Global Look Press

— Пока еще нет.

— Если они лучшие в лиге, то скоро точно ими будут.

— Внимательно за МХЛ следите? Можете выделить какие-то команды или игроков?

— Я слежу только за командами, в которых играл. В первую очередь за «Крыльями Советов», которые дали мне солидный толчок. Потом я играл в молодежке «Спартака», а сейчас за питерской молодежкой слежу. По игрокам не буду выделять, есть достаточно ребят, которые выделяются очень сильно на фоне МХЛ и которые уже попробовали себя на уровне КХЛ. Это не значит, что уровень какой-то сверхразный, а просто в силу опыта, который они получили с ребятами постарше. Мне очень понравился финал. Бойня была приличная. Выделялись ребята, которые уже поиграли в КХЛ. Они получили опыт и уже знают некоторые моменты, когда можно сыграть как-то поувереннее.

— У вас получился содержательный сезон: много игр в регулярке, потом плей-офф, а сейчас — сборная. Силы остались?

— Тяжело всегда сразу включаться после паузы. После серии с ЦСКА нам дали отдохнуть, потом собрали сразу на лед. Сначала себя как-то заставляешь, а потом включаешься в игровой ритм и снова получаешь удовольствие от хоккея.

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— Насколько тяжело дались 68 матчей в регулярном чемпионате? Это новый опыт для лиги.

— Лично я не так много провел сезонов в КХЛ. Надо, конечно, спрашивать у ребят постарше, но на своем примере могу сказать, что мне приятнее играть, чем тренироваться. Игры через день — это прекрасно. Понятно, что выезды тяжелые, но все скажут, что очень круто и приятно играть через день дома, когда свои болельщики на трибунах. С этого сезона я полюбил больше играть дома, а раньше любил играть на выезде, потому что было интересно смотреть на разную атмосферу везде. Хотел бы, чтобы дальше было еще больше игр в регулярке.

— Сколько? 80 или 82?

— Это уже как КХЛ решит. Если сейчас 68, то пусть будет 76. Наверное, стоит по чуть-чуть добавлять. Но мне кажется, что интереснее, чтобы больше игр было.

— Получается, усталость совсем не накапливается? Или с ней можно справиться за период восстановления между матчами?

— Конечно, это та усталость, с которой можно справиться. Ты получаешь удовольствие и эмоции, особенно если побеждаешь или забиваешь. Команда радуется, тебя все поздравляют. Накапливаются новые эмоции, хочется еще играть. Хорошо, что у нас в этом сезоне получилось много выиграть. Конечно, концовку мы немного провалили, но регулярка была за нами. Это дорогого стоит.

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Легче всего в плей-офф игралось с ЦСКА

— В плей-офф опять случился армейский финал, а СКА снова остался за бортом. Почему не получилось обыграть ЦСКА и выйти в финал?

— Я первый сезон играю за СКА. Они, к сожалению, не первый год проигрывают ЦСКА, но что поделать, если соперник находит нюансы, чтобы победить нашу сильную команду? Считаю, что система в команде улучшается с каждым сезоном. В следующем году надо уже кровь из носу обыгрывать ЦСКА и сто процентов брать кубок. Потому что у нас очень сильная команда. Надо находить новые силы и возможности, чтобы обыгрывать их. Все видели, что мы можем, надо просто подтверждать этот статус.

— По вашим словам складывается мнение, что это была серия абсолютно равных команд, просто ЦСКА был где-то чуть успешнее. Не было какого-то глобального разрыва между соперниками?

— Считаю, что не было. Мы сто процентов играли по разным системам, просто в каких-то компонентах они были сильнее нас. Было все отлично, когда мы забивали первыми и реализовывали свои моменты, а когда допускали нелепые ошибки или где-то недорабатывали, то получали проигрыши. Потом — разборы, расстройства. Хотели большего, может, это и сказалось.

— Наверное, вы впервые за карьеру пережили такой сезон в плане возросшей ответственности — топ-клуб, важная серия. Как справлялись с этим против ЦСКА и в плей-офф?

— Лично мне было легче всего играть с ЦСКА. В первые два раунда я показал не самую лучшую игру, но хорошо, что партнеры помогли и сделали все без меня. Я им благодарен. В следующем сезоне, учитывая новый опыт, постараюсь сыграть лучше в плей-офф, чем в регулярке. Буду играть на максимум и разберусь с плей-офф.

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— А что помешало в этом году разобраться с плей-офф? Какая-то закрытая книга для вас была?

— Я один раз играл во втором раунде, да и то из-за ситуации с «Йокеритом». Были некоторые моменты психологические. Наверное, меня подкосило, когда в большинстве пропустили несколько голов подряд. Так-то я играю на атаку, а тут надо было думать и об обороне. Мысли постоянные о том, чтобы не пропустить. Если ты постоянно думаешь, что не надо пропускать, то точно пропустишь. Только с ЦСКА, когда уже надо на сто процентов делать результат и стараться, я уже отпустил эти мысли. Считаю, что с армейцами сыграл получше, чем в первых двух раундах.

— Сейчас будет турне со сборной, вы поедете по разным городам. Вы видите в этом пользу для болельщиков?

— Это точно полезно для болельщиков, потому что сборная не так часто ездит в такие города: Тула, Красноярск, Челябинск. Для них это масштабное событие. Надеюсь, что люди будут приходить и смотреть на нас.

Александр Никишин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы могли сейчас отдыхать на пляже, но едете в сборную. Эта мысль не посещает, когда думаете, что ваши коллеги уже в теплых краях отдыхают?

— Да, ребята выкладывают, как они по песочку ходят, а мы в Новогорске по травке ходим и по льду бегаем. А что сделаешь? Надо находить плюсы, что мы получаем удовольствие от игры больше, чем они. Надеемся, что мы еще отдохнем.

— Чувствуется обида, что чемпионата мира нет? Могли бы сейчас играть с лучшими сборными. Понятно, что это не зависит от игроков, но есть ли такие мысли?

— Если честно, то нет, все смирились с этим, от нас действительно ничего не зависит. Играем с теми, с кем предлагают. Несколько матчей с Белоруссией и Казахстаном нам тоже интересны.

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— Сейчас-то белорусов обыграете?

— Постараемся. Игр больше, чем на Кубке Первого канала.

— Специально сделали для вас, чтобы победили?

— Будем стараться выиграть. Белорусы — очень серьезный соперник. Не надо думать, что мы их легко обыграем. Кубок Первого канала показал, что они готовы биться и стараться, плюс к ним пришел новый тренер. Очевидно, что они будут играть до конца.

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КХЛ
Сборная России по хоккею
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Александр Никишин
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
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29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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