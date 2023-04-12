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Сегодня, 17:30

В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Зак Фукале и Иван Фищенко
Зак Фукале и Иван Фищенко.
Фото Getty Images
Зак Фукале — новая надежда Челябинска.

Пока два армейских клуба бьются в финале Запада, а «Ак Барс» ждет своего соперника по рубке за Кубок Гагарина, новый генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков вовсю ведет свою первую селекционную кампанию в челябинском клубе.

Сперва новый босс уральцев сумел сохранить в команде Владимира Ткачева, избавив Анвара Гатиятулина от огромных проблем с центральной осью. Затем договорился о возвращении из Хабаровска местного воспитанника Александра Шарова, который точно пригодится в нижних звеньях. А не так давно взялся за вратарскую линию, провалившуюся в этом сезоне почти в полном составе, и, по информации «СЭ», договорился о подписании контракта с голкипером системы «Вашингтона» Заком Фукале. Причем сделал это не без помощи некоего Евгения К., чуть было не упаковавшего прошлым летом в столицу Южного Урала партнера по «Кэпиталз» Сонни Милано.

Провал в «Монреале»

В России о Фукале многие могли услышать еще на МЧМ-2015 в Торонто, когда он в составе кленовой молодежки вместе с Коннором Макдэвидом и Брэйденом Пойнтом еле унес ноги в финале от сборной России. Забавно, что при не самой уверенной игре в том легендарном финале он оставил без золота своего будущего тренера Анвара Гатиятулина, помогавшего Валерию Брагину.

На домашнее первенство мира Фукале приезжал в статусе одного из самых распиаренных молодых североамериканских вратарей. За два года до золотого турнира он выиграл со сборной Мемориал Глинки, стал чемпионом юниорской лиги Квебека, взял Мемориальный кубок с «Галифаксом», где в то время зажигали Натан Маккинон, Джонатан Друэн и Мартин Фрк, а чуть позже был выбран во втором раунде драфта «Монреалем» — выше Тристана Джарри и Юусе Сароса.

Генменеджер «Хабс» Марк Бержевен искренне удивлялся тому, что его нового проспекта не забрали раньше. Впрочем, тут нужно делать скидку на то, что канадцы обожают переоценивать своих голкиперов-юниоров из-за серьезных проблем на последнем рубеже в недавнее время. Чего стоят только истории двух выпускников первого раунда — темнокожего канадца Малколма Суббана и главной жертвы золотого Баффало Марка Висентина. Пока первый играет за фарм-клуб «Баффало», второй уже пять лет, как завершил карьеру, не закрепившись даже в лиге Восточного побережья.

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На драфте у Фукале исполнилась мечта почти каждого юниора из Квебека — кажется, на земле нет ни одного франкофона, который не грезил бы «Монреалем». Вот только место стартера «Канадиенс» на тот момент было безальтернативно занято 26-летним Кэри Прайсом, выходившим на пик своей формы, и молодому вратарю в лучшем случае пророчили участь вечного сменщика главной звезды франшизы.

Но в итоге парень с итальянскими корнями не стал даже бэкапом «Хабс». Сначала он вдрызг провалил дебютный сезон в АХЛ за «Сент-Джон», став всего 55-м голкипером лиги по проценту отраженных бросков (90.3%). Забавно, что тогда из нынешних энхаэловских вратарей ниже него оказался действующий главный претендент на «Везину» швед Линус Улльмарк (90,2%), только-только обживавшийся в системе «Баффало».

На следующий год Фукале захандрил еще больше и свалился в маргинальный Ист Кост, проиграв конкуренцию в фарме бывшему вратарю «Амура» Янну Дани и тогда еще молодому Чарли Линдгрену. А после истечения трехлетнего контракта новичка и вовсе был отпущен «Монреалем» на все четыре стороны, не получив квалификационного предложения.

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Мог оказаться в КХЛ еще три года назад

Из-за провала в «Канадиенс» в НХЛ надолго забыли про основного вратаря золотой канадской молодежки. После ухода из «Хабс» он успел не очень удачно попылить в фарм-клубе «Вегаса», отыграть сезон в ECHL на ахаэловском контракте за «Орландо» из системы «Тампы» и даже докатился до чемпионата Германии, где не провел ни одного матча из-за разбушевавшегося коронавируса.

А вот оказаться в КХЛ Фукале мог еще летом 2020-го. Тогда канадец после несостоявшегося дебюта в «Мюнхене» был максимально близок к переходу в рижское «Динамо», где Петерис Скудра успел использовать за одну регулярку сразу восемь вратарей. Однако до Латвии франкофон не доехал и получил еще один шанс в НХЛ, где про него резко вспомнил «Вашингтон».

Именно в «Кэпиталз» бывший партнер Макдэвида в 26 лет и дебютировал в лучшей лиге мира. Да еще как! В начале регулярки незадолго до матча с «Детройтом» у «Столичных» одновременно оказались недоступны Илья Самсонов и Витек Ванечек, поделившие рамку после ухода Брэйдена Холтби, и Питеру Лавиолетту пришлось доверить рамку парню из фарм-клуба, который взял да неожиданно засушил «Ред Уингз». Добавляло крутости «сухарю» то, что до него ни один из голкиперов в истории «Вашингтона» не дебютировал за команду с «сухаря».

Чуть позже Фукале установил рекорд НХЛ по длине «сухой» серии со старта карьеры, пропустив лишь спустя 138 минут игрового времени. Правда, четыре матча за «Кэпс» в прошлом сезоне стали лишь яркой вспышкой, после которой он вернулся в «Херши» и больше не играл за основу. Вот и текущую регулярку голкипер полностью провел в фарм-клубе, отправившись туда в октябре через драфт отказов. Только даже там он не может похвастаться потрясающей статистикой, отражая по 90,4% бросков и пропуская в среднем по 2,5 шайбы за матч.

Чем же так хорош протеже Кузнецова? Еще до драфта скауты хвалили Фукале за техничность, подвижность в рамке, умение правильно выбирать позицию и быстро перемещаться на щитках. А по-настоящему приводили их в восторг его хладнокровие и уверенность в себе, которые позволяли делать ключевые спасения и не плыть под давлением в важных матчах. Показательно, что еще, будучи 16-летним щеглом, он получал нагрузку в Квебеке в разы больше старших вратарей и был безальтернативным первым номером «Мусхэдс» в своем дебютном плей-офф.

«Он здорово располагается в воротах. Мне нравится, что Зак всегда спокоен и уравновешен. Он постоянно находится в правильном положении и очень экономичен в своих движениях. Очень редко вы можете найти его вне позиции. По сути, он вынуждает нападающих делать идеальные броски для того, чтобы забить ему», — такую характеристику давал на тот момент голкиперу «Галифакса» директор по скаутингу McKeen's Hockey Дэвид Берстин.

Анвар Гатиятулин с&nbsp;игроками &laquo;Трактора&raquo;. Провал года. «Трактор» потратил на зарплаты около 670 миллионов, но не попал в плей-офф

Что специалисты ставили под сомнение, так это его выносливость, из-за которой он рано выдыхался и не так успешно играл по второму и третьему броску, частенько оставляя шансы на добивании. Если верить легендарному блогу Russian Machine Never Breaks, то никуда это белое пятно в игре Фукале не делось и в «Херши». Впрочем, наверняка новый генменеджер «Трактора» и бывший голкипер Алексей Волков в курсе всех этих нюансов. Теперь дело за скаутом Кузнецовым, который должен подготовить канадца к уральским реалиям.

Хоккей
КХЛ
Молодежная сборная России по хоккею
ХК Трактор
Зак Фукале
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