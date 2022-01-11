В КХЛ перенесено уже 15 матчей. Как и когда лига будет доигрывать регулярный чемпионат?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

Во вторник представители хоккейных клубов будут вместе обсуждать, что делать с перенесенными матчами, и делиться мыслями насчет новых протоколов, которые бы позволяли одновременно и завершить сезон, и позаботиться о здоровье спортсменов. Но главное решение принято накануне. Турнир в КХЛ останавливать не будут. Отлично! Когда рассуждали о некой бессрочной паузе, то совершенно забыли о тех, кто дает деньги. В каких-то клубах транши на команду выделяют автоматически, дальнейшая судьба денег никого не волнует. Но где-то за каждую копейку заставляют отчитываться. Такие спонсоры не поняли бы смысла финансирования команды, которая не выходит на лед. Оплачивать тренировочный процесс — это слишком дорого и неразумно. Могли быть серьезные последствия, к счастью, руководители лиги, принимающие решения, услышали доводы.

Теперь нужно обсудить, что делать с матчами, которые перенесли. К счастью, их немного, всего 14, но настаиваю на том, чтобы в список включили и ноябрьскую игру «Салават Юлаев» — «Трактор», когда уфимцам безосновательно засчитали техническое поражение. Вариантов для проведения матчей несколько. Внезапно появилась возможность провести игры во время олимпийской паузы. Конечно, будут интересоваться мнением клубов. Готовы ли они играть без тех ребят, которые отправятся в Пекин? Надо соглашаться. Составы в последнее время все равно неоптимальные, а так хотя бы есть возможность получить очки. Правда, если «Салават Юлаев» или ЦСКА способны набрать игроков из системы, то рижское «Динамо» и «Йокерит» не смогут заполнить заявку и на 50 процентов. Но их матчи можно перенести на другое время. Да, получится немного плохое расписание в конце февраля, но без жертв не обойтись.

По итогам ежедневного оперативного совещания руководства КХЛ было принято решение об отмене матча «Авангард» — «Салават Юлаев» 12 января из-за 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе.https://t.co/8P3bXPA00l — КХЛ (@khl) January 10, 2022

Дело в том, что многие клубы против того, чтобы сократили первый раунд плей-офф. Играть должны, как договаривались, до четырех побед, а не до трех. Возможно ли оставить матчи на вылет в прежнем формате? Постараться можно. Только больше уже никаких переносов, а то накануне отменили игру «Авангард» — «Салават Юлаев» из-за проблем в составе башкирского клуба. И зачем? Ребята из «Тороса» и «Толпара» постарались бы показать себя.

Финансовый расклад

В московском «Динамо» и правда новые времена. Накануне генеральный директор клуба Михаил Тюркин объяснил про все долги, которые появились у команды. Раньше на диалог рассчитывать не приходилось. В лучшем случае косо смотрели, в худшем — орали бы что-то типа «кто заказал, сейчас у всех проблемы». Теперь все иначе. Руководитель клуба утверждает, что никакого серьезного кризиса нет. Действительно, задержки по выплатам существуют. Правда, уже в ближайшие четыре дня выплаты по контрактам будут произведены. Михаил Тюркин подчеркнул, что в нынешнее время пауза в выплатах на полтора месяца — это мелочь. Согласен, если речь идет о клубах среднего уровня. В «Ак Барсе», ЦСКА, СКА, «Металлурге» и даже «Северстали» такого не бывает. Не существует никаких задержек. С бонусами кое-где могут по датам согласовывать, но только не исполнение контрактов. Впрочем, если через четыре дня решат вопрос, то про это можно забыть.

Что касается выплат за прошлый сезон, то и этот вопрос решится в ближайшее время. Напомним, что КХЛ разрешила клубу отдать долги тремя траншами, уже остался только один. Недопонимание вышло с третьим пунктом. Хоккеисты были уверены, что премии за победы во время сезона должны выплачиваться регулярно, по крайней мере раз в месяц. Руководство бело-голубых считает, что эти бонусы отдают только после окончания сезона. Как они летом на собрании не поняли друг друга? Это вопрос коммуникации. Но важно понимать, что генеральный директор не отказывается от выполнения обязательств, все записывается и учитывается, так что хоккеисты получат деньги, только не прямо сейчас, а когда завершится сезон. Что же, с такими контрактами можно прожить и без премий до весны. Главное же, что в «Динамо» признали проблему, все объяснили и вопросов не осталось. Никто ничего не сможет придумать.

Контракты

В ЦСКА, видимо, знают, что и в следующее межсезонье на рынке будет не так весело, как в допандемийные времена. Клуб продлил соглашение с двумя иностранцами. Учитывая, что соглашение с вратарем Адамом Рейдеборном будет действовать еще сезон, армейцы уже скомплектовали большую часть своей легионерской бригады. Новые контракты получили защитник Клас Дальбек и нападающий Лукас Валльмарк. Не поторопились ли в клубе?

Шведский форвард превзошел ожидания. В КХЛ он приехал после ужасного сезона, когда сыграл в двух клубах НХЛ, но не забросил ни одной шайбы. Более-менее получалось в сезоне-2019/20 в «Каролине», а после обмена во «Флориду» все пошло кувырком. Лукас был быстро обменян в «Чикаго», но затем снова вернулся в состав «Пантер». В КХЛ дают адаптироваться, и если поначалу были вопросы, что за игрока привезли в клуб, то потом они исчезли. Это крепкий европеец, приличного уровня. Может быть, не такой звездный, ведь были у нас и более крутые шведы, но дело свое знает. Немного огорчает, что он провел лишь 31 матч в нынешнем сезоне, у Валльмарка было два отрезка, когда он пропускал по несколько игр. Неплохой центр, может быть, в жирные времена европеец не смог претендовать на место в первом звене претендента на Кубок Гагарина, но сейчас выбор невелик.

Дальбек — довольно крепкий защитник со своими козырями. Прошлым летом, когда в ЦСКА была большая чистка иностранцев, по нему вопросов не было — Клас остался в команде. Да и в 2020 году ему моментально выписали двухлетнее соглашение, не сомневаясь в квалификации. Хоккеист не выделяется на льду, не лезет в атаку, но чрезвычайно полезен в своей зоне. Таким образом, у армейцев осталось всего два места под иностранцев. Джона Гилмора оставили от безысходности, ему изначально не предложили ничего, но потом все-таки заключили контракт. Юаким Нордстрем пока совершенно не впечатляет.