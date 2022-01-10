ЦСКА и «Крылья Советов» против топ-клубов НХЛ.

После Суперсерий 1972 и 1974 годов миф о непобедимости канадских профессионалов растворился сам собой. В Северной Америке задумались о новом формате противостояния. В итоге летом 1975-го между руководством НХЛ и Федерацией хоккея СССР была достигнута договоренность о проведении серии матчей на уровне клубов трех стран.

Организаторы предпочли провести встречи не в сентябре, когда хоккеисты НХЛ только выходят из отпусков, а по ходу регулярного чемпионата. Представлять советский хоккей за океаном отправили два сильнейших на тот момент клуба страны — ЦСКА и «Крылья Советов». Гости настолько успешно справились с задачей, что покорили своей игрой североамериканских болельщиков.

Отказали даже «Детройту» и «Торонто»!

«Мечта сбылась, и произойдет наиболее объективное испытание сил в мировом хоккее! Две сентябрьские серии 1972 и 1974 годов между сборными СССР и Канады были лишь репетицией, а настоящее выяснение отношений будет сейчас, в декабре — январе, в матчах лучших клубов», — заявлял накануне игр президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл.

В Северной Америке очень серьезно готовились к новой серии. Билеты было трудно достать практически на все матчи, а лига очень скрупулезно подошла к выбору клубов, которые смогли бы достойно сразиться с советскими командами. В праве сыграть с ЦСКА или «Крыльями Советов» было отказано даже «Детройту» и «Торонто», которые, несмотря на огромный исторический вес, переживали на тот момент не лучшие времена.

В НХЛ решили, что максимально конкурентоспособными станут «Филадельфия», «Баффало», «Монреаль», «Айлендерс», «Питтсбург», «Чикаго», «Бостон» и «Рейнджерс». По договоренности с организаторами ЦСКА и «Крылья Советов» получили право дополнить свои составы семью игроками на двоих из других советских команд.

Армейцы, которых тренировал Константин Локтев, усилились московскими динамовцами Валерием Васильевым и Александром Мальцевым, а также форвардом ленинградского СКА Вячеславом Солодухиным.

«Крылья» под руководством старшего тренера сборной Бориса Кулагина — спартаковцами Юрием Ляпкиным, Виктором Шалимовым, Владимиром Шадриным и Александром Якушевым. В тренерский штаб команды ввели наставника московского «Динамо» Владимира Юрзинова, помогавшего вместе с Локтевым в сборной Кулагину.

Политика и судьи

Разумеется, это противостояние не могло не носить политического окраса. Местные болельщики активно заготавливали антикоммунистические плакаты для матчей, а самые жесткие парни лиги в лице хоккеистов «Филадельфии» готовились к настоящей войне. И пусть хозяева встречали своих гостей со всеми почестями, это совершенно не означало, что так же будет на льду.

Кэмпбелл даже был вынужден разослать специальное письмо в адрес руководителей клубов НХЛ. В нем он сообщил об особом беспокойстве гостей относительно возможных проявлений агрессии на льду со стороны канадских хоккеистов. «Руководство советских команд в курсе той кампании по пресечению грубости, которая проводилась нашей лигой в течение последних двух лет. Вполне понятна их озабоченность в этом вопросе еще и потому, что почти каждый игрок из состава двух клубов является кандидатом в олимпийскую сборную СССР, которая будет отстаивать свой титул чемпиона в любительском хоккее на Олимпийских играх в феврале 1976 года в Инсбруке», — отмечалось в послании.

Особое внимание было уделено судейству. Было принято решение, что игры серии обслужат не только судьи НХЛ, но и советские рефери Виктор Домбровский и Юрий Карандин. Несмотря на всю предусмотрительность, обойтись без скандальных ситуаций не удалось. Во многом благодаря «Филадельфии», которую тогда ненавидели практически все команды НХЛ и называли «хулиганами с Брод-стрит». Однако обо всем по порядку. Вспомним самые яркие события той знаменитой серии, которая стала настоящим подарком для хоккейных гурманов во всем мире.

Новый год в Монреале и лучший матч 20-го века

Результаты матчей ЦСКА:

28 декабря. Рейнджерс — ЦСКА — 3:7 (Нью-Йорк, 17500 зрителей). Голы: Викерс, Жильбер, Ф.Эспозито — Александров. Викулов (2), Харламов, Петров (2), Михайлов.

31 декабря. Монреаль — ЦСКА — 3:3 (Монреаль, 18975 зрителей). Голы: Шатт, Ламбер, Курнуайе — Михайлов, Харламов, Александров.

8 января. Бостон — ЦСКА — 2:5 (Бостон, 15000 зрителей). Голы: Форбс, Раттель — Харламов (2), Мальцев, Цыганков, Александров.

11 января. Филадельфия — ЦСКА — 4:1 (Филадельфия, 17077 зрителей). Голы: Лич, Маклейш, Джо Уотсон, Гудинаф — Кутергин.

Лучшие бомбардиры ЦСКА: Харламов — 7 (4+3) очков, Александров — 6 (3+3), Петров — 5 (2+3), Михайлов — 5 (2+3).

Битва «Монреаля» и ЦСКА началась 1 января по московскому времени. До сих пор многие болельщики и специалисты считают этот матч лучшим в истории мирового хоккея. Армейцы прибыли в Канаду после уверенной победы над «Рейнджерс» (7:3), но на легендарном «Форуме» им пришлось несладко.

Хозяева превосходили команду Локтева во многих компонентах. Если бы не Владислав Третьяк, который тогда творил чудеса в воротах, итоговый счет мог быть разгромным. Несмотря на большую разницу по количеству бросков (38-13), ЦСКА благодаря шайбам Валерия Харламова и Бориса Александрова сумел отыграться с 1:3 и добиться боевой ничьи.

Тогдашний тренер «Монреаля» Скотти Боумэн после встречи сказал о Третьяке следующее: «Этот русский лейтенант украл у нас победу». После матча вся арена аплодировала голкиперу. Тот «Монреаль» находился на пике формы и в том же 1976-м вернул себе после двухлетнего перерыва Кубок Стэнли.

У «Канадиенс» был восхитительный состав: Ги Лефлер, Пит Маховлич, Жак Лемер, Серж Савар, Ги Лапойнт, Ларри Робинсон. «В то время в советской прессе было много материалов о «Монреале», «Торонто» и «Детройте», но в основном писали о «Монреале». Мы рассматривали его в качестве главной команды НХЛ и знали обо всех великих игроках», — признавался Борис Михайлов.

Интересно, что ЦСКА мог даже выиграть тот матч, однако бросок Владимира Попова в конце встречи угодил в перекладину. «Эти шестьдесят минут были лучшим хоккейным противостоянием, в котором я когда-либо принимал участие. С точки зрения голевых ситуаций, владения шайбой, стратегии и всего прочего», — спустя годы признавался форвард Маховлич.

Особенной похвалы игра армейцев удостоилась от защитника «Канадиенс» Сержа Савара: «В новогодний вечер бог был советским! Перед матчем у нас было что-то около недели для подготовки. Календарь НХЛ специально составили именно так. Боумен отлично знал советский хоккей и старался внушить нам мысль, что играть придется с лучшей командой Европы. В составе ЦСКА самым известным был Третьяк, но меня впечатлил и Харламов — его скорость, работа с шайбой. Пожалуй, он в этих компонентах был лучшим в мире».

Антирекорд «Крыльев Советов»

Результаты матчей «Крыльев Советов»:

29 декабря. Питтсбург — Крылья Советов — 4:7 (Питтсбург, 13218 зрителей). Голы: Ляруш, Шок, Уилкинс, Моррисон — Анисин, Шадрин (2), Шалимов, Якушев, Репнев, Ляпкин.

4 января. Баффало — Крылья Советов — 12:6 (Баффало, 16400 зрителей). Голы: Гевремон, Перро, Мартин (2), Лоренц, Робер, Кораб, Гейр (2), Макнаб, Стэнфилд, Спенсер — Репнев (2), Капустин (2), Шалимов, Лебедев.

7 января. Чикаго — Крылья Советов — 2:4 (Чикаго, 18500 зрителей). Голы: Редмонд, Д.Халл — Терехин, Капустин, Шалимов, Ляпкин.

10 января. Айлендерс — Крылья Советов — 1:2 (Нью-Йорк, 14865 зрителей). Голы: Троттье — Шалимов, Анисин.

Лучшие бомбардиры «Крыльев Советов»: Шалимов — 8 (4+4), Ляпкин — 6 (3+3), Капустин — 5 (3+2).

После матча с «Монреалем» ЦСКА получил отличную возможность расслабленно отпраздновать Новый год и хорошо провести время. Коллектив отправился на торжественный прием в советское генконсульство, а следующая игра против «Бостона» была назначена на 8 января. Календарь серии для московских команд был составлен весьма щадящий: ЦСКА проводил четыре матча за 15 дней, «Крылья Советов» — за 13. 4 января команду Кулагина ждала встреча с «Баффало».

В рамках подготовки к следующему сопернику игроки «Крыльев» посетили матч «Сэйбрз» против «Лос-Анджелеса» и стали свидетелями поражения «Клинков» со счетом 6:9. Игра «Баффало» не произвела особого впечатления на советских хоккеистов, но недооценивать американцев не стоило. Несмотря на небольшой спад в декабре, «Сэйбрз» начали чемпионат с восьми побед подряд, а из первых 20 матчей проиграли только три. Команда очень много забивала и смогла это продемонстрировать в игре против «Крыльев Советов».

Защитник Владимир Крикунов, отыгравший за «Крылья» один сезон, годы спустя называл единственную причину поражения: «Баффало» мы продули по собственной дурости. Посмотрели накануне, как они ползают по льду против «Лос-Анджелеса», и решили, что обыграем их одной левой. А американцы вышли на лед и принялись летать. Мы не знали, в какую сторону бежать, кого хватать. Скандал, помню, был грандиозный. Мол, как могли столько пропустить? Пришлось реабилитироваться в следующих матчах".

Встреча в Баффало закончилась с веселым счетом 12:6. Это самое крупное поражение советской (российской) команды за всю историю матчей с клубами НХЛ. После пятой пропущенной шайбы Кулагин отправил на лавку вратаря Александра Сидельникова, но через несколько минут вернул его обратно. Это было похоже на агонию, а «Сэйбрз» тем временем полностью контролировали игру и даже не собирались сбавлять обороты. Возможно, «Крылья» почувствовали себя слишком самоуверенно после победы над «Питтсбургом» (7:4). В любом случае пощечина в Баффало пошла команде на пользу, а в следующих матчах были обыграны «Чикаго» и «Айлендерс».

Война в Филадельфии и уход в раздевалку

Встреча действующего чемпиона СССР и обладателя Кубка Стэнли наделала много шума. Матч в Филадельфии запомнился в первую очередь не поражением ЦСКА (1:4), а чрезмерной жесткостью со стороны хоккеистов «Флайерз». На 11-й минуте защитник Эд ван Импе выскочил со скамейки штрафников и атаковал Валерия Харламова, который даже не владел шайбой. Судя по всему, советский форвард на какое-то время потерял сознание. Сам он потом вспоминал, что не мог встать, но заставил себя приподняться, потому что знал, что по телевизору это может увидеть мама.

После того как главный судья Ллойд Гилмор посчитал атаку полностью легитимной, Локтев сначала не вывел команду на вбрасывание, за что рефери назначил двухминутный штраф, а потом увел своих ребят в знак протеста в раздевалку. Советских хоккеистов не было на льду 16 минут. Происходящее в матче было похоже на холодную войну прямо на льду. «Мы никогда не играли против таких хоккейных животных», — заявил на пресс-конференции тренер армейцев. Матч хоть и доиграли, но хоккея в нем было мало.

«Каждого из нас могли ударить сзади, подцепить клюшкой, пнуть коньком — ну какой же это спорт? Не забывайте еще и о том, что меньше чем через месяц нам предстояло участвовать в олимпийском турнире. Тренеры строго-настрого запретили игрокам ввязываться в стычки. Мы должны были вернуться домой в полном здравии, а не искалеченными. Только после долгих заверений хозяев в том, что игра будет продолжаться в рамках правил, наша команда вернулась на площадку. Вернулась без всякого настроения. У нас словно все погасло внутри, мы не играли, а доигрывали» — писал в своей книге Третьяк.

«Филадельфию» раскритиковали даже североамериканские СМИ, хотя для «Летчиков» в те времена это было довольно привычным делом. Главным идеологом команды был ее наставник Фред Широ. «Запугивание — важный элемент игры. Многие хоккеисты добились бы большего, если бы не боялись драк. На чистом льду они короли и забивают много голов, но стоит их хорошенько припугнуть — и они не торопятся выходить с шайбой из средней зоны», — говорил канадец.

Интересно, что Широ еще с 60-х годов внимательно следил за советским хоккеем. Ездил в СССР, учился по конспектам Тарасова и изучал русскоязычную хоккейную литературу. И все же на льду он зачастую отдавал предпочтение другим методам, не делая ставку на комбинационный хоккей.

Итоги для советских команд

Суперсерия-1975/76 прошла с явным преимуществом ЦСКА и «Крыльев Советов»: пять матчей они выиграли, один свели вничью и лишь в двух случаях ушли с площадки побежденными. Организаторы попросили команды еще и сыграть между собой в вашингтонском «Кэпитал-Центре». Та встреча закончилась боевой ничьей (7:7). Заокеанские журналисты щедро одаривали комплиментами советских хоккеистов, а по телевизору неоднократно показывали лучшие моменты встреч. Особенно феноменальный гол Харламова в ворота «Рейнджерс», который в одиночку разобрался с нью-йоркской командой.

14 января 1976 года все полным составом возвращались в Москву — на борту самолета царило прекрасное настроение. И дело даже не только в отличных результатах выездного турне, а еще и в том, что в тот день 28 лет исполнилось Харламову. У хоккеистов от того путешествия в Северную Америку остались исключительно положительные воспоминания.

«Мне запомнился красивый хоккей, который мы показали американской и канадской публике. Мы ей открыли советский размашистый комбинационный стиль, а сами познакомились с чисто канадским силовым. Больше всего в НХЛ поразила обалденная отдача игроков. А еще — организация. Такого уровня мы себе и представить не могли! Одни раздевалки чего стоили — земля и небо по сравнению с нашими. Мы ведь и форму сами стирали, а там — специальные люди в стиральных машинах. Это сейчас для нас норма, а тогда мы были в шоке», — говорил бывший нападающий «Крыльев» Геннадий Маслов.

Впоследствии за океаном против клубов НХЛ играли и другие клубы — «Спартак», московское и рижское «Динамо», «Химик». Однако матчи, состоявшиеся в Суперсерии-1975/76, навсегда останутся особенными, потому что были первыми и самыми эмоциональными.