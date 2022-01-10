Остановка чемпионата убьет его. КХЛ должна продолжать турнир

Обзор дня Алексея Шевченко.

Выбор

Часть руководителей КХЛ (и эта часть может принимать решения) настроена на то, чтобы приостановить чемпионат. Мотивация их понятна. В некоторых клубах вываливаются из процесса по 10-20 игроков, каждый день кто-то сдает положительные тесты, посмотрите, например, на составы «Спартака» и «Витязя» в воскресенье. Есть мнение «пусть все переболеют и начнем снова играть» или «может быть, отменят Олимпиаду и тогда доиграем». Но споры еще идут. Есть и те, кто против остановки турнира. Их аргументы — пауза губительна, так как нет гарантии, что через две недели все пройдет и клубы перестанут болеть. Кроме того, перед сезоном были договоренности, что в случае проблем клубы начинают использовать свои резервы, привлекать ребят из ВХЛ и МХЛ. Или, как минское «Динамо», выходят на лед в сокращенном составе.

Отношу себя к тем, кто против остановки. Пауза не даст ровным счетом ничего. И неправы те, кто стал переносить игры. Почему же в прошлом сезоне, когда болели гораздо жестче, с пневмонией и прочими неприятными особенностями, клубы выходили из положения? Напомню, что и богатые клубы, такие как СКА и «Ак Барс», привлекали ребят из ВХЛ и МХЛ. Сейчас же, например, ЦСКА отказывается это делать. Да, у них выпала и «Звезда», но есть клуб МХЛ. В конце концов, можно набрать три пары защитников, двух вратарей и десять форвардов. Ничего не страшного не произойдет. Наоборот, переживать за этих пацанов будут больше. Нельзя надеяться и на то, что «сейчас все переболеют», так как в каких-то клубах еще эпидемии не было и она может начаться во время плей-офф.

Отмена Олимпиады пошла бы на пользу, но ее не отменили. И вряд ли действительно откажутся от проведения, как же на это можно закладываться? Остановка убьет чемпионат. Да, непонятно, что делать с перенесенными матчами. Но их пока не так много, чтобы начался настоящий крах. Лига, одумайся! Пусть клубы играют. Даже сейчас финансовые потери велики, а в случае паузы они станут катастрофическими.

Проблемы

У московского «Динамо» не только поражение в матче против «Нефтехимика», травма ведущего форварда Станислава Галиева, но и гораздо более серьезные проблемы. И они опять финансовые. С начала сезона хоккеисты не видели премиальных, приостановлены платежи по бонусам за прошлый сезон (кстати, там ведь была дорожная карта, но про нее благополучно забыли), не выплачивают зарплаты. Задержка по окладам пока не такая существенная — всего полтора месяца, но она есть. Эта ситуация выводит бело-голубых из числа клубов, которые могут бороться за кубок. Потому что в нормальных командах правильно работают все системы, там исключено подобное. А когда серьезный клуб позволяет себе так вольно обходиться с контрактами, то это сказывается на льду. Да и уже видно, что команда не в лучшем состоянии, а предъявлять хоккеистам какие-то претензии странно. Если руководство работает плохо, то почему игроки должны трудиться идеально?

Никто не понимает, что именно происходит с финансированием клуба. Ведь в динамовской структуре вечная неразбериха, слишком много начальников, некоторых из которых видно лишь в тот момент, когда клуб на первом месте и выигрывает. Никаких задержек и быть не должно, клуб даже сократил то, что никак нельзя было сокращать, ради оздоровления обстановки. Например, уничтожили фарм-клуб. Но жить лучше не стало. Конечно, руководители могут входить в раздевалку и уверять, что «трудности временные и скоро все отдадут». Но веры нет, ведь некоторые финансовые обязательства не выполнены с прошлого сезона. Да и все уже знают, что прогнозировать будущее «Динамо» можно только примерно на 24 часа, не больше.

Разборки

В КХЛ едва не сорвали еще один матч. «Барыс» слишком сильно понадеялся на погоду и службы аэропорта в Магнитогорске, едва не опоздав к началу встречи против «Металлурга». Говорят, что встречу перенесли бы на 19 часов по местному времени. Хорошо, но очень странно, что казахстанский клуб почти сутки просидел в Челябинске, хотя мог бы доехать на автобусе до места игры. И еще отдохнуть перед матчем. Зачем нужна лишняя нервотрепка, не совсем понятно.

Однако психовали, видимо, только хозяева. Команда Юрия Михайлиса блестяще провела матч против мощного соперника, добившись победы в овертайме. Вечером того же дня «Нефтехимик» показал агрессивный хоккей и взял максимум баллов против «Динамо». А рано утром хоккеисты «Амура» уступили «Спартаку».

На «Востоке» теперь только какое-то чудо поможет «Автомобилисту» с попаданием в плей-офф. Даже если они выиграют все свои отложенные матчи, то все равно будут отставать от «Барыса». И в этих играх еще нужно победить, а учитывая состояние команды, сделать это будет весьма непросто. Жаль хабаровский клуб. Сыграй они против «Сибири» успешнее, то все бы запуталось. Вместо этого поражение, а сыгранных матчей гораздо больше, чем у всех конкурентов. Отметим нижнекамцев. Выше седьмого места они вряд ли поднимутся, однако все равно их результат восхитительный. С таким бюджетом и составом клуб набрал 50 баллов, хотя едва ли не беднее всех в конференции.