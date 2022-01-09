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Чемпионат КХЛ может быть приостановлен из-за роста заболеваемости коронавирусом

9 января, 23:45
Пустая «ЦСКА Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Пустая «ЦСКА Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Регулярный чемпионат КХЛ может быть поставлен на паузу из-за роста заболеваемости коронавирусом во многих командах.

Завтра в лиге состоится совещание, после которого будет принято решение о продолжении турнира в штатном режиме или о его временной остановке.

С начала месяца были отменены 8 игр КХЛ: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта. В нем предусмотрена пауза с 24 января по 21 февраля на время хоккейного турнира Олимпиады в Пекине (9 — 20 февраля).

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Алексей Шевченко все материалы автора
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