Чемпионат КХЛ может быть приостановлен из-за роста заболеваемости коронавирусом

Регулярный чемпионат КХЛ может быть поставлен на паузу из-за роста заболеваемости коронавирусом во многих командах.

Завтра в лиге состоится совещание, после которого будет принято решение о продолжении турнира в штатном режиме или о его временной остановке.

С начала месяца были отменены 8 игр КХЛ: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта. В нем предусмотрена пауза с 24 января по 21 февраля на время хоккейного турнира Олимпиады в Пекине (9 — 20 февраля).