А если бы на арену в Казахстане ворвались люди с оружием? КХЛ не имела права подвергать хоккеистов «Металлурга» опасности

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

В КХЛ прошел матч между «Барысом» и «Металлургом», хотя не было никаких оснований его проводить. И то, что игра состоялась, — самый серьезный удар по репутации лиги. Явно и некрасиво нарушен основной пункт регламента. Четко сказано, что «в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матча запрещается». И нигде нет сносок про «давайте будем гибкими в каждом конкретном случае» или «команды были готовы играть».

Какой тогда смысл в главном документе лиги? Почему бы тогда «Ак Барсу» на следующую игру не выпустить семь легионеров? Завтра команде Дмитрия Квартальнова встречаться с «Адмиралом», так пусть выпускает семь иностранцев, а Леонид Тамбиев взамен привезет еще каких-нибудь новичков. Да что значит дедлайн прошел? Надо быть гибкими. Отсутствие регламента вообще сделает наш чемпионат непредсказуемым.

Прекрасно понимаю возмущение руководителя «Металлурга» Сергея Ласькова. И не могу понять руководство КХЛ. Да какая разница, что основные проблемы в Казахстане были на юге страны? Мало ли где могло рвануть. Если в Нурсултане все было спокойно, то почему отключили интернет, остановили общественный транспорт и объявили режим ЧП? Зачем подвергать ненужной опасности хоккеистов целого клуба? И неважно какого. Будь на месте уральцев «Авангард», «Куньлунь» или «Торпедо» — ни в коем случае нельзя было играть. Потому что могло произойти все что угодно.

Лично я смотрел матч не потому, что мне был интересен результат. Волновался, чтобы на территорию арены не ворвался кто-нибудь с оружием. Это чужая страна, со своими проблемами, как можно говорить, что «сложности только в Алма-Ате, а в Нурсултане все спокойно»?

Печально и то, что на основной документ КХЛ плюют уже не первый раз в сезоне. Отложенная дисквалификация Ипа, техническое поражение «Салавату Юлаеву» при переносе матча «Автомобилиста» в такой же ситуации, теперь вопиющий случай с игрой «Барыс» — «Металлург». Отмените тогда регламент — это будет честно. Правда, тогда и штрафы не получится собирать. Я бы на месте клубов не платил.

Поражение

«Сочи» потерпел пятое поражение подряд. Уже и речи не идет о том, чтобы попасть в плей-офф (в это и так не верилось), все дальше и дальше девятое место (было бы отличным результатом), команду уже обошел «Витязь» и может догнать рижское «Динамо».

Конечно, есть объективные причины для таких результатов. Потеря Ивана Мищенко в последний день дедлайна серьезно сказалась на обороне. У тренера всего шесть защитников, к трем из которых были серьезные вопросы по игре. Но для Назарова это не должно быть сюрпризом. Он прекрасно знал, в какую команду идет. И обещал битву в каждой встрече, отсутствие «унылого хоккея» и борьбу. Ничего этого нет в последних матчах. Команда уступает, не прикладывая сверхусилий.

Еще больше непонятно, почему Назаров не остановился и продолжает давать резонансные интервью. То есть понятно, когда он говорит про хоккей, разбирает действия своих парней, объясняет, почему запретил бутерброды в раздевалке (очень правильное решение), но на этом все. Комментировать иные события он просто не имеет права.

Мысли о России, о других клубах или о власти отвлекают тренера от основной работы. И надо от чего-то отказываться, если ты на месте, где надо показать себя с лучшей стороны. Мне очень нравилось то, что делал тренер сразу после своего назначения. Скептики говорили, что на длинной дистанции Назаров не способен приносить результат. И пока они, к сожалению, правы. Андрею Викторовичу стоит задуматься о том, как он себя ведет. Потому что уже к его интервью появляются вопросы и у тех, кто может повлиять на новый контракт тренера. А это сигнал. Да и пять поражений подряд — повод больше посидеть над видео, а не вникать в ситуации, которые «Сочи» не касаются.

Разгром

Даже непонятно, как смотреть на «Йокерит» после матча, который накануне прошел в Хельсинки. Команда Лаури Марьямяки не просто победила, а разгромила очень сильного соперника, одного из лидеров конференции. Победа 5:1 над «Динамо» — это повод пристальней посмотреть на «джокеров».

Проблема в том, что мы следим за клубом с самого начала чемпионата, а коллектив из Хельсинки остается вне логики. Финны 26 декабря, играя тем же составом, были уничтожены дома «Авангардом» — 1:5. В чем там дело? В настроении? В подготовке к матчу? Поели чего-нибудь?

Бывает, что финны пользуются чужими ошибками, но с таким выдающимся процентом реализации, что молча восхищаются. При этом уже неоднократно были игры, в котором команда ломалась от давления соперника. Далеко ходить не будем, но в декабре в Минске они уступили 3:5 только из-за характера, в какой-то момент просто испугались постоянных атак соперника и не смогли поднять головы.

Сейчас «Йокерит» на третьем месте в таблице «Запада». Легко могут быть первыми, но из четверки точно не вылетят. И на кого бы они ни попали в первом раунде, спрогнозировать исход серии будет невозможно. Команда может легко вынести «Спартак» (это соперник на сегодняшний день), но никто не удивится вылету даже со счетом 0-4 в серии. Кажется, что главный тренер финского клуба, когда стоит на скамейке, сам не понимает, чем все закончится. И найти закономерность Марьямяки тоже не может.