«Русские очень эмоциональны». Интервью с финном, поигравшим с Малкиным и Кросби и бравшим Кубок Гагарина

Бывший форвард «Ак Барса» Янне Песонен — о величии Зарипова, своей карьере и игре в НХЛ.

Финский нападающий Янне Песонен — один из ярчайших легионеров ранней КХЛ. Приехав в «Ак Барс» в начале сезона-2009/10, он с ходу выиграл с казанцами Кубок Гагарина. А всего отыграл за «барсов» четыре с половиной сезона.

В интервью «СЭ» завершивший карьеру в 2020 году нападающий вспомнил об игре в Казани и Питтсбурге, рассказал об особенностях игры в европейских странах и поделился планами на будущее.

Русские очень чтят традиции

— Вы провели четыре отличных сезона в КХЛ, выиграли в первый же год Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Почему уехали из России? И были ли у вас предложения от других клубов КХЛ?

­ — Да, у меня была парочка предложений, но я чувствовал, что хочу новых испытаний. «Ак Барс» стал для меня родным клубом в КХЛ, и я не хотел переходить в России в другую команду.

Я играл с Оскаром Мюллером в Казани, он порекомендовал мне «Шеллефтео», где выступал до этого. И я очень хотел выиграть чемпионат в шведской лиге тоже. Мы были очень близки к этому, два года подряд выходили в финал, но оба раза проиграли. Но потом после сезона в Швейцарии я вернулся в Швецию в «Векше», и нам удалось победить. Поэтому мечта сбылась.

— Вы застали в «Ак Барсе» Алексея Морозова на пике его карьеры.

— Алексей был великим игроком — имею в виду в том числе и ментальную составляющую. Не только на льду, но и вне его он был потрясающим человеком. Он был нашим лидером в раздевалке. У меня только хорошие воспоминания, связанные с ним.

— Были ли у вас трудности с языком?

— Сначала, конечно, было тяжело. У нас в команде была всего пара человек, кто говорил на английском хорошо. Морозов, который играл в Америке, и Зинэтула Билялетдинов, один из лучших тренеров в моей жизни. Но позже я начал немного учить русский, и к концу моей карьеры в России я мог немного говорить с ребятами на русском. Когда ходил куда-нибудь в кафе поесть, мог объясниться. Это немного упростило мою жизнь.

— Что-нибудь можете сказать на русском?

— Конечно! (По-русски.)

— Удалось ли выучить что-нибудь на татарском?

— Нет, к сожалению. Для меня было большим испытанием немного выучить русский.

— Чем отличается менталитет финнов и русских?

— Финны немного более закрытые. Русские очень эмоциональные, это можно услышать, когда человек говорит, ты можешь понять эмоции человека во время разговора. Мне это нравится, что люди так просто выражают свои эмоции во время обычной беседы. Также русские очень чтят традиции.

— Бываете в России после того, как уехали в КХЛ?

— Последний раз был, когда играл за сборную. Думал приехать в Россию еще, был вариант прошлым летом во время Евро, но не получилось. Особенно хочу снова посетить Казань.

Янне Песонен атакует ворота «Трактора». Фото photo.khl.ru

Зарипов рыбачил до победного

— Еще одна легенда «Ак Барса» — Данис Зарипов. Помните какую-то яркую историю, связанную с ним?

— Как-то у нас был тренировочный лагерь в Финляндии, предсезонные игры. И я позвал ребят порыбачить. Это очень известное в Финляндии место для рыбалки. Сначала она немного не шла, и Данис не поймал ни одной рыбы за весь день. Он был немного расстроен из-за этого. И я сказал одному из ребят: «Ты должен помочь Данису поймать рыбу, показать ему лучшее место».

Он очень терпеливый. После нескольких попыток ему все-таки удалось поймать рыбу. Какой он тогда был счастливый! Эта ситуация характеризует его как человека, который не сдается ни в чем. Он рыбачил до победного. Точно так же и в хоккее: идет до конца и никогда не сдается. Вот так можно проследить всю карьеру Даниса через одну рыбалку.

— У вас в Instagram можно увидеть очень много фотографий с рыбалки.

— Это началось еще с детства. Мои дедушка и дяди очень любят рыбалку. В моем родном городе очень много хороших мест, я начал ездить на нее лет с шести-семи и до сих пор этим увлекаюсь.

— Часто бывали на рыбалке в России?

— Когда играл, ни разу не ездил. Но пару раз был на Кольском полуострове, это в Мурманской области. Туда нужно лететь на вертолете, там обычно ловят красную рыбу. В этом месте почти не живут люди, там дикая природа вокруг тебя, потрясающее место.

— С кем-то из хоккеистов рыбачите вместе?

— Один из моих друзей, с кем ездим на рыбалку, — Теему Хартикайнен. Каждое лето рыбачим вместе.

— Вы играли с ним вместе в сборной, играли против него и его «Салавата». Что для вас лучше?

— Безусловно, круче играть вместе. Он потрясающий хоккеист. Не удивлен, что он достиг таких высот. Могу только пожелать ему выиграть Кубок Гагарина. Знаю, что это большая мечта для него. У «Салавата» сейчас сильная команда, у них действительно есть шанс на кубок.

Янне Песонен с Кубком Гагарина. Фото Татьяна Дорогутина, —

В «Питтсбурге» было мало шансов

— За свою карьеру вы поиграли в Европе в Финляндии, Швеции, России и Швейцарии. Чем отличается хоккей в разных лигах?

— Шведские команды больше играют с шайбой, много ее контролируют. Это активный, агрессивный и быстрый хоккей, который мне очень нравится.

Швейцарская лига тоже очень хороша, многие не до конца понимают, насколько там сильные хоккеисты. Много топ-игроков из числа тех, кто не выступает в НХЛ. Да, средний возраст в швейцарской лиге намного выше, чем в остальных европейских чемпионатах. Но это потому, что в там выступают хоккеисты на пике карьеры — в их лучшие годы.

Лучшие игроки из Финляндии и Швеции уезжают в НХЛ, но для остальных следующая ступень — это Россия или Швейцария. КХЛ — сильнейшая лига в Европе. Все российские команды тренируются очень много. И хоккеисты в хорошем состоянии: очень много перелетов, матчей, действительно тяжелых матчей. Ты должен быть хорошо готов физически, чтобы играть в КХЛ. Это большое испытание, это нелегко, для меня было так же.

Я приехал в Россию из Северной Америки, где провел год, больше времени выступал в АХЛ. Уровень мастерства в НХЛ и КХЛ не настолько отличался. Размер хоккейной площадки был больше, чем в Северной Америке. Но у нас было очень много потрясающих игроков: Морозов, Зарипов, несколько финских игроков. Илья Никулин был на пике карьеры, прекрасный защитник. Это было действительно испытанием влиться в игру такой команды.

— Почему у вас не получилось закрепиться в НХЛ?

— Я очень хотел играть в НХЛ. Но не нужно забывать, что команда была очень сильна. В том сезоне, когда я был в системе, «Питтсбург» выиграл Кубок Стэнли. Было непросто получить место в основе. Не было большого количества шансов, хотя неплохо играл в их фарм-клубе. Когда ты играешь в четвертом звене, у тебя нет возможности показать все, на что ты способен, и внести вклад в игру, когда выходишь всего на несколько минут. Но, возможно, я просто был недостаточно хорош.

Если бы я остался там еще на год, все могло бы сложиться иначе. Но это уже другая история. Я не жалею ни о чем. Решение поехать в КХЛ было лучшим для меня. Я уже был немолод — 27 лет. Да, для меня это была как будто вторая молодость, я развивался как игрок, когда был чуть старше, чем остальные. И это тоже могло быть одной из причин, почему у меня не вышло в НХЛ. Но, как я уже сказал, если ты достаточно хорош, у тебя будет шанс заиграть там.

— В «Питтсбурге» вы играли вместе с Евгением Малкиным, Сидни Кросби, Марком-Андре Флери. Чем они вам запомнились больше всего?

— Они все отличные ребята. Общался с ними достаточно много, поменьше с Евгением — на тот момент он был в Америке около двух-трех лет и не особо говорил на английском. Сейчас, уверен, у него с этим все хорошо.

Они были настоящими лидерами тогда — я не удивлен, что они до сих пор остаются топами. Горжусь, что знаком с такими потрясающими игроками. Отрезок в «Питтсбурге» был очень важен для меня, потому что я понял, что могу многому научиться у этих ребят.

Мечта — быть спортивным психологом

— Один из главных моментов в вашей карьере — гол в победном для Финляндии финале чемпионата мира 2011 года.

— Это было потрясающе. Я забросил в третьем периоде и сделал счет 4:1. В этот момент я понял, что мы станем чемпионами мира. Это прекрасное чувство. Перед финалом я был рад и в то же время переживал. Но я работал с психологами на протяжении моей карьеры и знал, как готовиться к подобным играм. У меня получалось выбросить переживания из головы — я умел направить энергию в позитивное русло. В голове были мысли: «У нас есть отличный шанс, чтобы выиграть». Ты не думаешь, что произойдет, если проиграешь. Это было испытанием для меня, как я смогу настроить себя перед таким важным матчем. Но у нас получилось справиться с этим волнением, настроить себя правильно, это и было ключом к успеху.

— Когда вы начали думать о завершении карьеры в 2020 году?

— Естественно, ты начинаешь думать об этом, когда становишься старше. Я не был на сто процентов уверен в этом решении. Были мысли поиграть еще, но после того, как появился коронавирус, никто уже не был ни в чем уверен. Также важный фактор — мой сын пошел в школу в тот год. Я уже не хотел никуда далеко уезжать от дома. Да и у меня не было большого количества вариантов. День за днем я начал думать: «Ладно, может, сейчас время для новых испытаний и новой главы в жизни». Чувствовал, что хочу делать что-нибудь еще в своей жизни. О том, чего я достиг как игрок, я не мог даже мечтать, когда был маленьким мальчиком. Я встретил столько потрясающих людей, у меня столько друзей в хоккейном мире, я пожил во многих странах, городах. Все, что мне остается, — это быть счастливым и благодарным за это.

— Раньше вы говорили, что не знаете, чем будете заниматься после завершения карьеры, что еще не определились. Сейчас понимание есть?

— Да. Начинаю работать тренером по физической подготовке — у меня занимается несколько ребят. Это очень здорово, мне нравится то, что я делаю. Но моя мечта — быть спортивным психологом. Даже необязательно спортивным, я бы с удовольствием работал с теми людьми, кому это необходимо. Сейчас я занимаюсь с некоторыми ребятами, как уже упомянул, это очень вдохновляюще. Я наслаждаюсь тем, что делаю.