Как КХЛ будет доигрывать сезон? Свежие инсайды о ближайшем будущем лиги

Похоже, продолжат сразу с плей-офф.

Новости о сборной России и Олимпиаде потихоньку вытесняют КХЛ из повестки: ближайший месяц все будут обсуждать турнир в Пекине. Президент КХЛ Алексей Морозов допустил возможность того, что в олимпийскую паузу будут проводиться матчи регулярного чемпионата, перенесенные в январе из-за коронавируса. Разрешили проводить соревнования и в ИИХФ. Вот только все идет к тому, что официальных матчей с участием клубов КХЛ во время перерыва на Олимпиаду ждать не стоит.

Как стало известно «СЭ», при наиболее вероятном варианте развития событий регулярный чемпионат не будет доигрываться. Ни во время Олимпиады, ни после нее. Команды, которые набрали больше всего очков по итогам 45 первых матчей, образуют восьмерки сильнейших в каждой конференции. В итоге лига проведет полноценный первый раунд с сериями до четырех побед и с перерывом в один день между двумя домашними играми. За такой вариант, в частности, выступает ЦСКА.

Пары плей-офф в этом случае (после вычетов очков за все матчи после 45-го) будут выглядеть следующим образом:

Западная конференция

СКА (1) — «Динамо» Мн (8)

«Динамо» М (2) — «Спартак» (7)

«Йокерит» (3) — «Локомотив» (6)

ЦСКА (4) — «Северсталь» (5)



Восточная конференция

«Металлург» (1) — «Барыс» (8)

«Трактор» (2) — «Нефтехимик» (7)

«Ак Барс» (3) — «Сибирь» (6)

«Салават Юлаев» (4) — «Авангард» (5)

Возможен и вариант с системой «плей-ин». Если он будет принят, доигрываться регулярка также не будет, а команды, которые занимают места с седьмого по 10-е в каждой из конференций, сразятся между собой за два места в плей-офф. Схемы есть разные: как круговой турнир между четырьмя командами, так и серии до двух побед. За эту систему, что логично, выступают «Торпедо» и «Автомобилист», которые на данный момент не попадают в плей-офф.

При этом большинство клубов выступают против доигровки регулярного чемпионата любой ценой. Ключевые хоккеисты — в сборных, не исключены и новые положительные тесты. Играть ключевые матчи за место в плей-офф или более высокий «посев» вторыми составами мало кто хочет.

Доиграть регулярный чемпионат КХЛ изначально было малореально: некоторым клубам, например, «Автомобилисту» и рижскому «Динамо», надо провести по девять матчей. И если екатеринбуржцы лишились в паузу только немца Мэйсека, то у рижан отсутствует более половины состава. И кем играть?

Решение КХЛ не заканчивать регулярку позволит провести полноценный плей-офф, в котором болельщиков и ждет главное зрелище. А прерывание действия абонементов всегда можно компенсировать неплохими скидками на плей-офф. Хоккея всегда хочется видеть как можно больше, поэтому изначально было желание, чтобы все запланированные матчи регулярного чемпионата состоялись. Но в нынешних реалиях это невозможно — игроки команд продолжают сдавать положительные тесты, и быстро, учитывая ситуацию с новым штаммом «омикрон», дела не наладятся.