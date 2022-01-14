Чемпионат КХЛ остановлен. Когда он возобновится, как и когда его доиграют?
Матч «Адмирала» против «Сибири» вряд ли привлек бы к себе много внимания в обычный игровой день. Но сегодняшняя встреча стала последней в КХЛ перед большим перерывом. Матчи 15, 17, 19 и 21 января были перенесены на неопределенный срок лигой из-за непростой ситуации с коронавирусом — более 100 представителей клубов сдали положительные тесты за последнее время.
Решение продиктовано интересами сборной, которая уже 20 января соберется в Новогорске, а 23-го числа будет объявлен состав на Олимпиаду. При этом президент КХЛ Алексей Морозов уже объявил, что в олимпийскую паузу матчи будут проходить — лига обещала опубликовать обновленный календарь в ближайшее время. По информации «СЭ», это будет сделано после того, как все сборные, которые поедут в Пекин, объявят свои составы.
Когда лига вернется, пока никто точно не знает — в СМИ проскакивала информация о том, что матчи начнутся только в середине февраля, но мне ее не подтвердили. Проблема еще и в том, что клубам осталось доиграть до окончания регулярки разное количество матчей. Если «Трактору», «Амуру» и «Сибири» нужно провести всего по четыре встречи, то, например, «Автомобилисту» и рижскому «Динамо» — по девять. А у последних еще и полсостава отправится на Олимпиаду.
У КХЛ есть только один выход — равномерно распределить игры команд по своему усмотрению и не обращать внимания на недовольство топ-клубов. При том, что некоторые, например «Ак Барс» и СКА, были готовы и сейчас играть молодежью в случае большого количества заболевших игроков.
Больше всего игроков на Олимпиаду ожидаемо отправят СКА и ЦСКА, но у этих клубов есть отличный резерв в виде фарм-клуба. При этом у московских армейцев на Олимпиаду не поедут Дитц, Провольнев, Сергеев, Окулов, у СКА — Токранов, Бурдасов, Воробьев, Кетов, Хуснутдинов. И когда еще давать шанс талантливой молодежи вроде Полтапова, Мичкова и Свечкова?
Самым нелепым решением в этой ситуации будет сокращение регулярки или досрочное ее завершение. Команды играли в сокращенных составах и в прошлом сезоне, и до паузы многие выходили без ряда ведущих игроков, которые сдали положительные тесты. Ничего не случится с ними и если они во время Олимпиады сыграют по три-четыре матча без ведущих игроков. Заодно проверят ближайший резерв на случай форс-мажора в плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|14.01
|12:30
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Адмирал – Сибирь
|3 : 2