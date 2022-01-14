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Сегодня, 16:50

Чемпионат КХЛ остановлен. Когда он возобновится, как и когда его доиграют?

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Регулярный чемпионат КХЛ остановлен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лучший вариант — играть в олимпийскую паузу. Худший — сократить регулярку.

Матч «Адмирала» против «Сибири» вряд ли привлек бы к себе много внимания в обычный игровой день. Но сегодняшняя встреча стала последней в КХЛ перед большим перерывом. Матчи 15, 17, 19 и 21 января были перенесены на неопределенный срок лигой из-за непростой ситуации с коронавирусом — более 100 представителей клубов сдали положительные тесты за последнее время.

Решение продиктовано интересами сборной, которая уже 20 января соберется в Новогорске, а 23-го числа будет объявлен состав на Олимпиаду. При этом президент КХЛ Алексей Морозов уже объявил, что в олимпийскую паузу матчи будут проходить — лига обещала опубликовать обновленный календарь в ближайшее время. По информации «СЭ», это будет сделано после того, как все сборные, которые поедут в Пекин, объявят свои составы.

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Когда лига вернется, пока никто точно не знает — в СМИ проскакивала информация о том, что матчи начнутся только в середине февраля, но мне ее не подтвердили. Проблема еще и в том, что клубам осталось доиграть до окончания регулярки разное количество матчей. Если «Трактору», «Амуру» и «Сибири» нужно провести всего по четыре встречи, то, например, «Автомобилисту» и рижскому «Динамо» — по девять. А у последних еще и полсостава отправится на Олимпиаду.

У КХЛ есть только один выход — равномерно распределить игры команд по своему усмотрению и не обращать внимания на недовольство топ-клубов. При том, что некоторые, например «Ак Барс» и СКА, были готовы и сейчас играть молодежью в случае большого количества заболевших игроков.

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Больше всего игроков на Олимпиаду ожидаемо отправят СКА и ЦСКА, но у этих клубов есть отличный резерв в виде фарм-клуба. При этом у московских армейцев на Олимпиаду не поедут Дитц, Провольнев, Сергеев, Окулов, у СКА — Токранов, Бурдасов, Воробьев, Кетов, Хуснутдинов. И когда еще давать шанс талантливой молодежи вроде Полтапова, Мичкова и Свечкова?

Самым нелепым решением в этой ситуации будет сокращение регулярки или досрочное ее завершение. Команды играли в сокращенных составах и в прошлом сезоне, и до паузы многие выходили без ряда ведущих игроков, которые сдали положительные тесты. Ничего не случится с ними и если они во время Олимпиады сыграют по три-четыре матча без ведущих игроков. Заодно проверят ближайший резерв на случай форс-мажора в плей-офф.

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7 Локомотив 47 23 24 55
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9 Торпедо 47 21 26 49
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11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
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