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КХЛ

Сегодня, 16:30

Кадейкин — в СКА, Шаров — в Уфе. Таблица переходов КХЛ

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Павел Порядин, Александр Шаров, Александр Кадейкин.
Фото «СЭ»
1 мая в КХЛ открылся рынок свободных агентов.

Западная конференция

Восточная конференция
Жирным выделены переходы, которые подтверждены официально.

Западная конференция
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Сергей Федоров
Пришли

-

Ушли

н. Окулов (Локомотив)
СКА
Санкт-Петербург
Главный тренер
Роман Ротенберг
Пришли

н. Кадейкин (СЮ)
н. Зинченко (Витязь)
н. Старков (Витязь)
н. Толчинский
н. О'Делл

Ушли

з. Кирсанов (Витязь)
н. Цицюра (Витязь)
н. Кетов (завершил карьеру)
н. Гусев
н. Яшкин
Локомотив
Ярославль
Главный тренер
Игорь Никитин
Пришли

н. Окулов (ЦСКА)

Ушли

з. Мисюль (Нью-Джерси, НХЛ)
н. Ильенко (Динамо М)
Торпедо
Нижний Новгород
Главный тренер
Игорь Ларионов
Пришли

з. Варлаков (Югра, ВХЛ)

Ушли

з. Буренов (Северсталь)
н. Михеев (Сибирь)
н. Агостино
Динамо
Москва
Главный тренер
Алексей Кудашов
Пришли

з. Пыленков (Северсталь)
н. Ильенко (Локомотив)
н. Пакетт (Динамо Мн)
н. Петухов (Барыс)
н. Морозов (Северсталь)

Ушли

з. Новиков (Баффало, НХЛ)
н. О'Делл
н. Лилья
н. Скоренов (Северсталь)
н. Ефремов (СЮ)
Витязь
Подольск
Главный тренер
Александр Завьялов
Пришли

з. Кирсанов (СКА)
н. Цицюра (СКА)

Ушли

з. Волгин (Амур)
з. Абросимов (Авангард)
н. Зинченко (СКА)
н. Старков (СКА)
Северсталь
Череповец
Главный тренер
Андрей Козырев
Пришли

з. Буренов (Торпедо)
н. Скоренов (Динамо М)

Ушли

з. Пыленков (Динамо М)
з. Пресс (Металлург)
з. Тимашов
н. Морозов (Динамо М)
Динамо
Минск
Главный тренер
Дмитрий Квартальнов
Пришли

-

Ушли

з. Барберио
з. Гилмор
з. Лалонд
н. Спунер
н. Козун
н. Пакетт (Динамо М)
н. Варфоломеев
н. Мосалев
Спартак
Москва
Главный тренер
Алексей Жамнов
Пришли

в. Кареев (СЮ)
з. Чайковски (Сибирь)
н. Порядин (Нефтехимик)

Ушли

з. Сериков (Нефтехимик)
з. Емелин
з. Чудинов
н. Злодеев (Нефтехимик)
н. Вароне
н. Старченко
Куньлунь
Пекин
Главный тренер
Грег Айлэнд
Пришли

-

Ушли

-
ХК Сочи
Сочи
Главный тренер
Дмитрий Кокорев
Пришли

з. Аляев (Амур)
з. Корягин (Амур)
н. Рассказов (Витязь)
н. Криштоф (Адмирал)
н. Шиксатдаров (Югра, ВХЛ)

Ушли

з. Александров
з. Гормли

Восточная конференция
Ак Барс
Казань
Главный тренер
Зинэтула Билялетдинов
Пришли

н. Яшкин (СКА)

Ушли

-
Авангард
Омск
Главный тренер
Боб Хартли (?)
Пришли

з. Шулак (Адмирал)
з. Абросимов (Витязь)
н. Пьянов (Сибирь)

Ушли

з. Береглазов
з. Белов
з. Беляков
н. Мирошниченко (Вашингтон, НХЛ)
н. Ткачев
н. Толчинский
н. Дедунов (СКА)
н. Малыхин
н. Бродхерст
н. Жарков (Трактор)
Металлург
Магнитогорск
Главный тренер
Андрей Разин
Пришли

з. Пресс (Северсталь)

Ушли

в. Кошечкин (завершил карьеру)
з. Керран
з. Земченок (СЮ)
з. Хабаров (завершил карьеру)
н. Бурмистров
н. Никонцев
н. Фисенко
н. Карри
н. Чибисов (Трактор)
Адмирал
Владивосток
Главный тренер
Леонид Тамбиев
Пришли

з. Соловьев (Сибирь)
н. Голубев (Сибирь)
н. Махановский (Амур)

Ушли

з. Шулак (Авангард)
з. Хамидуллин (Сибирь)
з. Рыков
н. Грачев
н. Гареев
н. Криштоф (Сочи)
н. Елисеев
н. Червены
Салават Юлаев
Уфа
Главный тренер
Виктор Козлов
Пришли

з. Земченок (Металлург)
з. Василевский (Авто)
н. Лещенко (Нефтехимик)
н. Шаров (Сибирь)
н. Ефремов (Динамо М)

Ушли

в. Кареев
з. Мерфи
з. Мухамадуллин (Сан-Хосе, НХЛ)
з. Антипин (Трактор)
н. Картаев
н. Санников
н. Кадейкин (СКА)
Автомобилист
Екатеринбург
Главный тренер
Николай Заварухин
Пришли

в. Аликин (Амур)
н. Бывальцев (Трактор)

Ушли

в. Бобков
в. Маттсон
з. Василевский (СЮ)
н. Тарасов
н. Кормье
н. Куликов
н. Белоусов
Сибирь
Новосибирск
Главный тренер
Дэвид Немировски
Пришли

з. Хамидуллин (Адмирал)
н. Михеев (Торпедо)

Ушли

з. Соловьев (Адмирал)
з. Чайковски (Спартак)
н. Пьянов (Авангард)
н. Шаров (СЮ)
н. Голубев (Адмирал)
н. Литовченко
н. Чесалин
Нефтехимик
Нижнекамск
Главный тренер
Олег Леонтьев
Пришли

з. Сериков (Спартак)
н. Злодеев (Спартак)

Ушли

в. Судницин
з. Воробьев
н. Лещенко (СЮ)
н. Порядин (Спартак)
Трактор
Челябинск
Главный тренер
Анвар Гатиятулин
Пришли

в. Фукале (Вашингтон, НХЛ)
з. Антипин (СЮ)
н. Чибисов (Металлург)
н. Шаров (Амур)
н. Жарков (Авангард)

Ушли

в. Проскуряков
з. Брынцев
з. Манухов
н. Пулккинен
н. Бывальцев (Авто)
н. Капустин
Амур
Хабаровск
Главный тренер
Андрей Мартемьянов
Пришли

з. Волгин (Витязь)
н. Шевченко (Барыс)

Ушли

в. Аликин (Авто)
н. Шаров (Трактор)
н. Махановский (Адмирал)
Барыс
Астана
Главный тренер
Андрей Скабелка
Пришли

-

Ушли

в. Гудачек
з. Грант
з. Грэм
з. Ножье
н. Вей
н. Сагадеев (Сочи)
н. Шевченко (Амур)
н. Петухов (Динамо М)
Лада
Тольятти
Главный тренер
Олег Браташ
Пришли

-

Ушли

-
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
0
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
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29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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