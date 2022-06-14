Евгений Малкин: биография и карьера в хоккее, достижения и личная жизнь

Истор ия хоккеиста.

Биография Евгения Малкина

Евгений Малкин является хоккеистом и играет на позиции центрального нападающего. Он выступает за «Питтсбург» и сборную России. Форвард родился 31 июля 1986 года в Магнитогорске в Челябинской области. По национальности Малкин русский. Женат на телеведущей и журналистке Анне Кастеровой.

Рост Малкина — 190 см, вес — 88 кг. Хват — левый. Прозвище: Джино (Geno с английского языка).

Детское фото Евгения Малкина. личные соцсети Евгения Малкина

Детские годы

Родители

Отец Евгения — Владимир Малкин, в прошлом занимался хоккеем. Мать — Наталья. Малкин-старший был работником металлургического комбината в Магнитогорске. Ранее папа Евгения играл в молодежке «Металлурга».

У Малкина есть старший брат Денис, который старше его на один год.

Карьера в хоккее

Когда Малкин начал заниматься хоккеем?

С трех лет Евгений Малкин начал кататься на коньках по льду. В 1994 году Малкин благодаря родителям начал заниматься в детской школе «Металлурга». Поначалу у Евгения плохо получалось в хоккее. В какой-то момент он даже мог уйти из спорта.

В юности тренеры не видели значимых талантов и потенциала у Малкина до 15 лет. Ему приходилось тренироваться еще больше, чем товарищам по секции.

Юный Евгений Малкин в кепке «Бостона». архивы Евгения Малкина и его семьи

Евгений Малкин в юниорских соревнованиях

В 16 лет Малкин после нескольких неудачных попыток получил вызов в сборную юношей по Уральскому региону, где продемонстрировал отличное выступление. После этого Малкина начали привлекать к игре за основную команду «Металлурга» и юниорскую сборную России.

В 2004-м Малкин вместе со сборной России выиграл юниорский чемпионат мира в Минске. Нападающий набрал 8 (4+4) очков за 6 матчей, став одним из самых результативных игроков на турнире в своей национальной команде.

В 2005 году Малкин стал вице-чемпионом мира с Россией на турнире среди молодежных сборных. На ЧМ форвард сыграл 6 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

Евгений Малкин (справа). Сергей Шубкин

Евгений Малкин во взрослых соревнованиях: «Металлург»

В сентябре 2003-го Малкин дебютировал во взрослых соревнованиях. Нападающий провел свой первый матч за «Металлург» против «Локомотива» (7:2). 11 октября 2003 года он набрал первое очко в игре с московским «Динамо». Первую шайбу Малкин забросил в ворота «Локомотива» 12 декабря 2003-го.

По итогам своего дебютного сезона Малкин был признан лучшим новичком сезона-2003/04. В сезоне-2005/06 форвард получил приз «Золотой шлем» и стал вторым бомбардиром КХЛ после Алексея Морозова.

Евгений Малкин (слева). Борис Волков

Евгений Малкин во взрослых соревнованиях: «Питтсбург»

В 18-летнем возрасте Малкин обратил на себя серьезное внимание со стороны заокеанских команд. На драфте НХЛ 2004 года форвард был выбран под вторым общим номером среди европейцев (первым стал Александр Овечкин). При этом Малкин не скрывал желания выступать в североамериканской лиге.

13 августа 2006 года Малкин покинул расположение «Металлурга» во время межсезонного турнира Кубок Тампере и уехал в «Питтсбург». Руководство магнитогорского клуба было возмущено решением игрока, так как у него был контракт с российской командой. Сам хоккеист утверждал, что на него оказывалось давление, когда он подписал соглашение с «Металлургом».

14 августа 2006-го Малкин прислал заявление об увольнении из «Металлурга», но в клубе назвали это подделкой. По итогам разбирательств федеральный суд Нью-Йорка принял решение отказать в иске «Металлурга», который хотел запретить Малкину играть за «Пингвинз».

5 сентября 2006-го «Питтсбург» объявил о подписании контракта с Малкиным. Свою дебютную игру за «Пингвинз» он провел 19 октября против «Нью-Джерси» (1:2). В ней Малкин забросил первую шайбу в НХЛ в ворота голкипера Мартина Бродера.

По итогам регулярки «Питтсбург» вместе с Малкиным попал в плей-офф Кубка Стэнли, где в первом раунде «Пингвинз» уступили «Оттаве» (счет в серии — 1-4). За сезон-2006/07 россиянин стал обладателем приза «Колдер Трофи» (самому яркому новичку НХЛ).

Евгений Малкин. Фото Global Look Press

По итогам сезона-2007/08 «Питтсбург» с Малкиным дошел до финала Кубка Стэнли, где команда проиграла «Детройту» (2-4 в серии). Россиянин стал вторым в голосовании за самого ценного игрока регулярки НХЛ («Харт Трофи»), уступив Александру Овечкину, с которым у него были конфликты на старте карьеры в НХЛ. В июле 2008-го «Питтсбург» подписал новый контракт на пять лет с Малкиным на общую сумму в размере 43,5 миллиона долларов.

В сезоне-2008/09 Малкин показал свою лучшую результативность за все время выступления в регулярке НХЛ, набрав 113 (35+78) очков. Форвард принял участие в Матче всех звезд НХЛ, в котором помирился с Овечкиным. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли-2009, обыграв в финале «Детройт» (4-3). Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ и получил приз «Конн Смайт Трофи».

2009 год. Евгений Малкин перед финалом Кубка Стэнли с «Детройтом». Фото Global Look Press

В сезоне-2009/10 Малкин показал свою худшую результативность с начала игры в НХЛ — 77 очков (28+49) очков за 67 матчей. Нападающий получил ряд травм, а также выступал на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере.

В сезоне-2010/11 российский форвард получил тяжелую травму колена в феврале 2011-го в игре с «Баффало». У Малкина случился разрыв крестообразной связки колена после жесткого столкновения с соперником. Нападающий перенес операцию и выбыл до конца сезона. Несмотря на продолжающиеся боли и проблемы с коленом, Малкин в сезоне-2011/12 набрал 109 (50+59) очков и получил приз «Харт Трофи». Он впервые и в единственный раз в НХЛ забил 50 голов за сезон.

Сезон-2012/13 в НХЛ был отложен из-за локаута, поэтому Малкин временно вернулся в Россию, где выступал за «Металлург». В 37 играх за магнитогорцев нападающий записал на свой счет 65 (23+42) очков в КХЛ. В январе 2013-го после завершения локаута Малкин вернулся в «Питтсбург». В июне клуб продлил с ним контракт на 8 лет общей суммой в 76 миллионов долларов.

В сезоне-2013/14 форвард набрал 72 (23+49) очка и дошел до второго раунда Кубка Стэнли с «Пингвинз», где его команда уступила в серии «Рейнджерс» (3-4). В 2016-м и 2017-м Малкин помог «Питтсбургу» завоевать два Кубка Стэнли подряд. В сезоне-2016/17 форвард набрал рекордные 28 (10+18) очков в плей-офф НХЛ. Свою 300-ю шайбу в регулярке НХЛ Малкин забросил в матче с «Филадельфией» 29 октября 2016-го.

В марте 2019-го Малкин набрал 1000-е очко в НХЛ и стал 88-м в истории хоккеистом, который достиг этого результата. В сезоне-2020/21 нападающий из-за повреждений провел всего 33 матча и набрал 28 (8+20) очков. В июне 2021-го ему сделали операцию на колене. Малкин вернулся на лед только спустя 7 месяцев, в январе 2022-го. В сезоне-2021/22 он набрал 42 (20+22) очка за 41 матч в регулярке НХЛ. В плей-офф — 7 игр и 6 (3+3) очков.

Евгений Малкин. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Евгений Малкин в сборной России

Евгений Малкин сыграл на восьми чемпионатах мира в составе взрослой сборной России. На его счету три бронзы, два серебра и два золота мировых первенств.

Вместе со сборной России выступал на трех Олимпийских играх: Турин-2006, Ванкувер-2010 и Сочи-2014, но не выиграл ни одной медали.

Дебют Малкина за сборную России по хоккею прошел в апреле 2005 года. В финале турнира в игре со Швецией он забил свой первый гол за национальную команду, который принес победу над соперником.

Евгений Малкин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сколько зарабатывает Евгений Малкин?

По контракту с «Питтсбургом» до конца сезона-2021/22 Малкин зарабатывает в год 9,5 миллиона долларов + бонус в размере примерно 1,25 миллиона долларов.

Российский хоккеист тесно сотрудничает с брендом личной гигиены Nivea. Он также работает с другими фирмами: Head & Shoulders (шампуни), Go-Pro (производитель экшен-камер) и с официальным магазином одежды ФХР Redmachine.

Топ-10 самых высокооплачиваемых российских игроков НХЛ.

Евгений Малкин сейчас и вне льда

В октябре 2019-го Малкин сообщил о наличии у него американского гражданства. Российский нападающий назвал США своим вторым домом, поэтому двойное гражданство также есть у его сына и супруги.

Форвард любит рыбачить с друзьями и своей семьей.

Малкин является поклонником видеоигр. Осенью 2019 года хоккеист инвестировал деньги в киберспортивный клуб Pittsburgh Knights.

Евгений Малкин в игровых наушниках. личные соцсети Евгения Малкина

Достижения Евгения Малкина

В составе «Металлурга» Малкин стал серебряным (2004) и бронзовым (2006) призером чемпионата России по хоккею. Признавался лучшим новичком сезона в 2004-м и получил «Золотой шлем» в 2006 году.

В составе «Питтсбурга» трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. Четыре раза Малкин принимал участие в Матче всех звезд НХЛ (2008, 2009, 2012, 2016). В 2007-м завоевал «Колдер Трофи». Трижды форвард попадал в символическую сборную НХЛ (2008, 2009, 2012). Дважды стал обладателем «Арт Росс Трофи» (2009, 2012). У него также есть другие индивидуальные награды — «Тед Линдсей Эворд» (2012) и «Харт Трофи» (2012).

Вместе со сборной России по хоккею дважды становился чемпионом мира (2012, 2014), два раза выигрывал серебро (2010, 2015) при трех бронзовых наградах (2005, 2007, 2019).

Личная жизнь Евгения Малкина

Евгений Малкин женат на телеведущей и журналистке Анне Кастеровой с ноября 2015 года. Пара воспитывает сына Никиту, который родился в 2016-м. В свободное время они путешествуют, играют в футбол, хоккей, нарды и рыбачат.

Малкины в 2008-м приобрели особняк в американском городе Сеуикли недалеко от Питтсбурга и рядом с рекой Огайо. Стоимость дома оценивается в 1,5 миллиона долларов.

Анна Кастерова, Евгений Малкин и Никита Малкин. архивы Евгения Малкина и его семьи

Евгений Малкин с сыном Никитой. личные соцсети Евгения Малкина

Евгений Малкин и Анна Кастерова. личные соцсети Евгения Малкина

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