«Хватит обворовывать Россию!» Скандальный побег Радулова из НХЛ, который изменил историю

История, о которой до сих пор с негодованием вспоминают многие болельщики «Нэшвилла»

В январе 2006 года Радулов подписал трехлетний контракт с «Нэшвиллом». В первых двух сезонах россиянин набрал 103 (49+54) очка и хорошо проявил себя. «Нэшвилл» рассчитывал заключить с нападающим многолетнее соглашение. Однако Александр не дождался окончания первого контракта и решил, что поиграть в КХЛ будет интереснее и выгоднее. Инцидент закончился скандалом, а трения между двумя лигами едва не переросли в войну.

«Пусть пишут что хотят»

«На Александра мы возлагаем большие надежды. Уверен, что он станет любимцем Уфы. В 2006-м, когда мы приобрели Антипова, я сказал, что тот сезон для нас пройдет под его знаком. Прошлый год называл сезоном Пережогина. Этот с уверенностью назову сезоном Радулова», — говорил в 2008-м президент «Салавата Юлаева» Николай Курапов.

КХЛ только появилась и собиралась конкурировать с НХЛ. Разумеется, важную роль в решении Радулова сыграл трехлетний контракт на восемь миллионов долларов.

В США российского форварда беспощадно критиковали за побег. Не остался в стороне и тренировавший тогда «Нэшвилл» Барри Тротц. «Радулов — молодой парень, которому запудрили мозги. Как профессионал он обязан вернуться, чтобы отработать последний год контракта с клубом», — заявил канадский специалист.

Несмотря на давление, Александр полностью абстрагировался от ситуации и неоднократно подчеркивал, что совершенно не жалеет о принятом решении. Дошло даже до того, что «Нэшвилл» обвинял Радулова в проблемах с посещаемостью домашней арены. «Пусть пишут что хотят», — так нападающий выражал свое отношение к критике со стороны прессы и болельщиков.

А что с правилами?

С юридической точки зрения все было неоднозначно. Тогда НХЛ совместно с ИИХФ разрабатывала трансферное соглашение, но буквально за несколько дней до подписания документа Радулов успел заключить контракт с «Салаватом». Формально к преждевременному отъезду Александра из НХЛ вопросов быть не должно, однако ситуация слишком противоречивая. Год по контракту с «Нэшвиллом» оставался неотработанным, а в Северной Америке к такому относятся очень болезненно. Этот случай не стал исключением.

Радулова начали прессовать со всех сторон. ИИХФ пыталась признать соглашение с «Салаватом» нелегитимным и даже хотела отстранить форварда от участия в международных соревнованиях. «Нэшвилл» также не собирался сбавлять обороты и слал кучу гневных писем в Россию. Дошло даже до дисквалификации форварда в НХЛ на один сезон. Впрочем, Александр тоже не молчал. Он написал официальное письмо, где говорилось о нежелании иметь что-либо общее с НХЛ.

Заявление Александра Радулова.

Нападающий вошел во вкус и не стеснялся говорить открыто. «Я могу понять обе стороны, но позиция КХЛ мне гораздо ближе. НХЛ 15 лет переманивала молодых игроков из России. Пора положить этому конец. Хватит нас обворовывать!» — заявил Радулов.

В России Александром гордились. Полностью на его стороне был и президент КХЛ Александр Медведев: «Эта ситуация не является предметом для споров. Александр имеет полное право выступать за «Салават».

Возвращение в НХЛ

Радулов провел четыре прекрасных года в «Салавате», завоевал кубок Гагарина, а в 257 матчах набрал 299 (102+197) очков. Он стал суперзвездой КХЛ, и после всего случившегося возвращение в НХЛ казалось абсолютно неправдоподобным.

Как оказалось, даже откровенное письмо не стало помехой для форварда. Радулов ловко включил заднюю передачу и сказал, что его официальное заявление было истолковано неправильно. Впрочем, винить Александра в непоследовательности не стоит. Возможно, он искренне хотел извиниться перед клубом из Теннесси и доработать свой контракт в «Нэшвилле». В итоге в 2012-м форвард вновь отправился за океан.

Интересно, что в клубе не стали держать обиду на россиянина. Его радостно встретили в аэропорту, дали прежний игровой номер, а генеральный менеджер «Предаторс» Дэвид Пойл снова начал строить долгосрочные планы на форварда. Специалист заявил, что был уверен в возвращении Радулова в «Нэшвилл».

Александр Радулов с майкой «Нэшвилла». Фото НХЛ

«Я счастлив вернуться. С этим местом меня связывают прекрасные воспоминания. Чувствую себя отлично и сделаю все возможное, чтобы помочь команде стать лучше. К счастью, со многими ребятами мы уже знакомы. Атмосфера привычная. С Ши Уэбером мы даже общались, когда я находился в России», — сказал Радулов по прилете в США.

«Александр стал более зрелым и уравновешенным. Это улучшенная версия того парня, который ушел от нас в 2008-м. Мы рады снова его видеть», — поделился эмоциями Барри Тротц. Тогда он еще не догадывался о том, что пожалеет о своих словах.

Посиделки с Костицыным

Радулов присоединился к команде в конце регулярного чемпионата. В девяти матчах он набрал 7 (3+4) очков. «Нэшвилл» обеспечил себе место в плей-офф и в первом раунде попал на «Детройт». Александр отлично провел серию, помог команде пройти дальше и с 5 (1+4) очками стал ее лучшим бомбардиром.

Следующим соперником «Предаторз» оказался «Финикс». В первых двух матчах против «Койотов» у россиянина ничего не получалось. На него обрушились тонны критики. Радулова обвиняли в плохой самоотдаче и рассматривали под микроскопом каждую ошибку. Такое ощущение, что вся общественность с нетерпением ждала любого повода. Бывший игрок НХЛ Джереми Реник разнес россиянина в прямом эфире: «Где он играл? В КХЛ? Там вообще обращают внимание на показатель «плюс-минус»? Сегодня он смотрелся ужасно как в нападении, так и в обороне».

У каждого свои методы борьбы со стрессом. Радулов на пару с белорусским форвардом «Нэшвилла» Андреем Костицыным отправился в бар и пробыл там до самого утра. Разумеется, в плей-офф такие вольности категорически запрещены, хотя Александр утверждал, что никакого нарушения режима не было.

Тротц тогда очень огорчился и убрал из состава обоих нападающих. Третий и четвертый матчи серии с «Финиксом» они пропустили. В пятой встрече провинившиеся игроки появились на льду, но это не спасло «Нэшвилл» от вылета.

Команда была подавлена, тем не менее никто не считал Радулова и Костицына главными виновниками поражения. Хотя Уэбер сказал, что чувствовал себя преданным, так как больше всех ждал возвращения Александра из КХЛ.

Переосмысление

В июле 2012-го российский нападающий стал ограниченно свободным агентом. «Мы приняли решение больше не сотрудничать с Радуловым. Если он хочет вернуться в КХЛ — без проблем. Если желает играть в другом клубе НХЛ, мы бы хотели обменять права на него. Я уже связывался с несколькими командами, чтобы узнать, заинтересованы ли они в Александре», — сказал Пойл. В этой ситуации ждать других слов не приходилось.

Но за восемь лет после того инцидента произошло много чего хорошего. Радулов вернулся в Россию, четыре года зажигал в ЦСКА, стал вторым бомбардиром в истории КХЛ, а в 30 лет снова отправился в НХЛ. Только на этот раз действительно повзрослев.

Поднять над головой кубок Стэнли у Александра пока не получилось, но россиянин стал по-настоящему своим в «Далласе». И больше никто в лиге не вспоминает историю с побегом Радулова. Может быть, кроме болельщиков «Нэшвилла». Да и те тайком скучают и даже составляют графики с предполагаемой карьерой Александра в «Предаторз». По мнению одного из фанатов, россиянин сейчас мог бы вплотную приблизиться к отметке в тысячу очков за «Нэшвилл» в регулярных чемпионатах.

В фанатском блоге «Нэшвилла» считают, что Радулов имел все шансы стать легендой клуба.

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