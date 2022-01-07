Болел за «Спартак», но создал величайшую команду XX века с Тихоновым. Не стало легендарного скаута ЦСКА Шагаса

Виктором Тихоновым. 6 января на 81-м году жизни скончался знаменитый селекционер Борис Шагас, много лет отработавший в ЦСКА

Шагас был первым человеком в советском хоккее, который, используя современные понятия, соединил в одном лице роли скаута и генерального менеджера в одном лице. Это если касаться знаменитого периода его работы в ЦСКА.

Отыскать талантливого пацана — полдела. Надо узнать его самого поближе, познакомиться с родными, уговорить переехать, опередить конкурентов. Возможности и средства у Шагаса в армейском клубе были мощные, но список тех, кто при его содействии попал в команду, огромный. Для одних только суперзвезд места не хватит — Сергей Федоров, Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Владимир Крутов, Алексей Касатонов, Сергей Капустин, Хельмут Балдерис и многие другие.

Шагаса со временем все-таки больше стали интересовать совсем молодые ребята с потенциалом, которые могли выйти в ЦСКА на новый уровень. Он сам как хоккеист выше детской команды не поднялся, но обладал фантастическим чутьем на игроков, разбираясь в нюансах. Рассказывают, что когда-то он посоветовал главному тренеру «Спартака» Всеволоду Боброву обратить внимание на пару человек и, как оказалось впоследствии, попал в точку. Тогда считалось нормальным, что главный тренер команды общается со взрослыми мужиками, заядлыми болельщиками, которые отсматривали перспективную молодежь из-за «любви к искусству».

Один из них, например, рассказал об Александре Якушеве, когда тому было всего 14, Александру Игумнову — одному из тех, кто стоял у истоков создания «Спартака», а на тот момент возглавлял детско-юношескую школу красно-белых. Сейчас, когда большинство бывших хоккеистов гордится своей причастностью к особой касте и на остальных смотрят с плохо скрываемым снисхождением, такой карьерный поворот кажется почти чудом.

Сам Шагас был болельщиком красно-белых, но в 1977-м оказался в ЦСКА, где вместе с Тихоновым развернулся на полные обороты и стал в хоккейных кругах большой фигурой. Во время, когда не было ни нормальных трансляций, ни баз данных, ни тем более интернета, все строилось на личных связях и общении. В этом равных Борису Моисеевичу не нашлось. Хотя часто доводилось слышать, что с возможностям ЦСКА ему было проще, чем другим. В этом тоже есть значительная доля правды.

Но, например, все тот же Федоров и Андрей Коваленко ценили роль Шагаса в своих карьерах, а первый в 2012-м снова позвал его на работу в армейский клуб.

Борис Шагас и Михаил Васильев. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

За последние годы о скаутах, работающих на клубы НХЛ, написано очень много. Порой даже больше, чем они того заслуживают. Их мнение интересно, но оно не истина в последней инстанции. Окончательные решения принимают другие люди. Шагас несколько лет работал на «Оттаву» и помню, как спокойно рассказывал, чем его зацепил тот или иной игрок, и почему руководство «Сенаторов» больше прислушивается к другим скаутам.

При своих открытости и дружелюбном отношении к журналистам интервью Борис Моисеевич давал крайне редко. К счастью, несколько лет назад коллеги Голышак и Кружков дожали его и раскрутили для своей рубрики «Разговор по пятницам». К прочтению этот материал строго рекомендован хотя бы для понимания того, какой глыбой в своем деле был Шагас.

Мне довелось с ним познакомиться почти двадцать лет назад. Он тогда выглядел обычным пожилым мужиком совсем не героической внешности. Но при этом с необыкновенно умным взглядом, в момент выхватывающим через толстую оправу очков и самое интересное не только на площадке, и в речи собеседника. Когда в адрес какого-нибудь человека, ушедшего из жизни, начинают разбрасываться словами «легенда» и «выдающийся», то часто становится не по себе. Особенно если ты знал его лично. Ни единого намека на более чем двукратную разницу в возрасте! Даже критиковал за написанное он как-то по-доброму, досконально изучая все статьи в прессе.

Не скрою, было приятно иногда услышать от него и комплимент. Борис Моисеевич умел одновременно быть скромным, смелым, обаятельным, местами откровенным и немного ворчливым. С таким бы человеком пропустить кружку пива и поговорить на разные темы. Количество веселых историй, которые он излагал мимоходом о великих хоккеистах, было неисчислимым. Грустно осознавать, что он никогда больше в пресс-центре ЛДС ЦСКА, который недавно снесли, не подойдет к тебе и по-доброму не подколет. Мне этого будет очень не хватать. Покойтесь с миром, Борис Моисеевич.