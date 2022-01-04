Главное событие хоккейной России в новом году. СКА при Ротенберге крупно переиграл «Куньлунь»

А после матча новый главный тренер долго выступал на пресс-конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)

Голы: Комаров — 2 (бол., Кузьменко, Гусев), 7:10 — 0:1. Галимов — 4 (Моисеев), 8:03 — 0:2. Робинсон — 3 (Галимов, Тимкин), 14:05 — 0:3. Рич — 5 (бол., Вонг, Спроул), 34:58 — 1:3. Комаров — 3 (Кузьменко, Бурдасов), 49:03 — 1:4. Бурдасов — 23 (бол., Лехтонен, Гусев), 54:20 — 1:5.

Вратари: Смит — Самонов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (5+15+6) — 52 (12+16+24).

Судьи: Гамалей, Гофман.

4 января. Мытищи. Арена Мытищи.

До сегодняшнего утра тяжело было представить причину, по которой матч «Куньлунь» — СКА мог бы стать интересен сразу всем журналистам и сторонним болельщикам. Но тут на авансцену вышел Роман Ротенберг, ставший главным тренером клуба из Санкт-Петербурга, и рядовая игра в Мытищах мгновенно превратилась в одно из главных событий нового года.

Формально за изменения в штабе СКА ответственен совет директоров армейцев. И даже Валерий Брагин в клубном пресс-релизе подчеркивает, что решение было коллегиальным, настойчиво используя местоимение «мы» и другие коллективные конструкции. «Мы работаем». «Мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей». «Мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера». «Перед штабом стоят серьезные задачи». Но, как говорится, все всё понимают. Рокировка Брагина на Ротенберга — никакое не назначение. Скорее чистое самопровозглашение. И к нему нас готовили последние два сезона.

Никто ведь не думал, что выпускник Европейской бизнес-школы в Лондоне в 2019-м окончил Высшую школу тренеров в Омске исключительно ради искренней жажды знаний, как коллега Дмитрий Федоров? А когда Роман Борисович осенью 2020-го встал на тренерский мостик во время эпидемии коронавируса в СКА и дебютировал в новой для себя ипостаси в матче с «Ак Барсом», всем окончательно стало ясно: рано или поздно рванет и шутки о тренере Ротенберге уже точно не будут веселить нас.

Да, номинально та домашняя игра с Казанью и стала для него тренерским дебютом. Но тогда он был лишь в роли исполняющего обязанности и только готовился де-факто стать человеком, который принимает все ключевые решения на лавке. Теперь же он превратился в главного тренера де-юре, и сейчас именно рядом с его фамилией в трансляциях будет гореть пафосное английское словосочетание «head coach», а режиссеры старательно выводить на экран именно его лицо. Пластмассовый мир победил.

Было бы наивно думать, что при Ротенберге тактический рисунок СКА резко изменится. Тем более что в манифесте Брагина народу прямо подчеркивалось, что вице-президент ФХР в течение последнего месяца выполнял функции главного тренера. И здесь нужно отметить очень важный момент — то есть петербуржцы уже даже не скрывают, что именно Роман принимал ключевые «хоккейные» решения, и, более того, пытаются вбить нам в голову, что это нормально.

Да и в качестве первого соперника ему достался захудалый и смешной «Куньлунь», который питерцы обязаны обыгрывать в любом состоянии — хоть с Брагиным, хоть с Ротенбергом, хоть со Стасом Барецким на скамейке. Кому вообще интересно лицезреть то, как первая по потерянным очкам команда «Запада» спокойно обыгрывает китайский политпроект? Все закончилось как и должно: итоговые 5:1 в пользу Питера и будничные два очка, после которых оставалось только саркастично отвешивать фразы типа: «Как же похорошел СКА при Ротенберге!» Ну или шутить, что Лео Комаров за один матч при новом тренере забросил больше, чем за предыдущие 16 матчей.

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А вот посмотреть на то, как он во время матча будет вести себя на лавке и послушать ответы на пресс-конференции, на которых бывший «глава штаба» отныне обязан появляться по регламенту, было занятно. И если режиссер мытищинской трансляции постарался не светить фигуру Ротенберга крупными планами, то скрыться от глаз журналистов после матча новому коучу СКА уже не получилось:

— Мы играли по нашей системе. Отработали меньшинство, большинство. Во втором периоде были моменты, когда мы немножко расслабились. Но потом собрались и довели дело до конца. В каждой игре вводим что-то новое. Но секреты команды остаются внутри.

— Как вы пришли к решению стать главным тренером СКА?

— Это решение принято советом директоров. Здесь наша совместная работа. Благодарен команде и персоналу — у нас единый коллектив и сильный тренерский штаб. Со многими мы уже 10 лет работаем. Для меня нет ничего нового. Все только начинается — формально это первая победа в качестве главного тренера.

Но по факту мы так работаем не первый год, начиная с 2014 года, когда мы начинали с Быковым и Захаркиным. Тогда я не был на лавке, но был рядом — можно сказать, под лавкой.

Это серьезная работа и серьезная профессия — я с большим уважением отношусь к ней. Благодарен всем, кто помогает мне советами. Здесь очень много деталей. В этом месяце осталось еще семь игр. Работа продолжается.

— Жамнов говорил, что не ожидал своего назначение главным тренером сборной на тренерском совете. Ваше назначение что-нибудь предвещало?

— Здесь, наверное, не ко мне вопрос. Мы весь год работаем вместе на лавке, начиная с первого дня сборов в Новогорске. Наверное, это можно было предположить.

— Можете ли себя представить в этой же роли на Олимпиаде?

— Вопросы по Олимпиаде будут решать ближе к Олимпиаде.

— Не считаете, что вас сделают крайним в случае, если СКА не выиграет Кубок Гагарина? На вас сейчас вся ответственность.

— Знаете, здесь нужно идти шаг за шагом. У СКА стоит задача всегда побеждать. Я выиграл два Кубка в качестве менеджера, и шесть раз мы были в финале конференции. Мы всегда стремимся побеждать в каждом матче. Работаем по факту и по ситуации.

— Вы сказали, что выиграли в качестве менеджера два Кубка. Зачем вам тогда нужно было становиться тренером?

— Мы делаем работу по всем участкам. Хотим улучшать результаты и эффективность. Это коллективное решение — мы обсуждали его внутри команды с ребятами. Считаем, что так мы будем сильнее. У нас сильный тренерский штаб, в котором у каждого своя роль. Игра покажет.

— Может ли Олег Знарок войти в тренерский штаб СКА в будущем?

— Ничего не исключаем. На сегодняшний день у нас сильный тренерский штаб — все на своих местах. Мы являемся лидерами по многим компонентам: большинство, меньшинство, «5х5». Но в это же время мы должны улучшать каждый компонент. Каждая тренировка дает новую пищу для размышлений. Сейчас мы не можем останавливаться на достигнутом.

— Как вы будете совмещать столько должностей — и в клубе, и в ФХР?

— Я как-то совмещаю все это восемь лет. С точки зрения моего времени ничего не поменяется. Я все время тратил на команду. Где-то в ущерб семье, своему личному времени. Для меня ничего не меняется.

— Что изменилось во взаимодействии на лавке по сравнению с прошлым матчем, когда главным был Брагин?

— Если честно, ничего. Как работали, так и работали. Мы так работали весь год. Используем все, что дает возможность побеждать. У нас взаимозаменяемость. Все решаем заранее, но где-то в моменте обсуждаем.

— Вы понимаете, что у вас колоссальные возможности. Вы можете мосты строить, ракеты запускать. Зачем вам это надо?

— Вы же знаете, как начинал работать Жозе Моуриньо? Он был переводчиком у Алекса Фергюсона (Моуриньо никогда не работал с Фергюсоном. Жозе был переводчиком у Бобби Робсона в «Спортинге», «Порту» и «Барселоне». — Прим. «СЭ»). Он впитал в себя все его методики и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много. Это моя жизнь, это дает мне возможность развиваться и быть лучше, чем вчера.

Я просто пытаюсь работать и развиваться. Моя мечта — играть в хоккей, быть в хоккее, работать с ребятами, развивать их. Лучше всего говорит о результате нашей работы, когда мы видим, как игрок развивается, и когда команда добивается результата. Мы помогаем ребятам побеждать. Сегодня мы смогли это сделать. В следующем матче также будет все возможное, чтобы помочь им победить.

— Почему только сейчас решились на этот шаг?

— Для того чтобы работать с командой, нужно, как минимум 10 лет учиться. Каждый в течение этого времени я учился. Пришло время, когда нужно проявить свои навыки и помочь команде. Никогда не говори «никогда». Делаем все возможное, чтобы побеждать.

Ну и конечно, кого как не тренера, одержавшего сегодня первую победу в КХЛ, игроки СКА признали лучшим в составе команды? Другого MVP у нас для вас нет.