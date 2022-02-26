«Йокериту» засчитаны технические поражения в серии первого раунда, а «Торпедо» вместо него играть не будет.

С очередным важным решением КХЛ затянула почти до последнего. До старта плей-офф оставалось всего три дня, а ситуация с плей-офф в Западной конференции сохранялась в подвешенном состоянии. В сложных условиях последнего времени, когда спорт отходит на второй план, тяжело быть идеальным для всех.

Демарш «Йокерита» был ожидаемым, но прежде, чем делать серьезные шаги, необходимо соблюсти все формальности. К деятельности лиги в последние полтора месяца можно предъявлять претензии, которые большинство нейтральных людей воспримет как обоснованные. Но сейчас боссы КХЛ сделали единственно верный ход, не став ломать кубковую сетку.

Технические поражения «джокеров» и выход «Спартака» без борьбы в следующий раунд сложно считать верным на сто процентов хотя бы потому, что к чистому спорту данное решение отношения не имеет. По неписаной русской традиции из трех имевшихся вариантов — один ужаснее другого — пришлось выбрать наименее худший.

Вписать при большом желании в плей-офф ставшее на «Западе» девятым «Торпедо» можно. Однако этот исход сразу бы смотрелся издевательством над остатками здравого смысла. Нижегородская команда давно завершила для себя сезон, рассталась с несколькими ключевыми игроками и тренировалась почти в курортном режиме.

К этим факторам стоит добавить почти стопроцентную вероятность смены всего тренерского штаба в межсезонье. Говорят, что одним из кандидатов на смену Дэвиду Немировски является Олег Браташ, работавший с молодежной сборной России. Другие источники этот слух опровергают. Сложно представить, что сидящие на отпускных чемоданах игроки и тренеры за несколько дней соберутся настолько, что смогут оказать достойное сопротивление целенаправленно готовящемуся целый месяц к первому раунду плей-офф «Спартаку».

Еще сомнительнее, если все-таки хвататься за «Торпедо», выглядел бы вариант с новым распределением кубковых пар в соответствии с занятыми в регулярном чемпионате местами. Это дело в высшей степени затратное, учитывая забронированные заранее самолеты с гостиницами. Никому не хочется в последний момент круто менять все планы и терять солидные деньги.

Красно-белые не выходили во второй круг плей-офф с 2010 года, когда команда под руководством неистового чеха Милоша Ржиги сенсационно выбила в стартовой серии упакованное под завязку звездами московское «Динамо». Но сейчас «Спартак» попал в заведомо проигрышное положение. Большой славы технический успех против покинувшего КХЛ, похоже, навсегда «Йокерита» не принесет.

Красно-белым пришлось бы попроще, если все же пришлось встретиться с «Торпедо». Тут и спортивная борьба, и возможность набрать игровые кондиции. Теперь перед матчами против, скорее всего, СКА у москвичей за исключением пары олимпийцев в лице Александра Никишина и Якуба Ержабека не будет серьезной практики на протяжении двух месяцев. Как в таких условиях подвести команду в нормальном состоянии к играм против мощного соперника? Огромный вопрос.