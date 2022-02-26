КХЛ выбрала лучший вариант из трех ужасных. «Спартак» — уже во втором раунде плей-офф
С очередным важным решением КХЛ затянула почти до последнего. До старта плей-офф оставалось всего три дня, а ситуация с плей-офф в Западной конференции сохранялась в подвешенном состоянии. В сложных условиях последнего времени, когда спорт отходит на второй план, тяжело быть идеальным для всех.
Демарш «Йокерита» был ожидаемым, но прежде, чем делать серьезные шаги, необходимо соблюсти все формальности. К деятельности лиги в последние полтора месяца можно предъявлять претензии, которые большинство нейтральных людей воспримет как обоснованные. Но сейчас боссы КХЛ сделали единственно верный ход, не став ломать кубковую сетку.
Технические поражения «джокеров» и выход «Спартака» без борьбы в следующий раунд сложно считать верным на сто процентов хотя бы потому, что к чистому спорту данное решение отношения не имеет. По неписаной русской традиции из трех имевшихся вариантов — один ужаснее другого — пришлось выбрать наименее худший.
Вписать при большом желании в плей-офф ставшее на «Западе» девятым «Торпедо» можно. Однако этот исход сразу бы смотрелся издевательством над остатками здравого смысла. Нижегородская команда давно завершила для себя сезон, рассталась с несколькими ключевыми игроками и тренировалась почти в курортном режиме.
К этим факторам стоит добавить почти стопроцентную вероятность смены всего тренерского штаба в межсезонье. Говорят, что одним из кандидатов на смену Дэвиду Немировски является Олег Браташ, работавший с молодежной сборной России. Другие источники этот слух опровергают. Сложно представить, что сидящие на отпускных чемоданах игроки и тренеры за несколько дней соберутся настолько, что смогут оказать достойное сопротивление целенаправленно готовящемуся целый месяц к первому раунду плей-офф «Спартаку».
Еще сомнительнее, если все-таки хвататься за «Торпедо», выглядел бы вариант с новым распределением кубковых пар в соответствии с занятыми в регулярном чемпионате местами. Это дело в высшей степени затратное, учитывая забронированные заранее самолеты с гостиницами. Никому не хочется в последний момент круто менять все планы и терять солидные деньги.
Красно-белые не выходили во второй круг плей-офф с 2010 года, когда команда под руководством неистового чеха Милоша Ржиги сенсационно выбила в стартовой серии упакованное под завязку звездами московское «Динамо». Но сейчас «Спартак» попал в заведомо проигрышное положение. Большой славы технический успех против покинувшего КХЛ, похоже, навсегда «Йокерита» не принесет.
Красно-белым пришлось бы попроще, если все же пришлось встретиться с «Торпедо». Тут и спортивная борьба, и возможность набрать игровые кондиции. Теперь перед матчами против, скорее всего, СКА у москвичей за исключением пары олимпийцев в лице Александра Никишина и Якуба Ержабека не будет серьезной практики на протяжении двух месяцев. Как в таких условиях подвести команду в нормальном состоянии к играм против мощного соперника? Огромный вопрос.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
|0 - 4
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|7.03
|17:00
|
Спартак – Йокерит
|5 : 0