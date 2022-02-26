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Сегодня, 00:45

КХЛ выбрала лучший вариант из трех ужасных. «Спартак» — уже во втором раунде плей-офф

КХЛ засчитала поражения «Йокериту», «Спартак» вышел во второй раунд плей-офф
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты «Спартака» и тренерский штаб.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Йокериту» засчитаны технические поражения в серии первого раунда, а «Торпедо» вместо него играть не будет.

С очередным важным решением КХЛ затянула почти до последнего. До старта плей-офф оставалось всего три дня, а ситуация с плей-офф в Западной конференции сохранялась в подвешенном состоянии. В сложных условиях последнего времени, когда спорт отходит на второй план, тяжело быть идеальным для всех.

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Демарш «Йокерита» был ожидаемым, но прежде, чем делать серьезные шаги, необходимо соблюсти все формальности. К деятельности лиги в последние полтора месяца можно предъявлять претензии, которые большинство нейтральных людей воспримет как обоснованные. Но сейчас боссы КХЛ сделали единственно верный ход, не став ломать кубковую сетку.

Технические поражения «джокеров» и выход «Спартака» без борьбы в следующий раунд сложно считать верным на сто процентов хотя бы потому, что к чистому спорту данное решение отношения не имеет. По неписаной русской традиции из трех имевшихся вариантов — один ужаснее другого — пришлось выбрать наименее худший.

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Вписать при большом желании в плей-офф ставшее на «Западе» девятым «Торпедо» можно. Однако этот исход сразу бы смотрелся издевательством над остатками здравого смысла. Нижегородская команда давно завершила для себя сезон, рассталась с несколькими ключевыми игроками и тренировалась почти в курортном режиме.

К этим факторам стоит добавить почти стопроцентную вероятность смены всего тренерского штаба в межсезонье. Говорят, что одним из кандидатов на смену Дэвиду Немировски является Олег Браташ, работавший с молодежной сборной России. Другие источники этот слух опровергают. Сложно представить, что сидящие на отпускных чемоданах игроки и тренеры за несколько дней соберутся настолько, что смогут оказать достойное сопротивление целенаправленно готовящемуся целый месяц к первому раунду плей-офф «Спартаку».

Еще сомнительнее, если все-таки хвататься за «Торпедо», выглядел бы вариант с новым распределением кубковых пар в соответствии с занятыми в регулярном чемпионате местами. Это дело в высшей степени затратное, учитывая забронированные заранее самолеты с гостиницами. Никому не хочется в последний момент круто менять все планы и терять солидные деньги.

Красно-белые не выходили во второй круг плей-офф с 2010 года, когда команда под руководством неистового чеха Милоша Ржиги сенсационно выбила в стартовой серии упакованное под завязку звездами московское «Динамо». Но сейчас «Спартак» попал в заведомо проигрышное положение. Большой славы технический успех против покинувшего КХЛ, похоже, навсегда «Йокерита» не принесет.

Красно-белым пришлось бы попроще, если все же пришлось встретиться с «Торпедо». Тут и спортивная борьба, и возможность набрать игровые кондиции. Теперь перед матчами против, скорее всего, СКА у москвичей за исключением пары олимпийцев в лице Александра Никишина и Якуба Ержабека не будет серьезной практики на протяжении двух месяцев. Как в таких условиях подвести команду в нормальном состоянии к играм против мощного соперника? Огромный вопрос.

Хоккей
КХЛ
ХК Йокерит
ХК Спартак (Москва)
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
1. Йокерит - Спартак
0 - 5
2. Йокерит - Спартак
0 - 5
3. Спартак - Йокерит
5 - 0
4. Спартак - Йокерит
5 - 0
0 - 4
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
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7.03 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 - : -
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
7.03 17:00
Спартак – Йокерит
 5 : 0
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