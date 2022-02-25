Китай остается с Россией. «Куньлунь» продолжит выступление в КХЛ
«Куньлунь» остается на китайские деньги
Олимпиада в Пекине должны была прояснить будущее «Куньлуня» в КХЛ. Шесть лет назад команда вошла в лигу для подготовки китайской сборной к Играм-2022. КХЛ радушно приняла политических друзей и допустила в чемпионат собранный с листа клуб. Ни состава, ни детской школы, ни истории — планировалось, что «Куньлунь» перевернет представление китайцев о хоккее и подготовит игроков для домашней Олимпиады.
Хозяева Игр избежали вселенского позора на турнире, но уйти с последнего места им могло помочь только чудо. «Куньлунь» сделал свое дело, «Куньлунь» может уходить? Нет. На днях стало известно, что будущее «Драконов» в КХЛ не было напрямую связано с Олимпиадой. А в большей степени зависит от других факторов — в частности, от партнерских отношений России и Китая. Клуб из Поднебесной останется в КХЛ и продолжит прокачивать местную сборную.
Китайские чиновники при оценке результатов хоккейной Олимпиады обошлись без крайних мер и к четырем поражениям с общим счетом 4:23 отнеслись спокойно. Тем более что за несколько месяцев до Игр-2022 китайцев могли оставить без хоккея на домашнем турнире. Вы же помните радикальное предложение нового президента ИИХФ Люка Тардифа — снять команду-хозяйку Олимпиады из-за слабого состава. Инициатива не нашла поддержки, и Китай отстоял законное место.
На подготовку китайской сборной к Олимпиаде ушло шесть лет. Только все годы местная федерация хоккея и «Куньлунь» с владельцем Билли Нгоком работали разобщенно. Вместо того чтобы консолидироваться ради одной цели, два клана стремились взять «шайбу» под контроль в стране и обесточить соперников. Федерация хоккея Китая даже готовила отдельную команду (ее заявили в третью лигу Чехии) для Олимпиады. Вмешательство ИИХФ, когда правил еще Рене Фазель, пригрозившей лишить сборную места на Олимпиаде, помогло выстроить адекватные отношения между двумя лагерями. «Куньлунь» помирился с Министерством спорта и продолжил готовить игроков для Олимпиады. В интересах сборной клуб сохранят и после Игры-2022.
Перспективы «Драконов» напрямую зависят от финансирования Билли Нгока. Бизнесмен покрывает большую часть расходов команды. Помогают и местные партнеры, которым интересен хоккей. Болельщики, считающие, что знамя «Кунульня» надо сжечь, как чучело Масленицы, из-за того, что клуб расходует российские деньги, сильно заблуждаются. Команда существует за счет китайских, преимущественно частных, инвестиций. Которые перераспределяются в российскую инфраструктуру: оплата перелетов, гостиниц, аренды и обслуживания Ледового дворца в Мытищах.
Новый «Куньлунь» — аутсайдер или претендент на плей-офф?
Бесполезность «Куньлуня» для КХЛ объяснялась его низкой конкурентоспособностью и отсутствием турнирных целей. Болельщики мечтали избавиться от команды-недоразумения. От «Драконов» все бы отстали, если бы по результатам они шли на уровне пражского «Льва» или как минимум «Барыса». Но за шесть сезонов в КХЛ «Куньлунь» лишь однажды (показательно, что это произошло в первый год) вышел в плей-офф, а остальные чемпионаты запомнились тренерской чехардой, метаниями с составом и переездом в Подмосковье из-за закрытия границ.
Источники «СЭ» сообщают, что с нового сезона «Куньлунь» изменится в лучшую сторону. Отсутствие лимита на иностранцев позволит руководителям собрать неплохую североамериканскую банду, которую разбавят китайские хоккеисты. Ведь интересы сборной никто не отменял, и хоть Олимпиада Китаю пока не светит, а вот подняться как можно выше в системе дивизионов чемпионатов мира и когда-нибудь зайти в элиту — почему нет?
Планируются изменения и в тренерском штабе. Точно покинет команду Айван Занатта. По нашей информации, ведутся переговоры с Кари Ялоненом, которого хотели видеть в клубе еще год назад. Но стороны не договорились из-за сверхурочной нагрузки в олимпийской сборной. С нового сезона на первый план выйдут результаты в КХЛ. Ясность по новому тренеру наступит не раньше мая. Впрочем, китайским боссам, отказавшись от услуг Занатты, стоило бы обратить внимание на Алексея Ковалева — и вернуть ему пост главного тренера.
До открытия границ у «Куньлуня» останется временная регистрация в Мытищах. Руководство клуба мечтает перевезти команду в Пекин и сыграть при полном стадионе, но пока это невозможно. Равно как и прогнозировать, когда наладится ситуация, учитывая нынешние геополитические факторы. Перед возвращением в Китай «Куньлуню» надо задуматься о качественном маркетинге. И помочь им должен спортивный бум, вызванный Олимпиадой. Один из коллег обратил внимание, что после Игр-2022 на трансляциях матчей женской команды из «КРС Ванке Рэйз» активизировались китайские болельщики, поддерживающие хоккеисток в комментариях. Видимо, узнали, что такое хоккей, а команды из их страны еще и играют в него. А тем временем «Ванке Рэйз» — претендентки на высокие места ЖХЛ.
До нового сезона «Куньлуню» необходимо разобраться не только с составом и тренерами, но и с продвижением хоккея в стране. Для большинства населения он остается экзотикой. Искусственно созданная команда за шесть лет существования не добилась ни спортивных, ни коммерческих и маркетинговых успехов. Провалена информационная поддержка. Чтобы «Куньлунь» признали в КХЛ, функционерам надо перезапустить сомнительный политический проект, создать конкурентную команду и наращивать хоккейную аудиторию в самом Китае. Только тогда клуб из Поднебесной начнут уважать в России и прекратятся разговоры об изгнании китайских кочевников.
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|1.03
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