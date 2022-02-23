КХЛ может покинуть топ-клуб? Какая судьба ждет финский «Йокерит»

Фанаты требуют от своего клуба покинуть открытый чемпионат России из-за политики, но существующие на российские деньги «Джокеры» не спешат с решением.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15. За это время клуб из Хельсинки ни разу не играл в финале Кубка Гагарина и даже не выходил в финал Западной конференции, но стабильно попадал в плей-офф и неплохо зарекомендовал себя. Благодаря успешным экономическим показателям «Йокерит» несколько раз возглавлял рейтинг клубов, который КХЛ традиционно публикует после каждого сезона.

Терять такой клуб совершенно не хочется. Разумеется, российских болельщиков в первую очередь интересуют местные команды, но «Йокерит» повышает конкуренцию в лиге. В отличие, например, от «Куньлуня» и рижского «Динамо». А следовательно, повышает уровень самой лиги. Но риск возник после недавних санкций ряда стран в отношении России из-за признания ДНР и ЛНР.

Фан-клуб финского клуба потребовал немедленного выхода «Йокерита» из состава КХЛ: «Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена». Это при том, что уже 1 марта «Йокерит» должен стартовать в плей-офф: в первом раунде «Джокеры» встречаются со «Спартаком».

«Клуб имеет обязательства по соглашению с КХЛ и должен их соблюдать. Команда также несет ответственность перед сотрудниками как работодатель. Ситуация сложная, но мы не считаем, что «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы озвучить свой взгляд на происходящее.

В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности » , — так в официальном заявлении ответил «Йокерит».