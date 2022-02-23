КХЛ может покинуть топ-клуб? Какая судьба ждет финский «Йокерит»
«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15. За это время клуб из Хельсинки ни разу не играл в финале Кубка Гагарина и даже не выходил в финал Западной конференции, но стабильно попадал в плей-офф и неплохо зарекомендовал себя. Благодаря успешным экономическим показателям «Йокерит» несколько раз возглавлял рейтинг клубов, который КХЛ традиционно публикует после каждого сезона.
Терять такой клуб совершенно не хочется. Разумеется, российских болельщиков в первую очередь интересуют местные команды, но «Йокерит» повышает конкуренцию в лиге. В отличие, например, от «Куньлуня» и рижского «Динамо». А следовательно, повышает уровень самой лиги. Но риск возник после недавних санкций ряда стран в отношении России из-за признания ДНР и ЛНР.
Фан-клуб финского клуба потребовал немедленного выхода «Йокерита» из состава КХЛ: «Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена». Это при том, что уже 1 марта «Йокерит» должен стартовать в плей-офф: в первом раунде «Джокеры» встречаются со «Спартаком».
«Клуб имеет обязательства по соглашению с КХЛ и должен их соблюдать. Команда также несет ответственность перед сотрудниками как работодатель. Ситуация сложная, но мы не считаем, что «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы озвучить свой взгляд на происходящее.
В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности», — так в официальном заявлении ответил «Йокерит».
Спонсор финского клуба — «Норильский никель», а не болельщики, поэтому угрозы выступлению в КХЛ на данный момент нет. Но что будет, если правительство Финляндии запретит «Йокериту» выступать в лиге? Скандалов с участием финского клуба за последние пару лет было достаточно. В этом сезоне, например, запретили въезд в Финляндию нескольким игрокам «Ак Барса», из-за этого на матч с «Йокеритом» резервным вратарем был заявлен 18-летний форвард Кателевский. Похожая ситуация была в прошлом сезоне с «Салаватом Юлаевым». Но сейчас случай особенный. Будем надеяться, что целостность нашей лиги не пострадает.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|19:30
|
Йокерит – Спартак
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -