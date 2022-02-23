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Сегодня, 19:00

КХЛ может покинуть топ-клуб? Какая судьба ждет финский «Йокерит»

Фанаты «Йокерита» потребовали от руководства клуба покинуть КХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты «Йокерита».
Фото ХК «Йокерит»
Фанаты требуют от своего клуба покинуть открытый чемпионат России из-за политики, но существующие на российские деньги «Джокеры» не спешат с решением.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15. За это время клуб из Хельсинки ни разу не играл в финале Кубка Гагарина и даже не выходил в финал Западной конференции, но стабильно попадал в плей-офф и неплохо зарекомендовал себя. Благодаря успешным экономическим показателям «Йокерит» несколько раз возглавлял рейтинг клубов, который КХЛ традиционно публикует после каждого сезона.

 
Хоккеисты &laquo;Йокерита&raquo;. Финские болельщики требуют, чтобы «Йокерит» немедленно покинул КХЛ из-за политики. Они забыли, что клуб существует на российские деньги

Терять такой клуб совершенно не хочется. Разумеется, российских болельщиков в первую очередь интересуют местные команды, но «Йокерит» повышает конкуренцию в лиге. В отличие, например, от «Куньлуня» и рижского «Динамо». А следовательно, повышает уровень самой лиги. Но риск возник после недавних санкций ряда стран в отношении России из-за признания ДНР и ЛНР.

Фан-клуб финского клуба потребовал немедленного выхода «Йокерита» из состава КХЛ: «Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена». Это при том, что уже 1 марта «Йокерит» должен стартовать в плей-офф: в первом раунде «Джокеры» встречаются со «Спартаком».

«Клуб имеет обязательства по соглашению с КХЛ и должен их соблюдать. Команда также несет ответственность перед сотрудниками как работодатель. Ситуация сложная, но мы не считаем, что «Йокерит» является подходящей стороной, чтобы озвучить свой взгляд на происходящее.

В настоящее время мы внимательно следим за ситуацией и ведем активный диалог с заинтересованными сторонами. Мы также будем внимательно следить за любыми решениями, касающимися санкций, и будем бескомпромиссно соблюдать их в своей деятельности», — так в официальном заявлении ответил «Йокерит».

Спонсор финского клуба — «Норильский никель», а не болельщики, поэтому угрозы выступлению в КХЛ на данный момент нет. Но что будет, если правительство Финляндии запретит «Йокериту» выступать в лиге? Скандалов с участием финского клуба за последние пару лет было достаточно. В этом сезоне, например, запретили въезд в Финляндию нескольким игрокам «Ак Барса», из-за этого на матч с «Йокеритом» резервным вратарем был заявлен 18-летний форвард Кателевский. Похожая ситуация была в прошлом сезоне с «Салаватом Юлаевым». Но сейчас случай особенный. Будем надеяться, что целостность нашей лиги не пострадает.

Хоккей
КХЛ
ХК Йокерит
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 0
1. Йокерит - Спартак
0 - 0
2. Йокерит - Спартак
0 - 0
3. Спартак - Йокерит
0 - 0
4. Спартак - Йокерит
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
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Металлург – Барыс
 - : -
1.03 17:00
Трактор – Нефтехимик
 - : -
1.03 19:30
Йокерит – Спартак
 - : -
1.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
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