«Йокерит» снялся с Кубка Гагарина. Что будет дальше с плей-офф КХЛ

«Йокерит» не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года

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Что случилось?

Сегодня «Йокерит» уведомил КХЛ о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

— Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем, — отметил президент лиги Алексей Морозов, чьи слова приводит официальный сайт КХЛ. — «Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими.

— Моя позиция по поводу завершения сезона была ясна вчера, в четверг утром, — заявил председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри, чьи слова приводят официальные соцсети финского клуба. — Однако, в соответствии с политикой КХЛ, я был вынужден вести переговоры с лигой. К сожалению, именно по этой причине мы можем объявить об этом решении только сейчас. Сейчас в мире сложилась непростая обстановка. Все наши мысли — с пострадавшими от сложившихся последствий людьми. Мы надеемся, что мирное решение будет найдено в ближайшее время и применение оружия прекратится, — заключил Курри.

Что будет дальше с «Йокеритом»?

Пока что было вынесено решение о снятии клуба только с текущего плей-офф, однако в нынешней ситуации, скорее всего, будет обсуждаться его участие в КХЛ вообще, и вряд ли прогноз может быть позитивным.

Отметим, что еще во вторник фан-клуб «Йокерита» потребовал от «Джокеров» покинуть лигу.

«Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из КХЛ. Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена», — говорилось в сообщении болельщиков финского клуба.

После того призыва «Йокерит» ответил, что не собирается покидать КХЛ, но ситуация поменялась после вчерашних событий на Украине.

Напомним, что финский клуб выступает в российской лиге с 2014 года и в каждом из сезонов проходил в плей-офф, но ни разу — дальше второго раунда.

Что будет с парами плей-офф?

До отказа «Йокерита» пары плей-офф на «Западе» выглядели так:

СКА (1 — номер «посева») — Динамо Мн (8)

Йокерит (2) — Спартак (7)

ЦСКА (3) — Локомотив (6)

Динамо М (4) — Северсталь (5)

Как отмечается в пресс-релизе КХЛ, решение о первом раунде плей-офф Западной конференции будет объявлено дополнительно.

По данным «СЭ», с большой долей вероятности финский клуб будет заменен на «Торпедо», которое заняло девятое место на «Западе». Планируется, что оно сыграет в первом раунде со «Спартаком».

Остальные пары при таком раскладе не претерпят изменений. СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА встретится с «Локомотивом», а московское «Динамо» — с «Северсталью».

Плей-офф КХЛ начнется 1 марта.