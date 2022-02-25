Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:25

«Йокерит» снялся с Кубка Гагарина. Что будет дальше с плей-офф КХЛ

«Йокерит» не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года
Отдел хоккея «СЭ»
Хоккеисты «Йокерита».
Фото Global Look Press
Ключевая информация о главной хоккейной новости дня.

Что случилось?

Сегодня «Йокерит» уведомил КХЛ о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.

— Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем, — отметил президент лиги Алексей Морозов, чьи слова приводит официальный сайт КХЛ. — «Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими.

— Моя позиция по поводу завершения сезона была ясна вчера, в четверг утром, — заявил председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри, чьи слова приводят официальные соцсети финского клуба. — Однако, в соответствии с политикой КХЛ, я был вынужден вести переговоры с лигой. К сожалению, именно по этой причине мы можем объявить об этом решении только сейчас. Сейчас в мире сложилась непростая обстановка. Все наши мысли — с пострадавшими от сложившихся последствий людьми. Мы надеемся, что мирное решение будет найдено в ближайшее время и применение оружия прекратится, — заключил Курри.

Хоккеисты &laquo;Йокерита&raquo;. КХЛ может покинуть топ-клуб? Какая судьба ждет финский «Йокерит»

Что будет дальше с «Йокеритом»?

Пока что было вынесено решение о снятии клуба только с текущего плей-офф, однако в нынешней ситуации, скорее всего, будет обсуждаться его участие в КХЛ вообще, и вряд ли прогноз может быть позитивным.

Отметим, что еще во вторник фан-клуб «Йокерита» потребовал от «Джокеров» покинуть лигу.

«Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из КХЛ. Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена», — говорилось в сообщении болельщиков финского клуба.

После того призыва «Йокерит» ответил, что не собирается покидать КХЛ, но ситуация поменялась после вчерашних событий на Украине.

Напомним, что финский клуб выступает в российской лиге с 2014 года и в каждом из сезонов проходил в плей-офф, но ни разу — дальше второго раунда.

Что будет с парами плей-офф?

До отказа «Йокерита» пары плей-офф на «Западе» выглядели так:

СКА (1 — номер «посева») — Динамо Мн (8)

Йокерит (2) — Спартак (7)

ЦСКА (3) — Локомотив (6)

Динамо М (4) — Северсталь (5)

Как отмечается в пресс-релизе КХЛ, решение о первом раунде плей-офф Западной конференции будет объявлено дополнительно.

По данным «СЭ», с большой долей вероятности финский клуб будет заменен на «Торпедо», которое заняло девятое место на «Западе». Планируется, что оно сыграет в первом раунде со «Спартаком».

Остальные пары при таком раскладе не претерпят изменений. СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА встретится с «Локомотивом», а московское «Динамо» — с «Северсталью».

Плей-офф КХЛ начнется 1 марта.

Хоккей
КХЛ
ХК Йокерит
6
10

Читайте также

Официально: финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж. Live
В России за сутки выявлено 123 460 новых случаев заражения коронавирусом
Мэттьюс возглавил гонку снайперов НХЛ, Овечкин — четвертый
Медведев встал в один ряд с Кафельниковым и Сафиным. По числу первых ракеток Россия уступает только США
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард, не пробившийся в «Калгари», решился снова попасть в НХЛ. Но он ничем не проявил себя даже в «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
0 - 0
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
- Спартак
- Спартак
0 - 0
1. - Спартак
0 - 0
2. - Спартак
0 - 0
3. Спартак -
0 - 0
4. Спартак -
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
1.03 17:00
Трактор – Нефтехимик
 - : -
1.03 17:00
Металлург – Барыс
 - : -
1.03 19:30
– Спартак
 - : -
1.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости