«Йокерит» снялся с Кубка Гагарина. Что будет дальше с плей-офф КХЛ
Что случилось?
Сегодня «Йокерит» уведомил КХЛ о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.
— Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем, — отметил президент лиги Алексей Морозов, чьи слова приводит официальный сайт КХЛ. — «Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф. Встречи со всеми командами лиги всегда проходили интересно. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими.
— Моя позиция по поводу завершения сезона была ясна вчера, в четверг утром, — заявил председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри, чьи слова приводят официальные соцсети финского клуба. — Однако, в соответствии с политикой КХЛ, я был вынужден вести переговоры с лигой. К сожалению, именно по этой причине мы можем объявить об этом решении только сейчас. Сейчас в мире сложилась непростая обстановка. Все наши мысли — с пострадавшими от сложившихся последствий людьми. Мы надеемся, что мирное решение будет найдено в ближайшее время и применение оружия прекратится, — заключил Курри.
Что будет дальше с «Йокеритом»?
Пока что было вынесено решение о снятии клуба только с текущего плей-офф, однако в нынешней ситуации, скорее всего, будет обсуждаться его участие в КХЛ вообще, и вряд ли прогноз может быть позитивным.
Отметим, что еще во вторник фан-клуб «Йокерита» потребовал от «Джокеров» покинуть лигу.
«Мы требуем немедленного выхода «Йокерита» из КХЛ. Мы обращаемся к вам как к лицам, принимающим решения: защитите клуб, убрав эмблему клуба из состава участников КХЛ. Продолжение игр нанесет неисчислимый ущерб репутации всего клуба, которая, возможно, никогда больше не будет восстановлена», — говорилось в сообщении болельщиков финского клуба.
После того призыва «Йокерит» ответил, что не собирается покидать КХЛ, но ситуация поменялась после вчерашних событий на Украине.
Напомним, что финский клуб выступает в российской лиге с 2014 года и в каждом из сезонов проходил в плей-офф, но ни разу — дальше второго раунда.
Что будет с парами плей-офф?
До отказа «Йокерита» пары плей-офф на «Западе» выглядели так:
СКА (1 — номер «посева») — Динамо Мн (8)
Йокерит (2) — Спартак (7)
ЦСКА (3) — Локомотив (6)
Динамо М (4) — Северсталь (5)
Как отмечается в пресс-релизе КХЛ, решение о первом раунде плей-офф Западной конференции будет объявлено дополнительно.
По данным «СЭ», с большой долей вероятности финский клуб будет заменен на «Торпедо», которое заняло девятое место на «Западе». Планируется, что оно сыграет в первом раунде со «Спартаком».
Остальные пары при таком раскладе не претерпят изменений. СКА сыграет с минским «Динамо», ЦСКА встретится с «Локомотивом», а московское «Динамо» — с «Северсталью».
Плей-офф КХЛ начнется 1 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
- Спартак
- Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|19:30
|
– Спартак
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -